‘Weet ik nu echt wat ik wil?’ De vmbo’ers die dit coronajaar hun toekomst moesten uitstippelen

Een voor een lopen ze de aula van het Guido binnen. Eerst Rick en Julia, zak friet in de hand. Dan Emin, Koen en Isa. Brede grijnzen. „Hé, man”, zegt Emin tegen Rick. Het is maandagavond 29 november en ze hebben elkaar sinds de diploma-uitreiking in juli nauwelijks gezien. Het lijkt wel een eeuw geleden, zegt Koen.

Isa: „Echt jongens, ik moet zoveel vertellen. Er is zóveel gebeurd!”

Rick: „Hier deden we eindexamen. Wat een tijd was dat. Verschrikkelijk!”

„Daar zat ik”, wijst Julia. „Ik word gewoon weer zenuwachtig als ik eraan denk.”

Zij zit er nog steeds bijna dagelijks: net als Emin doet ze nu havo.

„Ik moet er niet aan dénken”, roept Isa.

Mist ze het Guido dan helemaal niet, vraagt Emin.

Isa: „Totáál niet. Op het mbo mag je veel meer.”

Rick: „Je mag gewoon tien minuten te laat komen. Wordt niet eens een aantekening van gemaakt.”

Isa: „En je ouders kunnen niet meer zien wat voor cijfers je haalt.”

Rick: „Je beslist zelf over je leven.”

Koen: „Vrijheid.”

Sinds januari volg ik Julia, Rick, Emin, Isa en Koen in een reeks verhalen voor NRC. Ze zaten in klas vmbo-4 van het Guido, een kleine middelbare school aan de rand van de Arnhemse volkswijk De Geitenkamp. Ik wilde weten hoe het is om examen te doen in coronatijd en om op te groeien met lockdowns, mondkapjes en anderhalve meter afstand.

In de eerste maanden van het jaar zat de klas in een leeg en koud gebouw. Terwijl de rest van de school online onderwijs kreeg, mochten de eindexamenleerlingen wél bijna elke dag komen. Onder strenge voorwaarden: ramen open, afstand houden, niet van je plaats komen, mondkapjes op in de gangen en testen bij klachten.

In het vroege voorjaar ging het alsnog mis. De vader van Isa kreeg corona. Binnen twee dagen waren Isa, elf klasgenoten en de biologiedocent besmet en zat de hele klas thuis.

Toch slaagden ze allemaal. Emin Güler (16) en Julia Eversdijk (16) gingen naar de havo. De anderen kozen voor het mbo en leren een vak. Isa Hutter (17) doet de kappersopleiding aan het ROC in Arnhem, Koen Groenewoud (18) leert voor beveiliger en boa op een mbo in Ede en Rick Dijkhuizen (17) doet de opleiding zelfstandig werkend gastheer in Apeldoorn.

Deze maandagavond pakken ze de draad op alsof ze elkaar gisteren nog zagen. De afgelopen maanden worden in recordtempo samengevat en Rick en Isa maken elkaars zinnen af, net als voor de zomer. De nieuwe coronaregels zijn net ingegaan en bijna alles is al om vijf uur dicht. Balen, vinden ze.

„Maar de scholen zijn nog open”, zegt Rick.

Julia: „Al is dat aan de andere kant…”

Rick: „Vet jammer.”

Emin baalt. Hij komt rechtstreeks uit de Basic-Fit. Zul je net zien: is hij eindelijk weer serieus aan het sporten, sluiten ze „die shit” ineens om vijf uur. „Dit is rot, jongens. Echt heel rot.”

Vandaag lukte het nog net om voor vijf uur een uurtje te trainen. Trots: „Ik heb 45 kilo gedrukt.” Koen: „Hoeveel reps?”

Emin: „Vijftien, man.”

Julia, zonder op te kijken van haar friet: „Cool.”

Foto Daniel Niessen

Julia: ‘Ik wist meteen: dit wil ik’

Voor Julia ging de wereld dit najaar open. Niet meteen: haar start in 4 havo was moeilijk. De eerste toets Nederlands „leek wel een examen”, zegt ze in de lunchpauze op een dinsdag begin november. Ze draagt goudkleurige oorbellen en een bijpassend brilmontuur. Met grote ogen: „Ik dacht: waar ben ik nou toch beland?”

Voor het eindexamen was ze ook onzeker: zou ze wel slagen? Ze werkt hard en kan het best, zeggen haar docenten. Maar zelf voelt ze dat niet altijd. En nu, op de havo, merkt ze, moet je veel meer inzicht hebben. „Op het vmbo kreeg ik vragen die je gewoon uit je hoofd kon leren. Nu moet je ook weten waaróm iets is.”

Julia miste haar oude klas, die eerste weken na de zomer. Ging twijfelen of ze wel de goede keuze had gemaakt. „Ik dacht: iedereen is vertrokken en leeft door, terwijl ik voor mijn gevoel stilstond. Wéér dezelfde school. Wéér elke dag de bus van Apeldoorn naar Arnhem en terug.”

Nu heeft ze haar draai gevonden. Nieuwe vriendinnen, prima cijfers. „Ik heb alles gehaald. Het is echt hard werken, hoor. Ik ben bijna elke avond na het eten twee, drie uur bezig.” Het belangrijkste: ze heeft „een soort van bestemming” gevonden. Haar maatschappelijke diensttijd, bij de kleuters op haar oude basisschool in Apeldoorn, was „ge-wel-dig”. „Ik heb zoveel gezien, zoveel geleerd. En ik wist meteen: dit wil ik.”

Haar begeleider zei: ‘Je past er helemaal in. Ik kan je wel een tien geven’. Glunderend: „Ze gaf me het gevoel dat ik echt iets kan. Ik zat na de laatste stagedag met tranen in mijn ogen op de fiets. Is dit echt? Weet ik nou écht wat ik wil? Dat voelde zo gaaf!”

Emin: ‘Leren, luie gast. Je best doen’

Half oktober loopt Emin door de stromende regen naar de ezels van zorgboerderij Tokhok in Arnhem. Weggedoken in z’n hoodie, grote passen om de plassen te ontwijken. Hooi bijvullen. Even aaien. Uitkijken voor Frans – die wil nog wel eens trappen. Dan langs de konijnen via de kas waar de laatste tomaten van het jaar nog aan de takken bungelen naar de schapen. Net mensen, vindt Emin terwijl hij een schaap aait. „Deze is superbrutaal en z’n broertje is heel verlegen.”

Het is alsof hij hier al maanden werkt, maar het is pas de vierde dag van zijn maatschappelijke diensttijd op de zorgboerderij. Hier komen kinderen en jongeren met een beperking. Ze werken mee op de boerderij. En als het weer slecht is, zoals vandaag, doen ze spelletjes aan een lange tafel in de huiskamer.

Emin helpt met alles. Speelt geduldig drie keer Mens erger je niet en doet daarna weer een rondje dieren. Een harde werker, zeggen de begeleiders. Die mag blijven. Maar voor Emin zit het er bijna op. De stage duurt nog een dag. Daarna wacht de toetsweek.

Hij staat er niet al te best voor. De eerste toetsen gingen „mwaah”. Havo 4 is wennen, vindt hij. Je moet „ineens echt iets doen”. En hij mist zijn vrienden uit vmbo-4. „Als ik nu een grap maak, lacht niemand. Vorig jaar zou iedereen stúk zijn gegaan.”

Hij doet z’n best. Maakt samenvattingen en heeft nog geen les gemist. Gewoon een beetje streng zijn voor jezelf, zegt hij daarover. „Leren, luie gast. Je best doen. Anders maakt m’n moeder me dood”.

Emin is de eerste in de familie die een diploma haalde. In vmbo-4 deed hij hard zijn best, vooral bij geschiedenis, zijn lievelingsvak. Hij leest boeken in z’n vrije tijd en weet alles over de Tweede Wereldoorlog. Tot deze week wilde hij geschiedenis studeren en hoogleraar worden. Maar na vier dagen Tokhok weet hij het niet meer. Werken met dieren is ook mooi. Of iets met mensen. „Het moet wel goed verdienen. Ik wil rijk worden.”

Anderhalve maand later zit er een andere jongen aan tafel in de aula van het Guido. Nette witte blouse, koptelefoon om zijn nek. Stralende ogen. Emin gaat sinds een week naar de sportschool. Hij kan het nu betalen. Een nieuw bijbaantje als broodjesmaker bij Subway verdient bijna twee keer zoveel als z’n oude werk als vakkenvuller bij Kruidvat. „Zes euro per uur, joh! Bijna honderd euro per maand.” Hij spaart voor een nieuwe computer en helpt zijn moeder af en toe uit de brand met wat extra geld.

De rest gaat naar Basic-Fit. Zie je dit, wijst hij: „Deze blouse kreeg ik vroeger niet eens dicht.” En wil ik zijn cijferlijst zien? Kijk, stukken beter toch?

Kwestie van de knop omzetten. „Ik heb een ritme te pakken. Leren, werken, sporten. Gewoon doen. Niemand doet het voor je.”

Zelfs de twijfel over zijn toekomst is voorbij. „Ik dacht: wat vind ik nou echt leuk? Nou, geschiedenis en dieren.”

Dus? „Paleontoloog!”

Rick: ‘Het was een totale last minute beslissing’

Rick ligt met koorts op bed. Geen corona, denkt hij, hoewel hij nog niet is gevaccineerd als we elkaar half november spreken. School boeide hem niet zo en het spande erom of hij zou slagen.

Zijn leven is misschien wel het meest ingrijpend veranderd sinds de zomer van 2021. Hij woont niet meer thuis, maar op kamers bij hotel De Foreesten in Vierhouten. Zevenhonderd inwoners, hartje Veluwe. Iedereen kent elkaar. Ze zwaaien als hij naar de bushalte loopt.

Hij woont hier sinds september en werkt er al sinds mei. Schoonmaken, bedden opmaken, tafels dekken voor het ontbijt en bediening. Een dag per week, op woensdag, gaat hij naar het ROC in Apeldoorn voor de opleiding zelfstandig werkend gastheer. Dat was een „totale last minute beslissing”. Hij had zich eigenlijk ingeschreven voor de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker. Maar twee weken voor het schooljaar begon – de boeken waren al binnen – sloeg de paniek toe. „Ik dacht ineens: néé, ik wil dit niet! Eigenlijk hou ik helemaal niet van kinderen.” Vlak voor de deadline schreef hij zich in voor de horeca-opleiding in Apeldoorn. En dat bevalt tot nu toe uitstekend. Ook omdat het maar een dag per week is. Werken is nou eenmaal veel leuker dan school, vindt Rick.

De laatste maanden op het Guido vond hij „verschrikkelijk”. „Die stress van iedereen, de docenten die maar bleven zeuren over het eindexamen. Ik was er totaal klaar mee.”

Toen collega’s hem vroegen om bij ze in te trekken in een bedrijfspand naast het hotel, twijfelde hij geen seconde. En zijn moeder vond het ook meteen goed.

Hij vindt het „heerlijk” om op kamers te wonen. Om z’n eigen gang te kunnen gaan zonder dat er iemand op zijn vingers kijkt.

Hij droomt veel en intens de laatste weken. Dat er iets misgaat in het hotel. Of dat hij weer op het Guido zit en examen moet doen. „Soms is het zó echt dat ik bij het wakker worden niet weet wat waar is. Dan moet ik echt tegen mezelf zeggen: ‘Gast, je hebt je examen gehaald, je woont op jezelf en je hebt de beste baan van de wereld’.”

Corona is zooooo saai - en best eenzaam

Heeft de pandemie een grote invloed gehad op hun leven? Als ik het tijdens gesprekken in het najaar aan ze vraag, is de eerste reactie: valt wel mee.

Corona ís er gewoon, zegt Emin. Alsof het er altijd was.

Je weet niet hoe het zou zijn als er geen corona was, zegt Julia.

Pas in tweede instantie komen de verhalen.

Het was zooooo saai, zegt Isa. „Ik kon letterlijk niets meer. Niet naar hockey, niet met m’n vriendinnen chillen. Zat ik daar, met m’n broertje en m’n ouders… Ik heb heel Netflix uitgekeken.”

Rick voelde zich „best eenzaam” tijdens de lockdowns. Zonder corona, denkt hij, had hij nu misschien nog wel thuis gewoond. „Iedereen was de hele tijd thuis. Mijn kleine zusje, mijn stiefvader. Ik had geen seconde tijd voor mezelf. Dat heeft het uit huis gaan zeker versneld.”

Julia voelde zich vaak neerslachtig in de weken dat ze noodgedwongen alleen op haar kamer online lessen zat te volgen.

Vooral de tweede lockdown, in de eerste weken van dit jaar, viel haar zwaar. Ze was „totaal niet meer gemotiveerd” en werd steeds onzekerder. „Ik kreeg het gevoel dat ik niet goed genoeg ben. Ik heb mensen nodig. Gezelligheid, even praten.”

Onderzoeken naar het effect van corona op jongeren laten precies dat zien: veel jongeren werden somber en voelden zich eenzaam.

Voor directeur Janine van Drieënhuizen van het Guido reden waarom ze een deel van het geld dat de school krijgt om de leerachterstanden in te halen gebruikt om leuke dingen te doen.

„Wij zeggen tegen de mentoren: ga samen pizza eten, ga schaatsen met de klas. Dat is waardevol. Toen de leerlingen weer naar school mochten, zeiden ze: we hebben de school niet gemist, we hebben elkaar gemist.” Lachend: „Maar dat ís school. Daar ben ik me door corona nog meer bewust van geworden.”

En de leerachterstanden? Daarvan is inmiddels duidelijk dat leerlingen op vmbo’s meer achterlopen dan leerlingen op de havo of het vwo.

Geldt ook voor het Guido, zegt Van Drieënhuizen. Vooral bij wiskunde. „Dat vak moet je steeds oefenen. Als je dat niet hebt gedaan, mis je de basis.”

Wat haar vooral opvalt sinds de lockdowns is het gebrek aan concentratie. „Leerlingen zijn door online onderwijs gewend aan tien minuten uitleg en dan zelf aan de slag – wat ze vaak niet deden. We merken dat ze het nu heel moeilijk vinden om gefocust te blijven. Docenten moeten alles uit de kast trekken om ze bij de les te houden.”

En toch, zegt geschiedenisdocent Erik-Jan Hakvoort, zit er dit schooljaar niet een heel andere havo 4 voor zijn neus dan voor corona. „En ik denk ook niet dat deze jongeren over tien jaar zeggen: mijn leven is verpest. Ze kunnen wel tegen een stootje. Het punt is: dit moet geen jaren meer duren. De besmettingen lopen weer op, maar nóg een lockdown… Poeh, dat gaat erin hakken. Ik hou mijn hart vast voor de komende weken.”

Koen: ‘Je blinkt toch uit in de samenleving’

Als Koen zijn beveiligerspak draagt, verandert er iets in zijn hoofd. Het donkerblauwe pak, de zware jas en zwarte schoenen, ze maken hem zelfverzekerd en trots. En, op de een of andere manier, meer verantwoordelijk. „Als ik mijn pak niet aan heb, zou ik denk ik geen mondkapje dragen. Met pak doe ik het wel. Je valt toch meer op. Je blinkt uit in de samenleving.”

Het is 16 november en Koen heeft de hele dag les op het Dulon College in Ede. Buiten staan groepjes jongeren in dikke winterjassen te roken, binnen zit Koen in zijn pak in de kantine waar hij rustig en weloverwogen zijn verhaal doet. Hij weet al jaren wat hij wil: politieman worden. Vandaar de opleiding handhaving, toezicht en veiligheid. Van de vijf oud-klasgenoten heeft hij het minst hoeven wennen aan het leven na vmbo-4. „Als ik iets wil, dan doe ik het gewoon.”

Het is hard werken: veel pittige vakken over recht en burgerschap, veel sporten. „Je wordt niet zomaar boa.” Na de kerstvakantie hoort hij of hij geselecteerd wordt voor het keuzedeel dat hem voorbereidt voor de politie-academie. Negentig procent haakt af, zegt hij. Maar hij is „supergemotiveerd”. Waarom? „De spanning. En het sociale. Ik hou ervan om met mensen te praten en buiten te zijn. De hele dag achter een laptop is niets voor mij.”

Het is een rare tijd, zegt Koen. Zijn vader werkt bijvoorbeeld nog steeds thuis. „Die zit de hele dag te vergaderen in de kamer, dus ik kan niet lekker beneden zitten om te relaxen.” De maatschappij is veranderd, vindt hij. Mensen zijn bang geworden voor elkaar. Het fascineert hem, net als de lessen over burgerschap en politiek. Als ik hem zie praat de Tweede Kamer over invoering van 2G. Dat gaat hij vanavond „dus absoluut” terugkijken op YouTube. Zijn favoriete politicus is Wybren van Haga. „Die blijft altijd rustig, net als ik. Hij doet geen gekke dingen. Gelukkig is hij weggegaan bij Forum voor Democratie, want wat Thierry doet, daar kan ik niks mee. Zo’n vergelijking tussen Joden en de coronamaatregelen, bijvoorbeeld. Dat slaat nergens op. Je wordt hier echt niet vermoord als je niet gevaccineerd bent.”

Isa: ‘Wil ik dit nog drie jaar? Dan ben ik twintig!’

Haar leven na vmbo-4? Isa neemt een hap van een punt red velvet-taart in een café in Arnhem en zegt dan: „Ik vind het heerlijk. Het voelt als een heel nieuw leven.”

Isa, lange blonde haren, alerte blik, staat altijd aan. Als zij binnenkomt, gaat dat zelden onopgemerkt. Ze doet de kappersopleiding op het ROC Rijn IJssel in Arnhem. Het was dat, of iets in de horeca. En omdat ze „altijd al met haar bezig was” werd het de kappersopleiding. De eerste weken waren pittig. „Je wordt meteen in het diepe gegooid. Elke dag knippen en föhnen. Urenlang. Anderen waren veel sneller. Ik dacht echt: ik leer het nooit!” Nu is het alsof ze nooit anders heeft gedaan. De praktijktoets föhnen is binnen en ze loopt een dag per week stage bij een kapper in Oosterbeek. Tip van haar oma. „Eerlijk? Het is best wel saai, want ik mag nog bijna niets doen. Ja, opruimen en wasbakken uitspoelen. Sta je daar van negen tot vijf. Soms denk ik: wil ik dit nog drie jaar? Dan ben ik twintig!”

Veel van haar vriendinnen zitten nu in havo 5 en doen volgend jaar pas eindexamen. Vanmiddag gaan ze alvast samen een examenreis boeken voor volgend jaar juni. Naar Albufeira, glundert Isa. „Villa, zwembad, uitgaan. Mijn eigen examenreis ging niet door vanwege corona, dus dan maar mee met de meiden van havo 5.”

Foto Daniel Niessen

Reünie

Toen Emin laatst nog even snel boodschappen wilde halen bij de Jumbo tegenover zijn flat knalde hij keihard met zijn hoofd tegen de glazen deur. Dicht.

„Ik had helemaal niet door dat de supermarkten weer om acht uur gesloten zijn.”

De corona-persconferenties boeien niet meer. Niemand kijkt nog, zeggen ze in de aula van het Guido, eind november. Ze staan te trappelen in de coulissen van hun nieuwe leven en corona speelt hooguit nog een irritante bijrol.

Koen: „Het is wat het is, je verandert er toch niks aan.”

Emin: „Je kan er heel moeilijk over doen…”

Koen: „Of gaan rellen.”

Emin: „Schiet je niks mee op.”

Koen: „Ik kreeg een uitnodiging om mee te rellen. Via Snapchat.”

Emin: „En?”

Koen: „Niet gedaan. Tuurlijk niet.”

Emin: „Gast. Dat slaat toch ook nérgens op.”

Als de foto’s voor NRC zijn gemaakt, gaan de mondkapjes weer op.

Of ze elkaar nog eens opzoeken in het nieuwe jaar, vraag ik.

„Een reünie? Lijkt me best leuk”, zegt Julia. „Maar ik denk niet dat het gebeurt.”

„Wát?”, vraagt Isa. „Een reünie? Nee hoor, ik mis niemand.”

Julia haalt haar schouders op: „Kijk, dat bedoel ik.”

De portretten voor ‘De verhalen van 2021’ zijn gemaakt door Daniel Niessen. Hij zocht daarvoor rustige, verstilde omgevingen, bij voorkeur buiten. Voor nrc.nl maakte Niessen een soort ‘bewegende’ portretten, die het midden houden tussen een foto en een kort filmpje.