De hele dag gillen helpt niet. Dus dan kun je beter lachen

2021 was het jaar van Peter R. de Vries, Max Verstappen en Annie van Elst.

Annie was een van de vele coronadoden dit jaar. Ze was 86 en de dood legde zijn hand zo zachtjes op haar schouder, dat ze nog rechtop in haar stoel zat toen de buurman haar vond. Geen reden om te treuren dus, maar dat doe ik toch, want het hart heeft zijn redenen.

Annie werd voor de oorlog geboren in Amsterdam. Haar vader was groenteboer, maar hij wilde dansen en begon een dansschool, recht tegenover de Hollandse Schouwburg. Hij en zijn vrouw kregen drie kinderen: Annie, Mies en Henk. De Duitsers ontdekten dat er in de dansschool Joden zaten ondergedoken en wapens waren opgeslagen. Ze sloegen Annies vader dood en gooiden haar moeder van de trap. „Daarna moest ze met haar kapotte rug de kost voor ons verdienen in werkhuizen”, zei Annie. „En wij zaten in het apenhuis.”

„Sloot ze jullie op?”, vroeg ik.

Annie grinnikte. „Nee zeg! We hadden geen geld voor kolen. Naar school konden we niet, want we hadden geen schoenen. We hadden het zo koud dat we onder het hek van Artis doorkropen en dan zaten we de hele dag in het apenhuis om warm te blijven. Je kon ook naar de krokodillen, maar bij de apen kon je nog wel eens een banaan pikken. Die deelden we dan, Mies, Henk en ik. We hebben wat afgelachen.”

Nicolien Mizee is schrijfster

Annie trouwde met een Amerikaan, kreeg twee kinderen en verhuisde naar Texas. „Op een dag belde de postbode aan. Er was een brief voor John waar te weinig porto op zat. Ik betaalde, scheurde de envelop open en las de brief. Mijn man had een vriendinnetje. Ze schreef allerlei lelijke dingen over mij, terwijl ze me niet eens kende. Toen ben ik met de jongens en de hond terug naar Nederland gegaan, met de boot.”

„Was je kwaad op je man?”, vroeg ik.

„Hij zei dat ik die brief niet had mogen lezen. Maar ik dacht: ik heb ervoor betaald, dus nou is hij van mij.”

Na haar Amerikaanse avontuur ging ze in Zandvoort wonen. Ze verdiende de kost als ziekenverzorgster. Haar moeder paste op de kinderen. Zus Mies wees haar op een contactadvertentie van een weduwnaar met twee kinderen. Annie sprak af onder een lantaarnpaal, zodat Mies, die in een portiek stond opgesteld, kon toeschieten als er iets fout ging.

„Het was een hele aardige man. Hij vertelde meteen dat hij geen twee, maar vier kinderen had. ‘Twee of vier, wat maakt het uit’, zei ik. Dus we spraken nog een keer af. Toen bleek dat hij zes kinderen had. Ik zei: ‘En bij de volgende afspraak zijn het er acht?’ Mies en ik hebben dubbel gelegen. Vier of zes, dat maakt ook niet veel uit. We zijn een jaar later getrouwd.”

En zo woonde ze met haar man, acht kinderen, een hond en drie katten in een klein huisje in Schalkwijk. „Heel gezellig. Altijd lachen”, zei ze.

Eén voor één verlieten de kinderen het huis. Annie wilde wat bijverdienen en reageerde op een advertentie waarin een oppas werd gevraagd. Zo kwam ze in Thijs’ leven. En uiteindelijk in het mijne.

Toen ik haar leerde kennen, woonde ze weer alleen. Haar man was overleden en de zes stiefkinderen waren goed terechtgekomen.

„Niet naar Annie’s eigen kinderen vragen”, instrueerde Thijs me toen we er voor het eerst samen heen gingen. „De oudste zoon zit in de gevangenis en de jongste is uit beeld. Haar zus heeft een buitenechtelijk kind en die is schizofreen. De broer heeft geen kinderen. Die is homo.”

„Nou, dat is dan misschien maar beter ook”, zei ik. „Wat een ellende.”

„Sommige mensen worden geboren voor het geluk en anderen voor het ongeluk”, zei Thijs. „Als ik van de trap val, heb ik niks. Maar toen Annie een keer viel, brak ze al haar armen en benen. Ze heeft chronische pijn. Op een keer zei ze: ‘Als gillen zou helpen, zou ik de hele dag gillen.’ Ze was de beste oppas die je je voor kunt stellen. Ze verdient de Willemsorde voor moed, beleid en trouw.”

„Heb je geld nodig?” vroeg ik primitief. Ik kon mijn tong wel afbijten. Wat een tactloze reactie

Annie was oud, dik en helemaal in het paars gekleed. De jassen aan de kapstok waren paars en haar huis stond vol paarse meubelen.

„Ik hou van paars”, zei ze toen ze me zag kijken.

„Zo’n idee had ik al”, zei ik.

Daar moest ze om lachen. Ze strompelde naar de keuken om thee en appeltaart te halen.

„Ik moet afvallen. Dus nu doe ik het puntendieet”, zei Annie. „Het appelpuntendieet.”

Ze schopte haar schoenen uit en legde haar voeten op een krukje.

„Hou je van voetmassages?” vroeg ik.

„Van alle massages.”

Ze legde haar voet in mijn hand. Thijs keek in verstomming toe.

Annie en haar broer en zus vormden een onverbrekelijke eenheid. Samen op vakantie, wekelijkse bezoeken, vastbesloten gezelligheid. Op verjaardagen had broer Henk het hoogste woord. Zijn lachen had bijna iets maniakaals. Maar toen iemand een foto wilde maken, sloeg hij zijn handen voor zijn gezicht. „Niet die kale kop van mij!” riep hij. „Ik werd op mijn achttiende al kaal. ‘Ik wil dood! Ik word kaal!’, riep ik tegen mijn moeder. ‘Zeg dat ik niet kaal ben!’ Zegt mijn moeder: ‘Je bent niet kaal.’ Riep ik: ‘Je liegt! Ik wil dóód, ik wil dóód!’ Zegt zij: ‘Nou Henk, als je zo graag dood wil, ik zal je missen maar hier is een touw.’ Heb ik het nóóit meer gezegd!”

Drie jaar geleden belde ik Annie voor ons wekelijkse praatje. „Ja-a, met Annie,” zei ze. Ze sprak net als anders, maar toch vroeg ik: „Waar ben je? Is er iets?”

„We zijn in het huis van Henk. Hij lag gisteren dood op zijn bed. Een hartaanval, denken ze. We zijn op zoek naar een polis. Maar er is geen beginnen aan, het is hier zo’n rommel.”

„Heb je geld nodig?” vroeg ik primitief. Ik kon mijn tong wel afbijten. Wat een tactloze reactie.

„Als je het kan missen… Het zou wel goed uitkomen,” zei Annie. „En ik betaal het zo snel mogelijk terug.”

Op de begrafenis werd niet gesproken, alleen gezongen. ‘De mallemolen van het leven’ en ‘I did it my way’. Na afloop ging iemand met de pet rond. Mies, die toen al dementeerde, lachte vrolijk, maar Annie zat heel stil terzijde.





„We hebben geen polis gevonden. Henk blijkt veel schulden te hebben. Het huis is zo’n bende. Wie zo leeft, kan niet gelukkig zijn. Alles van mijn moeder heeft hij bewaard.”

„Maar ging je dan nooit bij hem langs?” vroeg ik.

„Dat hield hij af. Nu snap ik waarom. Hij kon niet zonder mijn moeder. Toen ze stierf, heeft Henk haar gironummer overgenomen, en haar telefoonnummer. En al haar spullen heeft hij bewaard.”

Ik dacht aan The people of the forest, een documentaire over een chimpanseefamilie die ik eens gezien had. Als de oude moederaap sterft, rouwt haar familie enkele dagen. Dan trekken ze weg. Maar niet het jongste aapje. Die maakt een nest in de boom boven het dode lichaam van zijn moeder. En daar blijft hij roerloos liggen tot ook hij sterft.

Henk was zesenzeventig. Nu Henk er niet meer was, kon Mies niet langer in haar huis blijven wonen. Ze trok bij Annie in. De buurman, die zeer dik was en altijd op pantoffels liep, liet het hondje uit, want Mies raakte in paniek als ze Annie niet zag en ging haar zoeken. Als ze viel, kon ze niet meer overeind komen. Eens per week ging Annie, strompelend achter haar rollator, naar de Jumbo. Dan paste de buurman op Mies en het hondje, dat steeds erger begon te stinken.

„Laat het nou weten als je de oproep voor de coronavaccinatie krijgt”, zei ik. „Dan rijd ik je erheen.”

„Die heb ik allang, maar ik wil samen met Mies. Alleen, haar paspoort is verlopen. De oproep voor het nieuwe paspoort ligt in haar Amsterdamse huis en we mogen niet samen in de gehandicaptenbus vanwege de corona.”

„Maar kan dat dan niet online? Zal ik eens bellen?”

„Het kan wel online, maar dan heb je een code nodig. En die komt met de post en die ligt dan dus ook weer in Amsterdam. Ik heb er al over gebeld, maar ze zeiden dat het niet anders kon.”

Voortdurend waren er dit soort moeilijkheden. De verzekering, de trombosedienst, een lekkende leiding en een woningbouwvereniging die het liet afweten, een dubbele aanslag, verkeerde nummers. Annie vertelde het zonder ooit te klagen of boos te worden.

„Ik heb me altijd makkelijk aan kunnen passen”, zei Annie. „Als gillen zou helpen, zou ik de hele dag gillen. Maar ja, het helpt niet, hè. Dus dan kun je beter lachen.”

Annie belde. „We hebben allebei corona.” Ik stampvoette. „Zie je nou wel! Ik had je aan je haren naar die vaccinatie moeten slepen!”

Het hondje moest worden afgemaakt en daar wilden Mies en de buurman bij zijn. Annie vroeg of ik hen wilde rijden.

Ik aarzelde. Hoe kreeg ik die drie kolossale mensen in mijn kleine tweedeursautootje? Stel dat ze klem kwamen te zitten?

„Zal ik een vierdeursauto huren?” vroeg ik aan Thijs.

„Je maakt de zaken nodeloos ingewikkeld”, zei Thijs. „Daar moet je echt iets aan proberen te doen, aan dat gepieker altijd.”

Die donderdag wist Annie zich slechts met de grootste moeite op de achterbank te wringen. De buurman droeg een kussen waarop het hondje lag. Mies zat voorin. De hele rit huilde ze. Annie, op de achterbank, klopte haar onafgebroken zachtjes op haar schouder.

De geur van ontbinding was onbeschrijfelijk. Door het mondkapje kon ik gelukkig door mijn mond ademen zonder dat de anderen het zagen.

Op de parkeerplaats van het tuincentrum waar de dierenarts praktijk hield, gebeurde precies wat ik had gevreesd: Annie kwam klem te zitten tussen achter- en voorstoel en viel achterover op de vloer van de auto. Natuurlijk lachte ze.

De buurman probeerde Annies achterste omhoog en voorwaarts te duwen, terwijl ik haar voorzichtig aan elleboog en schouder trok. Mies wandelde vastberaden en wankel de verkeerde kant op met het kussen waarop het hondje lag.





„Mies, blijf!”, riep ik. Daar moest Annie zo om lachen, dat ze opnieuw achterover zonk.

Met veel pijn, moeite en gelach wist ze uit de auto te komen.

„Ik wacht tot jullie terugkomen”, zei ik. „Ik heb mijn sudokuboekje bij me, dus neem de tijd.” Zodra ze uit zicht waren, opende ik deuren en achterklep, rukte het mondkapje los en ademde de frisse lucht in.

Het duurde lang voordat de stoet terugkeerde. Mies lachte alweer en genoot van het autoritje.

Een dag later belde Annie. „We hebben allebei corona.”

Ik stampvoette. „Zie je nou wel! Dat is mijn schuld! Ik had je aan je haren naar die vaccinatie moeten slepen!”

„Ja, dat is waar, het is weer allemaal jouw schuld”, spotte Annie.

„En nou ga je misschien wel dood en ik kan niet zonder je!”, riep ik.

We waren er allebei even stil van. Toen zei Annie goedmoedig: „Ik ook niet zonder jou, hoor. Ik ben niet van plan om dood te gaan. Mijn jongens kunnen hun moeder toch ook nog niet missen. En daarbij: ik vind het leven veel te leuk.”

Een week later ging de telefoon. Thijs nam op. Hij luisterde, legde zijn hand op de hoorn en fluisterde: „Annie is dood.”

„Niet waar!” schreeuwde ik.

Het was een zachte dood, maar ik bleef maandenlang in diepe rouw. Annie zou zich allang geschikt hebben. Zij zou gewoon lekker een doos grote paarse kerstballen zijn gaan kopen. Dat was, nu ik erover nadacht, eigenlijk een goed idee. Ik ging naar de Hema en kocht een grote, paarse kerstbal. Die hing ik aan de lamp.

Dag Annie.