Marli Huijer: ‘Niets is zo pats-boem als dood door corona. Maar dat willen we niet’

Marli Huijer (66) slaat Trouw van 7 december open en wijst naar de strip Anton Dingeman op pagina 2. „Die gaat over mij”, zegt ze. „Ik kan me vergissen, maar die ‘filosofe’ met haar vingertje in de lucht, dat ben ik.” De filosofe zegt tegen Anton Dingeman, de goedwillende burgerman: ‘We moeten accepteren dat de dood bij het leven hoort.’ Anton Dingeman, stomverbaasd: ‘Deksels! Dat klinkt wijs, zeg!’ Dan komt de Dood met zijn zeis en grijpt haar bij de nek. ‘Een vrijwilliger! Wat aardig van u, professor, dat u zich aanbiedt. Komt u maar.’ Hij sleurt haar mee naar zijn roeibootje. ‘Niet fair’, roept de filosofe. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ Op het laatste plaatje huilt de filosofe dikke tranen. ‘Ik bedoelde dat we de dood van ándere mensen moeten accepteren. Van zieke mensen, abstracte mensen. Niet de mijne.’ Maar de Dood roeit stug door, naar de poort van de onderwereld.

Marli Huijer vouwt de krant weer dicht en zucht, bijna onhoorbaar. „Op de dag dat ik mijn column in Trouw heb”, zegt ze. „Het kan natuurlijk toeval zijn.”

Ze is voormalig arts, filosoof en hoogleraar. Van 2015 tot 2017 was ze Denker des Vaderlands. In januari van dit jaar zei ze in NRC dat niemand recht heeft op een zo lang mogelijk leven. Je hebt recht, zei ze, om te worden beschermd tegen een vroegtijdige dood. Een jongere die doodgaat omdat er geen plek is op de IC, díe sterft vroegtijdig. „Iemand van tachtig niet.”

Woede op Twitter, boze brieven, vooral van oude mensen. ‘Je wilt ons dood hebben.’ „Nee”, zegt ze. „Natuurlijk niet. Dat is” – ze zoekt naar neutrale woorden – „een níet goed verstaan van mij.” Wat ze in januari zei, geldt net zo goed voor haar. „Als je boven de zeventig bent, is het toch niet zo raar om te accepteren dat het leven eindig is? Eerlijk gezegd heb ik dat al sinds mijn zestigste. Ik geniet met volle teugen van het leven en ik wil best nog dertig jaar door. Maar het móet niet. En het laatste wat ik wil is sterven op een IC.”

Maar goed, mensen genoeg die het met haar eens zijn. En ze wil zich niet de mond laten snoeren. Dus toch maar weer een interview, nu Omikron de Delta-variant aan het verdringen is en de discussies over ja dan nee verplicht vaccineren hoog oplopen. Ze zet koffie, gaat aan de tafel bij het raam zitten – regenachtig uitzicht op het IJ in Amsterdam – en wacht de eerste vraag af.

Die gaat over patiënten die een nieuwe hartklep of heup krijgen en vervolgens – artsen maken dit nu mee – sterven aan corona omdat ze weigerden zich te laten vaccineren. Wat vindt Marli Huijer daarvan?

„Ik denk,” zegt ze, „dat ik zo’n operatie niet zou doen. Als ik de arts was, zou ik zeggen: het is medisch niet verantwoord om u te opereren als u niet gevaccineerd bent. Er moet een reële kans zijn dat u na de operatie goed zal herstellen.”

Foto Daniel Niessen

Patiënten kunnen ook géén corona krijgen.

„Je moet ervan uitgaan dat de kans om het vroeg of laat te krijgen 100 procent is, ook als je gevaccineerd bent. Het virus blijft rondgaan.”

Misschien wordt het een verkoudheid.

„Mag je hopen. Laten we hopen dat het lot ons gunstig gezind is en het virus zwakker wordt. En dat de vaccins ons blijven beschermen. Ondertussen rennen we van het ene naar het andere gaatje om het te dichten, zonder te weten of nou niet net daardoor nieuwe gaatjes ontstaan.”

Wat moeten we anders?

„We kunnen niet veel meer dan achterom kijken en proberen in kaart te brengen hoe het sinds maart 2020 gegaan is, welke keuzes er zijn gemaakt op grond van welke publieke waarden, en in hoeverre die gedragen worden door de bevolking. Tot op heden is dat niet gebeurd.”

En als we dat doen?

„Kunnen we tot een langetermijnvisie komen. We zullen de fundamentele vraag moeten stellen hoe we ons op een dichtbevolkte aarde met veel onderlinge contacten kunnen beschermen tegen ziekmakende en dodelijke virussen, op zo’n manier dat het leven voldoende kwaliteit houdt, vooral ook het samenleven.”

Niet elke keer weer in halve of hele lockdown?

„Dat is niet vol te houden. Ik ben het eens met Femke Halsema, die de regering oproept om mensen uit verschillende disciplines bij elkaar te zetten en met voorstellen te laten komen voor de komende twee of drie jaar.”

Ik was geshockeerd door de achteloosheid waarmee Hugo de Jonge zei dat we de Grondwet maar moeten aanpassen om een vaccinatieplicht mogelijk te maken

Voor nu misschien meer IC-bedden? Arts en oud-ziekenhuisdirecteur Marcel Levi zegt dat we met tweehonderd erbij een heel eind zijn.

„Het probleem is een tekort aan personeel. Nu al werkt een op de zes mensen in Nederland in de zorg. In 2060 zal het een op de drie zijn, want ondanks corona blijft de levensverwachting stijgen en de vergrijzing zet door. Een op de drie! Wie moet er dan onderwijzer zijn? Of politieagent? Lees het laatste rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over de houdbaarheid van de zorg, de ónhoudbaarheid als we geen keuzes maken. Geen leuke boodschap, niemand wíl kiezen. De politiek niet, het publiek niet, de arts niet en ik ook niet. Je wilt niet te horen krijgen dat jij die behandeling niet kunt krijgen.”

Er zijn mensen met corona die driehonderd dagen op de IC hebben gelegen.

„Ik weet niet zo goed wat ik daarover moet zeggen zonder die mensen en hun naasten voor het hoofd te stoten.” Ze drinkt zwijgend haar koffie op. „Een jaar of tien geleden klopte een hoogleraar intensive care bij me aan met de vraag hoe lang je moet doorgaan met behandelen op de IC. Mensen kunnen steeds langer in leven worden gehouden en wie durft of mag er dan nog over de dood beslissen? In Amerika, zei hij, is dat eigenlijk al ontspoord. In leven houden is het doel geworden en sociale normen veranderen daardoor. Wat te doen? Ik weet het antwoord nog steeds niet. Met alles wat we kunnen stellen we onszelf voor een tragisch dilemma, welk besluit we ook nemen, we schieten altijd tekort.”

Waarom zou u nooit naar de IC willen?

„De manier waarop je sterft zegt iets over je leven. In alle rust afscheid kunnen nemen van degenen die van je houden is voor mij belangrijker dan tot het einde toe strijden. ‘Wegsterven’ vind ik een mooi woord, zoals bij muziek. Misschien is het gemakkelijker om de dood te accepteren als je religieus bent. Er zijn dorpen in Nederland waar veel oude en ongevaccineerde mensen zijn doodgegaan die daar vrede mee hebben.

„Maar ik ben niet religieus. Onlangs heb ik Een zachte dood van Simone de Beauvoir herlezen, een boek uit 1964 waarin ze zich druk maakt over haar moeder die in het ziekenhuis steeds weer nieuwe kansen kreeg aangereikt. Ze vraagt zich af wat haar moeder gewonnen heeft met de vier weken die ze langer leefde. Een groot deel van de tijd was ze er niet bij. Of ze was aan het lijden. Had die kwelling niet voorkomen moeten worden? In die tijd was de vraag alleen al revolutionair.

„In Amerika heb je de oncoloog en bioethicus Ezekiel Emanuel, 64, die voor zichzelf na zijn vijfenzeventigste geen levensverlengende behandelingen meer wil. Rond die leeftijd, zegt hij, hebben de meeste mensen lichamelijke of mentale klachten die hen beperken in hun activiteiten. Hun creativiteit en productiviteit zijn ze grotendeels kwijt. Waarom koste wat kost doorgaan? Daarvan afzien staat een goed sterven niet in de weg. Er zijn pijnstillers, er is medicatie tegen benauwdheid. Je hoeft niet te lijden, zoals vroeger.”

Foto Daniel Niessen

Zo denken toch wel meer mensen?

„Zeker. Maar het liefst willen we in goede gezondheid doorleven tot ons honderdste en dan” – ze slaat in haar handen – „pats-boem, dood.” Ze glimlacht. „Niets is zo pats-boem als corona. Maar dat willen we niet. Nee, dat niet.”

Omdat we bang zijn.

„Hoe om te gaan met doodsangst, ja. Je kan als Epicurus zeggen: de dood betekent niets, want zolang jij er bent, is de dood er niet, en als de dood er is, ben jij er niet. Maar dat is zo onthecht, dat is bijna niet op te brengen. Dat lukt alleen als je verder ook emotieloos bent. Je huilt om je geliefde omdat die belangrijk voor je was. De onthechting die het vraagt om de dood te aanvaarden, daar heb je troost voor nodig. Als je die niet vindt in religie, dan in kunst, in muziek.

„Denk aan Odysseus, die door de nimf Calypso op haar eiland wordt vastgehouden. Ze belooft hem de eeuwige jeugd en toch verlaat hij haar. Hij heeft liever een sterfelijk leven met Penelope. Hij wil samen met haar oud worden. Of neem de 14de-eeuwse Italiaanse vorst Fosca in Alle mensen zijn sterfelijk van Simone de Beauvoir. Hij heeft een elixer gedronken waardoor hij eeuwig jong blijft en ontdekt hoe vervelend dat is. Weer een nieuwe minnares, weer een oorlog. Op den duur verveelt hij zich zo verschrikkelijk dat hij zestig jaar gaat slapen.”

Is een vaccinatie tegen corona een levensverlengende behandeling?

„Als je oud bent kan het dat wel zijn, ja. Ik kreeg een brief van mensen die tegen de tachtig liepen en om gezondheidsredenen niet gevaccineerd wilden worden. Ze hielden zich wel aan alle regels. Het risico om aan Covid te overlijden accepteerden ze. Als de overheid zegt dat het toch moet, wordt die optie uitgeschakeld. Daar zouden we als samenleving over moeten nadenken. Mogen mensen vaccinatie weigeren op grond van hun leeftijd?”

U bent tegen een vaccinatieplicht.

„Ja, mits de volksgezondheid niet ernstig in gevaar is. Ik was geshockeerd door de achteloosheid waarmee Hugo de Jonge zei dat we de Grondwet maar moeten aanpassen om een vaccinatieplicht mogelijk te maken. Waar heb je dan een Grondwet voor? Die is er om ons te beschermen tegen de overheid. Ons lichaam is onaantastbaar. En Nederland heeft al een enorm hoge vaccinatiegraad, misschien wel doordat we mensen op hun redelijkheid aanspreken en geen dwang gebruiken.”

