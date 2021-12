De dokter, de dominee en een boosterrally in Rouveen, gemeente Staphorst

Zaterdagmorgen om vijf voor negen haalde huisarts Reza Pezeshki Nia (46) een doos flacons met vaccinvloeistof op bij de GGD en om tien over negen liep hij het dienstgebouw van de Hervormde Kerk in Rouveen binnen, achter zijn praktijk. Wow! Zoveel mensen! En het boosteren zou pas om tien uur beginnen. Dat had hij op zijn website, zijn Facebookpagina en in de Meppeler Courant gezet. Ook voor een eerste vaccinatie was iedereen van harte welkom. En nu zat het zaaltje van de kerk dus al bijna vol.

Het duurde niet lang of de rij wachtenden slingerde langs de Oude Rijksweg naar het pleintje met de viskraam, in de richting van Staphorst. „Ik had op tweehonderdvijftig mensen gerekend”, zegt Reza Pezeshki Nia. „Het werden er meer dan zeshonderd. En toen is er een wonder gebeurd.”

„Een wonder?”, zegt dominee Douwe Geertsma (62), die tegenover hem in de spreekkamer zit. „Je bedoelt een wónder?”

„Ja”, zegt Reza Pezeshki Nia. „Ik geloof niet in God, maar dit was echt een wonder.”

Hij loopt naar de behandelkamer en komt terug met de lege flacons. „De GGD had me er veertig gegeven, meer kreeg ik er beslist niet, en ik dacht” – hij grijpt naar zijn voorhoofd – „hoe kan ik al die mensen nou helpen? Ik kan ze toch niet wegsturen?” Met veertig flacons kunnen ongeveer driehonderd injectiespuiten worden gevuld.

„En toen?”, vraagt de dominee.

„De doos raakte niet leeg.” Reza Pezeshki Nia, weer achter zijn bureau, begint te lachen. „Mijn assistenten en ik – we stonden te prikken en te prikken, en de doos raakte niet leeg.”

„De weduwe uit Sarefat”, zegt de dominee. „Er heerst hongersnood en ze heeft nog maar olie voor één brood in haar kruik. Maar als ze brood gaat bakken voor de profeet Elia raakt de olie niet op.”

„Zo was het precies”, zegt Reza Pezeshki Nia. „Aan het eind van de middag bleek dat we tweeëntachtig flacons hadden gekregen. Tweeëntachtig! En er was nog een wonder, want er stonden een paar verpleegkundigen in die rij en toen mijn assistenten en ik het bijna niet meer aankonden zeiden zij: zullen we helpen, dokter?” Hij leunt naar achteren in zijn stoel. „Ja! Graag! Ik heb zaterdag bijna niemand hoeven wegsturen.”

Lees ook de reportage over deze dokter en dominee aan het begin van de coronacrisis, maart 2020

Douwe Geertsma, uit het dorp IJhorst, aan de andere kant van Staphorst, had in een lokale krant gelezen over de wanhoop van Reza Pezeshki Nia, een week of zes geleden nog maar. Die wilde zo graag al zijn patiënten vaccineren en er waren er zoveel die niet durfden, uit angst voor de toorn van God. Of uit wantrouwen tegen de overheid, dat ook, want wat zat er in de vaccins? Chips? Embryo’s? En was corona niet een teken dat de eindtijd naderde?

Douwe Geertsma, ook geestelijk verzorger, had de dokter gebeld. Of hij kon helpen, want hij snapte die angst wel, hij was er zelf mee grootgebracht. Zonde, schuld en straf, dat was de grondtoon van zijn jeugd, in het Friese dorpje Zwagerveen. „Ik zei tegen Reza”, zegt hij, „dat hij twijfelende of bange patiënten altijd naar mij kon doorsturen, dan kon ik met ze praten”.

Dat doet hij nu dus, elke week wel een paar keer. En Reza Pezeshki Nia is dolblij met hem. Hoe meer dominees met hem willen samenwerken, hoe beter. „Half november had ik elke dag drie of vier opnames”, zegt hij. „Mensen werden heel erg ziek. Mensen moesten naar de IC. En toen kwam Omikron er ook nog aan. Er moest iets gebeuren!”

Alleen in Zijn bloed is behoudenis

Met dominee Harm Romkes van de Oud Gereformeerde Gemeente was hij een paar jaar geleden al bevriend geraakt, toen hij de huisartsenpraktijk in Rouveen net had overgenomen. Hij komt zelf uit Teheran en wist vaak niet wat hij hoorde als zijn patiënten hem over hun godvrezendheid vertelden. Harm Romkes, van Urk, had hem een Bijbel gegeven, in de Statenvertaling van 1637, en sindsdien praatten ze vaak samen over het geloof.

Maar toen corona kwam, in maart 2020, werden de gesprekken wat lastiger. Ze vertelden erover in NRC. Reza Pezeshki Nia vond dat de kerkdiensten moesten stoppen en Harm Romkes vond dat de mensen zich tot Christus moesten wenden, want alleen in Zijn bloed was behoudenis. Dominee Romkes is er niet anders over gaan denken. Hij peinst er niet over om mensen op te roepen zich te laten vaccineren. Dat moet iedere gelovige voor zichzelf weten.

Lees ook deze tweede reportage over de dokter en de dominee, uit februari 2021

Voor de boosterrally afgelopen zaterdag in dat dienstgebouwtje van de Hervormde Kerk had Reza Pezeshki Nia de koster om toestemming gevraagd. Van een patiënt kreeg hij een boekje over polio cadeau waarin twee hoogleraren en een dominee uiteenzetten wat de argumenten voor en tegen vaccinatie zijn, misschien kon de dokter er nog wat van leren. In 1971 en 1978 waren er in Nederland polio-epidemieën geweest en die hadden vooral in Staphorst tot grote ellende geleid: dode of voor het leven gehandicapte kinderen. Eind 1992 was er weer een uitbraak geweest en toen had het ministerie van Volksgezondheid dat boekje laten schrijven, met de bedoeling „in gesprek te komen en te blijven” met mensen die „om godsdienstige redenen moeite hebben met vaccinatie”.

„In gesprek blijven”, zegt Reza Pezeshki Nia in zijn spreekkamer. „Dat wil ik dus ook. Geen mensen afwijzen om hun overtuigingen. Niet polariseren.”

Zeven magere koeien

Reza Pezeshki Nia is de Bijbel die hij van Harm Romkes heeft gekregen eens goed gaan lezen en gebruikt zijn kennis om zijn patiënten ervan te overtuigen dat er in het Oude Testament toch veel te vinden is dat vóór vaccinatie pleit. „Jozef in Egypte”, zegt hij. „De farao droomt dat er zeven vette koeien uit de Nijl komen en daarna zeven magere. Die magere koeien eten de vette koeien op en wat doet Jozef dan?”

Dominee Geertsma: „Hij legt de farao uit dat er hongersnood komt en regelt dat er gigantische voorraden graan worden aangelegd.”

„Dat bedoel ik. God voorziet blijkbaar wat de mensen nodig hebben en heeft ze zo geschapen dat ze voorzorgsmaatregelen kunnen nemen.”

Dominee Geertsma knikt.

„We zien gevaren aankomen en God geeft ons de middelen om ons ertegen te beschermen. Zo is het toch, Douwe?”

„Zo is het.”

En nu wil Reza Pezeshki Nia niets liever dan wéér een boosterrally organiseren, na het succes van zaterdag. Alles om de Omikronvariant voor te blijven. Dit is het moment, zegt hij. De meeste mensen in Rouveen zijn er nu wel van overtuigd dat het verstandig is zich te laten vaccineren. Of ze zijn gewoon heel bang. Of ze denken: nu moeten mijn kleinkinderen een prik krijgen omdat ík me niet wil laten beschermen? Dat is toch de omgekeerde wereld?

Maar helaas. Wat hij de afgelopen week ook geprobeerd heeft, hij krijgt geen nieuwe vaccins van de GGD. Hij begrijpt er helemaal niets van. „Ze nemen de telefoon niet eens meer op.”

Lees ook deze reportage: In Den Haag zet de huisarts die boosterprik dan maar zelf, 2.600 stuks

Ja, registratieproblemen, dat zou de reden zijn. Minister Hugo de Jonge heeft in de Tweede Kamer gezegd dat huisartsen de vaccinaties misschien niet goed in het systeem zetten en dan kloppen de QR-codes straks niet meer. „Maar wij hebben alle vaccinaties geregistreerd, driedubbel gecontroleerd en doorgevoerd.” In het Perzisch, zegt hij, is er een spreekwoord dat luidt dat je het deeg moet plakken als de oven heet is. „Het stamt uit de tijd dat brood in kuilen werd gebakken. Je plakte het deeg tegen de hete wand. Dat moeten wij nu doen!”

Dominee Geertsma knikt. „Wij zeggen dat je het ijzer moet smeden als het heet is.” Hij wil graag nog even terugkomen op het wonder van de vaccins die niet opraakten. Kent de dokter het verhaal van vijf broden en twee vissen?

„Die vermenigvuldigden zich zeker ook”, zegt Reza Pezeshki Nia.

„Ja”, zegt de dominee. „En die avond kregen vijfduizend mensen te eten, de kreupelen en de blinden, de verlamden en de doofstommen. Ze waren naar het Meer van Galilea gekomen, want daar was Jezus en die genas hen.”

De rechterstoel van God

Er zijn mensen in het dorp, zegt Reza Pezeshki Nia, die denken dat hij veel geld verdient aan de vaccinaties. „Onzin, ik weet niet eens of ik ervoor betaald krijg, misschien wel niet.” Er zijn ook mensen, zegt hij, die heel boos op hem zijn en hem mailen om te zeggen dat hij moet stoppen met de vaccinaties. Weet hij dan niet dat er puur vergif in zit? Ooit zal hij zich moeten verantwoorden voor de rechterstoel van God. En er zijn er die met een vervormde stem naar de praktijk bellen en „moordenaar” tegen hem zeggen. „De haat die eruit spreekt”, zegt hij, „die is toch verschrikkelijk?”

„Jezus werd ook gehaat”, zegt dominee Geertsma. „Hij kwam erdoor aan het kruis.”

„Er was een patiënt”, zegt Reza Pezeshki Nia, „die me ervoor waarschuwde om gevaccineerde mensen niet openlijk te prijzen, want daarmee zou ik de ongevaccineerden weer afwijzen.” Hij zucht diep. „Nou goed, dat doe ik nu dus maar niet meer.”

Huisartsen Een rem op het prikken



Op verschillende plekken deden huisartspraktijken deze week een poging om hun patiënten of zelfs de hele buurt te vaccineren. Een huisartsenpraktijk in de Haagse Archipelbuurt zette woensdag met een grote groep vrijwilligers 2.600 prikken in minder dan een dag. Ook daar schoot de lokale kerkgemeenschap te hulp: de pastoor van de Anglicaanse kerk stelde het kerkgebouw ter beschikking. Alle geleverde vaccins gingen op. Een helemaal vredig kerstverhaal was het niet, vertellen Daisy Pors en Chris Mos, twee van de verantwoordelijke huisartsen. „Steeds werden mensen die ons wilden helpen teruggefloten”, zegt Pors. „Gelukkig zijn er mensen die tegen de stroom in wilden zwemmen en hielpen”, zegt Mos. De enveloppen voor de uitnodigingen, de postzegels: ze regelden het allemaal zelf. Na een aantal eerdere pogingen van huisartsen zette de GGD deze week de rem op prikkende huisartsen. In de Tweede Kamer zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) dat het niet de bedoeling was dat huisartsen „GGD’tje gingen spelen”. Het is onduidelijk of de Haagse huisartsen de gemaakte kosten vergoed krijgen.