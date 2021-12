Zeker in tijden van rampspoed is uitzoomen een goed idee

In een wei staat een groepje koeien met elkaar te praten op hun achterpoten. Eén koe staat een stukje verderop langs de weg op de uitkijk, ook op twee achterpoten. Hij roept: „Car!” Als de auto voorbij rijdt, staan alle koeien op vier poten in de wei, alsof er niets aan de hand is. Zodra de auto uit het zicht is, gaan ze weer rechtop staan.

Aldus een beroemde aflevering van The Far Side, een serie dagelijkse cartoons van Gary Larson die tot 1995 wereldwijd in tweeduizend kranten verschenen. Larsons tekeningen zijn vaak absurdistisch genoemd. Maar dat is te makkelijk.

Maakt een omvallende boom in het bos wel geluid als er niemand is om het te horen? Met die vraag muntte George Berkeley, een achttiende-eeuwse filosoof, het ‘immaterialisme’, het idee dat het geen zin heeft te zeggen of iets bestaat als het niet zintuiglijk wordt waargenomen.

Larson gaat een stap verder: buiten de waarneming is álles mogelijk.

Zie een andere beroemde Far Side-cartoon, waarop een groepje jonge dino’s achter een rots stiekem staat te roken. Onderschrift: „De echte reden waarom dinosaurussen zijn uitgestorven.”

Dit is een lange aanloop naar de korte stelling dat je naar elke gebeurtenis, elk nieuwsfeit ook anders kunt kijken. Als je maar ver genoeg uitzoomt, de context wijder maakt, opent zich een ruimte aan mogelijkheden.

Neem AstraZeneca: heel even de mooiste op het bal der vaccins, nu een muurbloem in Europa en nog steeds niet binnengelaten in de VS. Toch bevat het kerstnummer van The Economist een stuk met de kop „De triomf van AstraZeneca”. Je knippert even met je ogen. Tot je leest dat ‘Astra’ intussen de bulk van de vaccins levert aan armere landen met een grote bevolking: India, Pakistan, Mexico, Brazilië, Vietnam, Thailand en de landen van het Covax-programma in Afrika. Het is goedkoop, en anders dan bij Pfizer is de aandeelhouder sluitpost. AstraZeneca „heeft vrijwel zeker meer levens gered dan welk ander vaccin ook”, aldus het blad. Wow.

Splijtbare saamhorigheid

Uitzoomen van die ene ziekte helpt sowieso enorm. Future Crunch, een tweewekelijkse nieuwsbrief met „goed nieuws dat je vermoedelijk gemist hebt” doet het met verve. Het laatste nummer signaleert onder meer een WHO-rapport over de spectaculaire daling met 94 procent van het aantal jaarlijkse doden door de mazelen in de laatste twintig jaar: van ruim een miljoen naar net zestigduizend. Dankzij een vaccin. Zelfde categorie: dankzij het vaccin tegen het HPV-virus daalt het aantal vrouwen dat sterft aan baarmoederhalskanker in een vergelijkbaar tempo.

En dat is niet alles. Het verval van het Great Barrier Reef in Australië lijkt te zijn gekeerd dankzij een soort ‘ivf-behandeling’ van de ergst aangetaste delen van het koraalrif, signaleert Future Crunch. Ook de uitgestrekte kustmoerassen in China herstellen zich wonderbaarlijk goed. En nee, dat betekent niet dat je die Chinese kolencentrales en de big picture van klimaatverandering kunt negeren. Wel dat de werkelijkheid rijker is zodra je uitzoomt.

We zijn weer opgehokt en verlangen naar samenzijn met mensen buiten onze kleine bubbel. Maar is het leven dan beter

Zie ook een begrip als ‘saamhorigheid’. We zijn weer opgehokt en verlangen naar samenzijn met mensen buiten onze kleine bubbel. Maar is het leven dan beter, vroeg de opinieredactie van The New York Times zich af. In een land dat zo gepolariseerd is als de VS is het volgens de krant zelfs The Big Question of the Year.

„Saamhorigheid is splijtbaar”, zegt psycholoog Mark Snyder in die krant. „En het is moreel neutraal. De vrijwilligers die helpen in een Covid-vaccineerstraat en degenen die daar op de stoep protesteren, surfen psychologisch gezien op dezelfde golf.”

Mensen vormen instinctief en vaak op irrationele gronden een groep, maar eenmaal in een groep worden ze steeds onverzettelijker en anti-de-andere-groep. De Times haalt een reeks historische experimenten aan die dat, soms niet ongeestig, aantonen. Zoals een klas tieners die gevraagd wordt welke van twee abstracte schilderijen ze het mooist vinden. Als de ‘groep-Klee’ en de ‘groep-Kandinsky’ daarna onderling geld moeten verdelen, blijkt dat ze alleen zichzelf bevoordelen.

Als er een ramp optreedt, is het ‘polarisatie-potentieel’ nog sterker. Eerst is er het gedeelde gevoel van in vrije val zijn, maar dan volgt de splitsing: „Sommigen worden vrijwilliger en anderen burgerwacht.”

#prikspijt

De groep die op 6 januari het Capitool bestormde, geloofde óók in saamhorigheid: ze dachten dat ze reageerden op een noodsituatie die belangrijker was dan bijvoorbeeld Covid, en dat zij de uitverkorenen waren om vermeend onrecht te herstellen. „Verwerpelijk, maar precies wat de literatuur over groepsvorming voorspelt”, zegt Scott Knowles koeltjes, een andere psycholoog, in het NYT-stuk.

In het klein zag je in Nederland zo’n splitsing rond de onlineverkiezing van het woord van het jaar. Dat werd ‘prikspijt’, naar verluidt omdat een groot aantal antivaxers erop heeft geklikt: zij denken dat veel mensen spijt van de prik hebben, of zouden moeten hebben. Ooit betekende het het tegenovergestelde. Maar geen Hugo de Jonge („Als je op de IC ligt omdat je géén prik hebt genomen. Dan heb je pas #prikspijt”) die aan die geslaagde coup van de antivaxers nog iets kan veranderen.

Ruimte van de mogelijkheden

Omikron, de jongste ‘zorgelijke variant’ in WHO-terminologie, verkeert ook nog in de ‘ruimte van de mogelijkheden’. Vorige week leek deze nieuwe variant minder ziek te maken. In Europa werd dat tegengesproken. Maar woensdag presenteerde Zuid-Afrika onderzoek dat onomstotelijk toch in die richting wijst. Zij het dus alleen dáár, met een jongere bevolking en in hun zomer. Maar ook Deens en nieuw Brits onderzoek zien nu toch zo’n trend.

Of Nederland tegen de snelle besmettingscurve kan ‘opboosteren’ is de vraag. Met deze lockdown was Den Haag de eerste in Europa, met die derde prik nagenoeg hekkensluiter. Want net als bij de eerste vaccins koos Nederland voor „centraal aanvliegen” en „zorgvuldig”. Bureaucratie boven bescherming.

Je kunt nu boos zijn, of bang, of ongeduldig. Maar misschien helpt uitzoomen in dit geval ook. Vermoedelijk zal Nederland al met al niet veel slechter of beter af zijn dan landen die hun prioriteiten anders stelden. We weten niet wat we niet waarnemen – of nóg niet. De redenen voor optimisme houden zich, als koeien op twee poten, vaak schuil waar we niet geneigd zijn te kijken.

