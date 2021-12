Bernard Dewulf: observator die de schoonheid van het kleine zag

„Ik geloof graag dat het dagelijkse even historisch is als het historische”, schreef de Vlaamse schrijver en dichter Bernard Dewulf in een van de beschouwende miniatuurtjes die de kwintessens van zijn oeuvre waren. Onverwacht overleed Dewulf donderdag op 61-jarige leeftijd, na een langdurige ziekte aan zijn ruggengraat.

Als schrijver gaf hij het onopvallende de volle aandacht. Het fenomeen ‘herfstlicht’ bijvoorbeeld, dat hij beschreef in een stukje in zijn boek Late dagen (2016): „Dat heeft vaak iets heiigs, alsof iemand in een laatste woede de wereld aan het vegen is en het opzwevende stof nu doelloos laat ronddwarrelen. Elk jaar opnieuw vind ik het groot nieuws, maar nooit haalt het de krant.” Maar wat voor je ogen gebeurt, dááruit bestaat het leven evengoed – en daarvan wilde Dewulf de chroniqueur zijn. „Nooit gebeurt het nieuws hier, altijd daar. Daarom ben ik ook hier en niet daar. Was ik daar, dan zag ik niet wat er hier gebeurt, waar ik liever vertoef.”

Observator

Dewulf was in de eerste plaats een observator, die wat hij zag in klare taal vatte. Hij debuteerde in 1995 als dichter en schreef sindsdien beschouwend proza, toneelteksten en poëzie, waarvoor hij enkele prijzen ontving. Zijn boeken, met titels als Bijlichtingen (2001) en Naderingen (2007) en Toewijdingen (2014), bestonden uit sensitieve essays, met name beschouwingen over beeldende kunst, die begin deze eeuw regelmatig in NRC verschenen. Zijn bekendste boek Kleine dagen (2009) was een selectie van zijn columns, waarin hij zijn blik consequent naar binnen richtte, naar het gezinsleven, de ‘kleine’ dagen. De poëzie van het alledaagse, waarin „de diepzinnigheid aan de oppervlakte” ligt, zoals de jury van de Libris Literatuur Prijs hem in 2010 roemde.

Voor wie in waardering denkt, werd dat het grootste wapenfeit van Dewulf: met Kleine dagen werd hij de meest omstreden Libris-winnaar in jaren. Dat ging ten koste van de roman Sprakeloos van de gedoodverfde Tom Lanoye, en in weerwil van afwijzende kritieken. „Aanstelleritis”, schreef NRC, „van een onverdraaglijke truttigheid en ijdelheid”, vond de Volkskrant. Maar: „Het zijn de beste schrijvers die geen kosmische thematiek nodig hebben om te schitteren, en om door te dringen tot de essentie van ons bestaan”, vond de jury.

Tegenwind

De tegenwind bleef aan Dewulfs bekroning kleven, doordat verhalenbundels nadien uitgesloten werden van deelname aan de Librisprijs. Die beslissing was al vóór de bekroning genomen, heette het, maar werd niet meer los gezien van het gemor over de („onverkoopbare”) verhalenbundel.

Dewulf hield koers, al wonnen het verval en de melancholie aan terrein in zijn observaties. In zijn laatste essaybundel Tuimelingen (2020) zocht hij de genade van „momenten van grondeloze eenzaamheid”. Altijd bleef hij een schrijver die geloofde in de literatuur en poëzie, in de hoop dat de woelingen van de wereld tenietgedaan konden worden door de schoonheid van het kleine. Uit zijn column over het herfstlicht: „Dat de langswaaiende bries in mijn tuin ooit, uiteindelijk, haast als een tegenwind, soeverein over het graf van de geschiedenis zal gaan. Dat ik, plaatsnemend in het kleine verhaal van mijn tuin en kijkend naar het grootse herfstlicht, in één blik op dat licht alles nietig kan verklaren.”

