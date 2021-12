Elf jaar lezerspost: moraal heeft zorgen om sensatie en grote foto’s verdrongen

Mijn eerste briefschrijver leeft al geruime tijd niet meer. Arie de Werker, die na mijn aantreden per kerende post de zweep erover legde, overleed vorig voorjaar op 94-jarige leeftijd. Uit dat eerste bericht dat hij me in 2010 stuurde: „Met wat gekromde tenen net de tekst van de hoofdredacteur gelezen. Wat een kapsones! Wordt een intelligente lezer nog geacht ook zelf te kunnen denken?” U herkent de NRC-lezer. Want zelf denken, daar las hij nu net deze krant voor.

Na zijn 329ste ingezonden commentaar, zes jaar geleden, zocht ik hem voor mijn rubriek op in zijn seniorenflat in Groningen. Bij de koffie zette hij zijn leven met NRC Handelsblad uiteen: een dagelijkse confrontatie met een verlicht-liberaal wereldbeeld dat hij naïef vond en niet deelde, maar waar hij graag zijn geest – en pen – aan scherpte, zeker als nuchtere, geboren Rotterdammer.

Met de jaarwisseling weer in zicht moest ik aan hem denken, toen een oud-collega het gezegde aanhaalde dat „lezers meer weten dan de krant”. Die verwijzing sloeg in concreto op een reeks brieven over het opiniestuk van een historica die het opnam voor de Russische leider Poetin en begrip vroeg voor het Russische omsingelingssyndroom. Ze kreeg tegenspraak met argumenten, kennis van zaken én stijl.

Wie je ook vindt dat hier gelijk heeft, het bewees dat een brievenrubriek meer kan zijn dan een bak subjectieve meningen en oprispingen, en een voorbeeld hoe lezers met vereende krachten commentaar leveren dat zich kan meten met de beste redactionele analyses en commentaren.

Eh nee, niet altijd natuurlijk. Soms is het commentaar dat de krant niet haalt aan de ongezouten kant – wat niemand zal verbazen die wel eens verschroeid opduikt uit de buitenste ring van de hel die sociale media heet. „Dit hele stuk slaat nergens op”, begon én besloot een lezer na mijn rubriek over een interview met Sylvana Simons. Aanhef, zodat ik meteen wist dat hij mij moest hebben: „Jij woke loser!”.

Dat laatste moest ik wel even op me laten inwerken. Nog niet zo lang geleden zag een daadwerkelijk woke lezeres, na bestudering van mijn werk en portret, eerder „het resultaat van vijfhonderd jaar kolonialisme en diepgewortelde superioriteit”. Goed, dat was na een sceptische rubriek over een aanstootgevend gesprek over racisme en de vraag of zwarte journalisten per definitie beter geschikt zijn dan witte om zwarte mensen te interviewen.

Aan de andere kant was die rijke beoordeling wel verfrissend. Zo ben je een stokoude koloniaal in winterslaap, zo ben je een woke sukkel. Indachtig het andere, beproefde gezegde dat de lezer ‘altijd gelijk heeft’, schik ik me deemoedig in deze functionele gespletenheid; ook de Inquisitie hoeft niet altijd consistent te zijn in haar dagvaardingen.

Meestal blijft de bal gelukkig belangrijker dan de man. Lezers bestoken de krant met commentaren, analyses, aanvullingen en correcties die één ding laten zien. Ze leven met de krant, net als De Werker dat deed. Soms met tegenzin of zelfs wrok – ja, er zijn fitties – maar meestal met zinnige kritiek.

Een klein overzicht? Hoog op de lijst, met de irritante onaantastbaarheid van ‘Bohemian Rhapsody’ of ‘Hotel California’: taalkwesties. „Het valt mij op dat steeds vaker ‘onverwachts’ wordt gebruikt”, aldus een lezer, „terwijl het naar mijn beste weten ‘onverwacht’ moet zijn” (de omgekeerde melding bereikte me ook). Op gevaarlijker terrein: moet het zijn ‘onthoofden’ of ‘de keel doorsnijden’? Ik laat het graag bij u, lezer.

Teken des tijds: die taalkwesties zijn inmiddels wel hevig gepolitiseerd. Het gaat niet meer vooral om ‘hun’ of ‘hen’, maar om ‘hij, zij of hen’. En moet er een spatie tussen trans en man of vrouw? Is het slaaf of tot slaafgemaakte? Op de achterbank kibbelt het duo wit en blank vrolijk voort. Taalkundige ‘correctheid’ is hier niet de arbiter, dit zijn politieke en soms ideologische keuzes. Lijn van de krant daarbij is overigens, tot nu toe: geen taaloekazes uitvaardigen, maar het zich ontwikkelende taalgebruik in de samenleving volgen. Klinkt verstandig, maar heeft een grens. Soms weet ‘de samenleving’ het ook niet.

Na de taalkwesties komen de feitelijke correcties die lezers insturen. Te veel om op te noemen, vaak van historische of aardrijkskundige aard. Nee, minister Jan Pronk verliet op die foto van Vincent Mentzel niet zijn woning in Capelle, maar die in Krimpen aan den IJssel (pardon, nu zeg ik het weer fout: de minister had er maar één, in Krimpen). Onmisbaar, want geverifieerde beweringen – ook wel bekend als ‘feiten’ – zijn de basis van het vak.

Tussen die bedrijven door sturen lezers een rijke variatie aan hartenkreten („Kunt u iets doen aan de mateloze overdrijvingen waaraan uw scribenten zich bezondigen?”), pijnlijke noodkreten over bezorgklachten (de laatste maanden met stip gestegen richting dat Californische hotel), emotionele kritiek op cartoons, opiniestukken en columns, aansporingen, aanmaningen en oproepen tot algehele waakzaamheid, ook over de krant zelf („de waarde van NRC Handelsblad is nu juist dat deze krant geen concessies doet aan populisme en oppervlakkigheid”). Ook mini-essays van lezers over hun omgang met een jarenlange huisvriend die met interessant nieuws komt, maar soms ook wat luidruchtig en een enkele keer stomdronken binnenvalt. Een oudere abonnee, in twee zinnen: „NRC lees ik ruim 50 jaar. Mijn familie stemt sinds het algemeen kiesrecht liberaal.” Het verband tussen kranten en democratie is niet toevallig.

Aan die kritische lezerspost is wel veel veranderd, denk ik, zonder deugdelijk kwantitatief laat staan kwalitatief computergestuurd en student-ondersteund data-onderzoek. Eén: ook het leven met de krant is sterk gepolitiseerd geraakt. Allerlei kwesties, van klimaat tot racisme en vaccinatie, hebben de gepolariseerde status bereikt die ooit was voorbehouden aan het Israëlisch-Palestijnse conflict. Gaza is overal.

Klaagden lezers eerder vaak over te grote foto’s of sensatiekoppen – kortom, over proportionaliteit – nu lopen zij, zeker online, te hoop tegen het feit dat iemand überhaupt aan het woord wordt gelaten. Kritiek op framing, no platforming en eisen van stellingname en morele helderheid horen inmiddels tot het tuingereedschap van elke eigentijdse media-onkruidwieder.

Dat is een uitdaging voor een onderzoekende, liberale krant die wil opkomen voor de pluriforme democratie maar die (dus) niet uitgaat van een binaire wereld van louter helden en schoften, daders en slachtoffers, uitbuiters en onderdrukten, onthullers en leugenaars.

Twee: in dat morele universum wordt NRC gezien als één, ondeelbare entiteit: alles is immers ‘informatie’ (reclame verkleedt zich graag als journalistiek – helaas gebeurt het ook andersom). Het onderscheid tussen redactie en uitgeverij – of journalistiek en commercie – geldt daarbij als schijnheilig. Pleiten voor een duurzame economie? Dan ook geen advertenties meer van Shell! Ook dat is een uitdaging voor een liberale krant die juist niet alle feiten in een gareel wil dwingen.

Mijn eerste criticus, A.L. de Werker, kon zich daar in vinden. Van protestantse huize en lid van de oorlogsgeneratie, wist hij dat we leven in een gebroken wereld. Met hopelijk wat lux en zoveel mogelijk libertas.

Reacties: ombudsman@nrc.nl nrc.nl/spreekuurombudsman

De lezer schrijft ...

... de krant antwoordt