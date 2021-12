Voor schaatsers staat bij het olympisch kwalificatietoernooi hun identiteit op het spel

Het was niet gezellig in Thialf, afgelopen maandagavond. Met minder dan een week te gaan tot het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) werd er een laatste trainingswedstrijd gehouden. Nog een keer de benen testen, zien waar je staat, voordat straks in vijf dagen tijd alle Nederlandse schaatstickets voor de Winterspelen in Beijing worden verdeeld.

Bondscoach Jan Coopmans zat op de tribune. Hij zag „valpartijen, wisselproblemen”. Koen Verweij en Wesly Dijs kwamen elkaar tegen bij de kruising op de 1.000 meter en gaven elkaar geen centimeter ruimte. Gevolg: diskwalificatie voor Verweij, een slechte tijd voor Dijs en twee gefrustreerde koppen. Generale repetitie mislukt. Een paar ritten daarvoor kon Ireen Wüst maar net Chris Huizinga ontwijken, toen hij in hun rechtstreekse duel op hoge snelheid viel. Ook haar rit was meteen voorbij. Coopmans: „Iedereen reed op de limiet. Ze gunden elkaar het licht in de ogen niet.”

Straks op de Spelen schaatsen ze allemaal voor Nederland, maar zo vlak voor het OKT is de spanning onder de schaatsers groot en is het ieder voor zich. Het toernooi is voor de Nederlanders het minst geliefde toernooi van het jaar, van de hele olympische cyclus, zeggen ze zonder uitzondering.

Het vreet al maanden aan ze, sommigen krijgen de laatste weken geen hap meer door hun keel. Ze slapen slecht, zijn prikkelbaar, hebben last van diarree. Ze kunnen nergens anders meer aan denken. De angst om te falen wordt met de dag onvermijdelijker, ook voor de grootste kampioenen. In het verleden behaalde resultaten beschermen hen niet langer. Iedereen begint zondag op nul.

Programma OKT Zondag 26 december Vanaf 14 uur 1.000 meter (v) 5.000 meter (m) Maandag 27 december Vanaf 17.25 uur 500 meter (m) 3.000 meter (v) 500500 Dinsdag 28 december Vanaf 16.30 uur 500 meter (v) 10.000 meter (m) Woensdag 29 december Vanaf 18.20 uur 1.500 meter (v) 1.000 meter (m) Donderdag 30 december Vanaf 17.55 uur 5.000 meter (v) 1.500 meter (m)

De twijfel ontneemt ze soms alle plezier. Hebben ze wel hard genoeg getraind of zou dat extra tempoblokje nog goed zijn? Wat als ze een misslag maken, of twee keer vals starten, en vier jaar van heel veel doen en nog meer laten in een noodlottige seconde zien verdwijnen? Ze kunnen niet anders dan doen wat ze altijd hebben gedaan; inzakken bij ready, roerloos wachten op de starter en alles geven bij het schot.

Jaren werkten de Nederlandse topschaatsers toe naar dit toernooi. Waar ze tot en met die van Turijn (2006) min of meer verzekerd waren van een startbewijs als ze bij de beste drie op hun afstand eindigden, is dat sinds Vancouver (2010) niet meer zo. Schaatsbond KNSB wil zo veel mogelijk goud delven. En dat betekent dat er zeer scherp moet worden geselecteerd.

Grote verrassingen

De combinatie van de momentopname en de grote druk veroorzaakt vrijwel elke vier jaar een aantal grote verrassingen. Sommige schaatsers zijn het hele jaar goed, maar niet op het belangrijkste moment. Genoeg schaatsers die erover mee kunnen praten. Zoals Kjeld Nuis, nadat hij acht jaar geleden naast alle tickets greep. Hij moest vier jaar langer wachten op zijn olympisch debuut.

Of Dai Dai N’tab, de grote favoriet voor de 500 meter vier jaar terug. Twee valse starts later was zijn olympische droom voorbij. Het hele seizoen dat op de Spelen van Pyeongchang volgde zat hij met zichzelf „in de knoop”, zei hij in oktober tijdens een trainingskamp in het Duitse Inzell. Starten werd een issue, omdat hij het gevoel had dat iedereen in het stadion naar hem keek als hij zich naar de startlijn begaf. „Alles bij elkaar ben ik er twee jaar door kwijtgeraakt.”

Er zijn ook schaatsers die pieken op precies het goede moment. Vier jaar geleden profiteerden Esmee Visser en Carlijn Achtereekte van hun onbevangenheid en plaatsten ze zich onverwacht voor de Spelen. Een paar maanden later werden ze ook olympisch kampioen, respectievelijk op de 5.000 en 3.000 meter „Ik weet nu dat ik kan pieken op het juiste moment, maar aan de andere kant ben ik minder onbevangen”, blikt Achtereekte vooruit op het OKT van dit jaar. Ze kijkt er „niet echt” naar uit. „Alleen van de letters OKT krijg ik al de kriebels.” Bij de 31-jarige schaatsster speelt mee dat dit mogelijk haar laatste kans is op de Spelen. Dat geeft het toernooi in Thialf extra lading. En ze kan zich de spanning van vier jaar geleden nog herinneren. „Dat was niet leuk.”

Meeste kans op goud

Wat de druk dit OKT extra groot maakt, is dat er door nieuwe regels van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) namens Nederland maar negen mannen en negen vrouwen naar China mogen, een schaatser per geslacht minder dan vier jaar terug in Zuid-Korea. Hoewel Nederland op alle afstanden met drie schaatsers mag uitkomen – op de 5.000 meter bij de vrouwen en de 10.000 meter bij de mannen zijn er twee startplekken – mogen die dus niet ingevuld worden door veertien verschillende schaatsers. „Dat betekent dat een derde plek op het OKT geen enkele zekerheid biedt of je ook daadwerkelijk naar de Spelen mag”, zegt bondscoach Coopmans.

Om toch tot een goede selectie te komen, heeft de schaatsbond KNSB een ranglijst opgesteld van de afstanden waarop Nederland de meeste kans maakt een gouden medaille te halen. Mede op basis van deze zogeheten matrix, maar niet uitsluitend gebaseerd daarop, beslist de KNSB wie er naar de Spelen mag. „Het is voor de schaatsers alsof ze meedoen aan een toernooi waarbij ze alleen maar kunnen verliezen”, zegt Coopmans. „Dat geeft een heel ander mentaal spanningsveld dan de Spelen, waar je een medaille kunt winnen.”

Jorien ter Mors, regerend olympisch kampioen over 1.000 meter, had het daar al over tijdens haar trainingskamp in Inzell. „Als je op de Spelen staat, heb je het ergste eigenlijk al gehad”, zei ze. „Ik rijd daar liever dan op het OKT.”

Zoveel mentale druk is voor niet-topsporters maar moeilijk voor te stellen. Artiesten komen er nog het dichtst bij in de buurt. Sommigen van hen moeten steevast overgeven voor ze het podium opgaan. „Vergelijk het met een sollicitatiegesprek of een presentatie op je werk”, zegt Nico van Yperen, hoogleraar sportpsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. „Het verschil is alleen dat daar meestal geen tijdsdruk op staat en er ook geen volle tribunes met je meekijken. In het dagelijks leven kunnen wij meestal nog wel corrigeren. Dat kan op het OKT niet. Het moet dan gebeuren en er staat veel op het spel. Het leven ziet er nogal anders uit met een olympisch gouden of zilveren medaille.”

Van Yperen werkt met sporters aan het normaliseren van zenuwen. Hoe dat aan te pakken is voor iedereen een persoonlijke zoektocht, zegt hij. „Wat betekenen de signalen die je krijgt als je spanning ervaart, hoe interpreteer je die? Hoe je je voelt, heeft te maken met hoe je denkt. Gedachtenpatronen kunnen dingen erger of minder erg maken. Inzicht daarin kan winst opleveren.”

Ademhalingsoefeningen

Vaak wordt gedacht dat sporters die succesvol zijn dankzij druk beter gaan presteren. Maar dat is niet zo, zegt Van Yperen. „Onder hevige druk gaat iedereen minder goed presteren, blijkt uit onderzoek. De winnaars zijn degenen die de minste fouten maken.”

Het kostte oud-schaatser Mark Tuitert twee olympische cycli en dertig jaar levenservaring om te ontdekken wat voor hem de beste mentale voorbereiding was op het OKT. „De kunst is om je gedachtentrein te stoppen”, zegt hij. „Je moet je voor de geest halen wat je kunt controleren en wat niet. Als je gaat denken aan wat er zou kunnen gebeuren als het misgaat, bezorg je jezelf heel veel stress.”

IJsstadion Thialf in Heerenveen begin dit jaar tijdens de WK afstanden. Foto Vincent Jannink/ANP

In de periode voor het OKT waar hij zich moest zien te plaatsen voor de Spelen van Vancouver (2010) begon Tuitert met ademhalingsoefeningen, tien tot vijftien minuten per dag, zodat hij rustig in slaap kon komen. Hij visualiseerde zijn races, dacht vanaf de rand van zijn bed scenario’s door, ook de negatieve. Zo trainde hij zijn emotionele reactie. Ook ging hij in gesprek met een F16-piloot. „Soldaten maken levensbedreigende situaties mee en zo voelt het OKT ook een beetje. Het klinkt misschien overdreven, maar dat is het niet. Voor schaatsers komt het er volgende week op neer wie ze zijn. Hun identiteit staat op het spel, want het kan ineens allemaal afgelopen zijn. Geen Olympische Spelen, geen contract, einde carrière.”

Tuitert zocht afleiding in de laatste dagen voor het OKT. Ging hij thuis grasmaaien omdat in het hotel de muren op hem af kwamen. Hij schreef alle banale dingen van het leven – wat wil ik na de Spelen, blijven we in hetzelfde huis wonen? – op een A4’tje en gaf dat aan zijn vrouw. Zo parkeerde hij zijn andere zorgen. Eenmaal in Thialf probeerde hij te genieten van wat hij zag. Dan keek hij vanaf een kist op het middenterrein met muziek in zijn oren lachend naar hoe andere schaatsers zichzelf gek liepen te maken. Werd hij rustig van.

Zijn olympisch goud op de 1.500 meter van dat seizoen was ook het resultaat van een jarenlange zoektocht naar de juiste mindset. „Het gaat erom dat je jezelf leert kennen”, zegt Tuitert. „Dat je jezelf leert sturen. Als je dat kan, heb je niet alleen tools in handen die je kan gebruiken op een OKT, maar ook in de rest van je leven.”

Mentale hulp

Veel schaatsers zoeken in hun voorbereiding op het OKT hulp in de vorm van mentale begeleiding. Dat is al lang geen groot taboe meer in de meeste sporten. Veel sporters praten er open over, omdat ze hebben ingezien dat zonder een opgeruimd gemoed geen topprestaties mogelijk zijn. „Ik doe het al best wel wat jaren”, zegt Achtereekte over de begeleiding die zij krijgt. „Want je moet zowel fysiek als in je koppie sterk zijn. Mentaal is topsport soms echt niet makkelijk. Ik zie het als een kracht dat ik mezelf durf te laten helpen. Een paar jaar geleden was het onderwerp echt een no-go, nu wordt het steeds beter bespreekbaar.”

Bij Team IKO, waar onder meer olympisch kampioenen Jorien ter Mors en Esmee Visser voor uitkomen, hebben ze besloten mentale begeleiding op teamniveau aan te pakken. Sinds dit voorjaar werkt de Groningse schaatsploeg samen met Psyned, een landelijke organisatie binnen de geestelijke gezondheidszorg. In ruil voor naamsvermelding op de kleding van de begeleidingsstaf krijgen de schaatsers mentale hulp van de sportpsychologen van Psyned als ze dat nodig hebben.

„Wij geloven dat je ook je mentale gesteldheid kunt trainen”, zegt coach Erik Bouwman. „Zo voorkom je dat op het moment suprême in de war raakt.” Uiteindelijk gaat het er volgens de schaatscoach om dat je presteert op het juiste moment. En om dat te doen, moet je je taken uitvoeren, zoals altijd. Bouwman: „Maar ja, dat klink heel simpel. In de praktijk is het dat niet.”