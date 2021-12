Zij bouwden weken- en wekenlang aan hun kerstdorp

Dennis Hobma (26) uit Harlingen koopt het hele jaar door busjes purschuim. Dat is van dat spul dat eruitziet als slagroom en direct uithardt. Halverwege augustus begint hij bovenaan de muur van zijn woonkamer, net onder het plafond, aan een skipiste. Een paar weken later volgt het dorpje, aan de voet van de berg. Twee weken voor de wintertijd ingaat, is zijn kerstdorp klaar.

Er zijn meer mensen met deze liefhebberij. De miniatuurhuisjes, -bomen, -treinen en -figuurtjes komen van tuincentra, die hun assortiment kort na de zomer beginnen uit te stallen. Kerstdorpbouwers ruimen een dressoir of vensterbank leeg (minimaal 30 centimeter breed wordt aanbevolen) en geven alle miniaturen een plek. De sneeuw komt uit een spuitbus of uit een zakje dons. Verlichting mag niet ontbreken.

Veel van de kerstdorpbouwers op deze pagina zijn er wéken mee bezig geweest, maar niet iedereen begon zo vroeg. Thea Hendriks (73) uit Purmerend haalt alles pas tevoorschijn als Sinterklaas vertrokken is. Haar meest geliefde bezit is de draaimolen. Tijdens het ronddraaien gaan de paardjes op en neer. Dit is haar tweede exemplaar; de vorige ging stuk toen haar kleindochter aan een van die paardjes trok .

Een dure hobby? Ach, ja. Een huisje kost al snel 30, 40 euro – als het niet meer is. Die draaimolen van mevrouw Hendriks was 150 euro. En Dennis Hobma heeft dit jaar een kersthuisje staan van 125 euro, met een klokje dat keurig de tijd aangeeft. Elke minuut komt er een koekoek uit.