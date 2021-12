Weer een persconferentie? Doe dat nou maar eens radicaal anders

Vroeger, toen alles nog gewoon was, waren persconferenties bedoeld voor de pers. Deze gebruikte die journalistieke bronnen vervolgens voor verslaggeving voor een eigen doelgroep, met een eigen selectie, inkadering en duiding.

Toen werd het maart 2020. Ineens richtte de overheid zich rechtstreeks tot de burger. Ineens was elk kanaal nationale rampenzender, met de daarbij behorende personages – bewindspersonen, gebarentolk, expert in uniform of witte jas.

Christiaan Weijts is schrijver en columnist van NRC.

In vier virusgolven en evenveel seizoenen van De Persconferentie is die enscenering maar minimaal veranderd. Nu de clou altijd gespoilerd is, merk ik dat ik er vanuit een regisseursstoel naar kijk. Hóé brengen ze het? En ik vraag me af: is dit de beste vorm van communicatie van een overheid naar haar burgers? Moeten NOS en RTL eens iets anders doen dan het integraal doorgeven van een relaas dat niet altijd uitblinkt in begrijpelijkheid? Neem de monoloog van RIVM-directeur Jaap van Dissel in de laatste aflevering: „modellering”, „robuuste data”, „prelude”, „initieel”…

Eerste vraag van de NOS-verslaggever: „Snapt u dat de mensen er moedeloos van worden?” Ja, zelfs het Twittergericht na de vragen zijn een déjà-vu.

Postbus 51

De, inmiddels veelbesproken, eerste vragen laten zien dat ook de NOS met het format worstelt. In zijn boek Acht jaar Achtuur schrijft politiek verslaggever Ron Fresen erover: „Wij staan voor het dilemma dat we feitelijk willen vertellen wat er besloten is zonder his master’s voice te worden.” In het begin riep Fresen weleens plagend op zijn redactie dat ze wel Postbus 51 leken, de vroegere reclamespotjes van de Rijksoverheid. Maar na die beruchte eerste vraag van zijn collega Albert Bos in april 2020 („Wat krijgen mensen ervoor terug?”), vond men de NOS juist veel te kritisch.

In mijn regisseursstoel voel ik het schuren, bij alle betrokken partijen. Doordat de inhoud al een dag eerder prominent is gebracht, is de nieuwswaarde afwezig. In de kranten en talkshows is het debat over de nieuwe maatregelen al volop aan de gang. Toch roept alles aan de voorstelling: Breaking News!

Voor een harde ondervraging is de persconferentie ook geen geschikte plek. Dit is geen Hard Talk, geen Eén op één. Elk medium krijgt drie kleine vragen. Dan is de waarde van een live debat dus ook afwezig. Toch is de enscenering die van een arena met kritische pers.

Moeten journalisten dan alleen inhoudelijke verduidelijking vragen? Dat zou, bij een toch al gortdroog verhaal, wel erg veel Postbus 51 zijn. Dus komen we uit bij vragen die een poging zijn om wat druppels empathie los te wringen uit die strenge functionarissen. ‘De mensen’ worden moedeloos, wat krijgen ze ervoor terug?

Het zijn terechte vragen naar ‘perspectief’ en ‘proportionaliteit’, waarbij die technische termen invoelend zijn vertaald. Ik zou de tekst een tikje aanpassen: „Vraagt u niet te veel van de niet-kwetsbare groep?” Maar hoe onhandig ook geformuleerd, ik proef er ook legitieme wrevel in over deze vorm van overheidscommunicatie: jullie houden hier steeds een technocratisch verhaal, waarin wij amper worden betrokken bij de onderliggende afwegingen, en het is ook nog eens erg inconsistent. Snappen jullie wel hoe moedeloos men daardoor is?

Ook met de empathie gaat op een interessante manier iets mis in de huidige persconferentievorm. Wij hebben geen cultuur waarbij de minister-president vanuit zijn paleis het volk plechtstatig toespreekt, à la Emmanuel Macron vanuit het Élysée: „Nous sommes en guerre.” Daarvoor is onze bestuurs- en overlegcultuur te horizontaal.

Matinéevoorstelling

Als regisseur zou ik één basale theaterwet herhalen: spreek mét je publiek, niet ertegen. Gezag wordt in Nederland niet automatisch met een maatschappelijke functie meegeleverd. Gezag moet worden verdiend, in de vorm van vertrouwen. Dat is, zoals bekend, bij deze ministerploeg een aandachtspuntje.

Gezeten in mijn regisseursstoel denk ik vooral: laat deze acteurs op diverse locaties spelen. Laat ze een persconferentie geven in een ziekenhuis, een middelbare school of staand in een grote horecagelegenheid. En laat personeel, leerlingen en gasten na afloop de vragen stellen.

Dan zijn de ministers niet langer functionaris, maar moeten ze veranderen in echte leiders. Kook zulke aankondigingen op locatie niet minutieus voor. Laat desnoods de camera’s achterwege. Zie het als een try-out, een ervaringslesje communicatie, om terug te nemen naar het persconferentiepodium.

Mét je publiek praten betekent begrijpelijk praten en visuele ondersteuning niet schuwen. De Franse en de Britse ministers laten grafieken zien bij hun coronapersconferenties. Dat zou ik als regisseur ook toevoegen. Maar bovenal zou ik De Persconferentie alleen nog als matinéevoorstelling opvoeren. Niet langer live voor een zo groot mogelijk publiek, maar slechts voor een klein persgezelschap. Dat de technische kanten vervolgens helder in infographics vertaalt en duiding geeft voor alle bevolkingsgroepen.

Parallel daaraan kan de overheid zelf veel directer, veel persoonlijker in gesprek gaan met diezelfde groepen – langs allerlei andere wegen. Een persconferentie is dan weer wat ze ooit was, in plaats van een synoniem voor rechtstreekse overheid-burger-communicatie.

Door vast te houden aan deze strenge, on-Nederlandse vorm hoopt het kabinet vast ook een gevoel van urgentie te geven. Maar het kan niet maand na maand, jaar na jaar blijven communiceren op de toon van een acute ramp. Het kan niet onophoudelijk het luchtalarm laten blèren.

Maar wie, kabinet of televisiezender, durft het luchtalarm als eerste uit te zetten?

