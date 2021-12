In dit blog doet de NRC-redactie vandaag verslag van de belangrijkste ontwikkelingen in de coronacrisis in binnen- en buitenland.

CBS: ruim 950 meer doden dan verwacht in derde week december

De oversterfte in Nederland houdt aan. In de derde week van december overleden 4.100 mensen, ruim 950 meer dan verwacht in deze periode. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sinds begin augustus (week 31) ligt de oversterfte mede als gevolg van de coronapandemie boven de verwachte sterfte.

In alle leeftijdsgroepen overlijden meer mensen, zowel onder langdurig zieken als onder de overige bevolking. Tussen 13 en 19 december overleden wel iets minder mensen dan in de week daarvoor. In de tweede week van december waren er nog 4.320 sterfgevallen in Nederland, wat toen zo’n 1.050 boven de verwachting lag.

Het RIVM registreerde in de derde week van december 204 sterfgevallen als gevolg van Covid-19. Dit aantal ligt mogelijk hoger, omdat in tegenstelling tot bij positieve testuitslagen op het coronavirus geen meldplicht bestaat voor sterfgevallen als gevolg van Covid-19. Ook komen meldingen van sterfgevallen vaak vertraagd bij het instituut binnen.