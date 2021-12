Voorwaardelijke celstraf Turkse influencer na foto’s in Sexmuseum Amsterdam

De Turkse influencer Merve Taskin hoeft niet de gevangenis in vanwege de publicatie van foto’s in het Amsterdamse Sexmuseum. Via sociale media heeft Taskin donderdag laten weten dat ze een voorwaardelijke celstraf van vijf maanden opgelegd heeft gekregen. De rechter ging volgens de influencer niet mee in haar pleidooi dat de foto’s vallen binnen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. Als Taskin binnen vijf jaar andere strafbare feiten pleegt, komt ze naar eigen zeggen alsnog vast te zitten.

Taskin bezocht vorig jaar januari met vrienden de hoofdstad ter ere van haar verjaardag. De populaire influencer — ze heeft meer dan een half miljoen volgers op Instagram — publiceerde op datzelfde kanaal onder meer foto’s waarop ze poseert op een trap, met daarachter kleine schilderijtjes met naaktportretten. Ook deelde ze beelden van penisvormige pasta. De Turkse autoriteiten beschouwden de berichten als „obscene beelden”. Taskin werd twee keer opgepakt en ze moest zich melden voor de rechter.

In oktober verscheen ze in de rechtbank. Daar werd verteld dat haar een gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar boven het hoofd hing. Tussen oktober en de uitspraak van donderdag werd ze op vrije voeten gesteld. De influencer beriep zich in de zaak op de vrijheid van meningsuiting bij de publicatie van de foto’s. Taskin stelde in een reactie op het vonnis dat die vrijheid in de hele wereld onder druk staat.