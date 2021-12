Uitzonderingen op sancties tegen de Taliban om hongersnood te voorkomen

Op het eerste gezicht is de afweging eenvoudig: om te voorkomen dat er deze winter, zoals Unicef vreest, een miljoen Afghaanse kinderen sterven aan ondervoeding en kou, moet alle financiële hulp aan Afghanistan zo snel mogelijk hervat worden. Een miljoen kinderen, volgens een plat sommetje zou dat een veelvoud zijn van alle doden die er in de twintigjarige oorlog zijn gevallen (naar ruwe schatting 175.000). Dat moeten rijke westerse landen toch zien te voorkomen?

De andere kant van deze afweging: financiële hulp naar Afghanistan sturen zou ten goede komen aan de Taliban. Dat is de vroegere vijand, maar bovenal een extremistische beweging die ook sinds zij het landsbestuur uitoefent verantwoordelijk is voor talloze buitenrechtelijke executies en mishandelingen en de stelselmatige onderdrukking van vrouwen en meisjes. Het ontdooien van de hulp, die bevroren werd toen de Taliban op 15 augustus Kabul veroverden, zou de facto een grote stap zijn richting erkenning van dit bewind.

Bovendien staat een aantal leden van de interim-Talibanregering op sanctielijsten van de Verenigde Staten en de Verenigde Naties. Een van hen is Sirajuddin Haqqani, de leider van het extreem gewelddadige Haqqani-netwerk, die tegenwoordig minister van Binnenlandse Zaken is. Volgens VN-resoluties zijn alle overheden verplicht om te voorkomen dat zij deze personen op enigerlei wijze financieel helpen.

Ondervoede kinderen

Met dit dilemma zitten westerse donorlanden en de grote internationale organisaties (VN, IMF, Wereldbank) in hun maag, terwijl in Afghanistan de nood razendsnel oploopt. Sommige ziekenhuizen stromen al vol met ondervoede kinderen, gezinnen proberen hun huisraad op straat te slijten om eten te kunnen kopen en er zijn steeds meer ouders die hun dochters verloven of uithuwelijken terwijl het soms nog peuters zijn, omdat ze de bruidsschat nodig hebben.

Woensdag kwam er beweging in deze patstelling, toen zowel het Amerikaanse ministerie van Financiën als de VN-Veiligheidsraad besloten dat er een uitzondering gemaakt moet worden op de sancties. Overheden, internationale organisaties en hulporganisaties mogen nu wel financiële transacties doen waarbij de Taliban en het Haqqani-netwerk betrokken zijn, zolang die bedoeld zijn voor basale hulp en het om „officiële zaken” gaat. De VN-versoepeling geldt voor een jaar.

Wat deze uitzonderingen in de praktijk mogelijk maken, moet de komende tijd duidelijk worden. In de eerste reacties van hulporganisaties klinkt door dat dit niet genoeg is. „Een belangrijke stap maar er moet dringend meer gedaan worden”, twitterde de Britse oud-politicus David Miliband, nu directeur van hulporganisatie IRC.

De VN verwachten dat de noodhulpoperatie die zij komend jaar in Afghanistan moeten uitvoeren de grootste in de wereld wordt, met 22 miljoen van de ongeveer 37 miljoen Afghanen die humanitaire hulp nodig zullen hebben. Het land was de afgelopen twintig jaar al grotendeels afhankelijk van buitenlandse hulp. Een groot deel is nu gestopt of bevroren.

Bovendien is het verdienvermogen van de Afghanen zelf heel hard achteruitgegaan. Veel Afghanen werkten voor of met internationale missies of organisaties, die zich nu hebben teruggetrokken. Daarnaast hebben de Taliban arbeid door vrouwen in veel gevallen verboden: zij mogen alleen nog in de zorg en het basisonderwijs werken. De vele vrouwelijke kostwinners die Afghanistan rijk is, zitten daarom nu vaak werkloos thuis.

Vooraf gewaarschuwd

Amerikaanse diplomaten hebben de Taliban vooraf gewaarschuwd: als jullie het land militair veroveren, zullen jullie in een economisch isolement terechtkomen. Nu het zover is, eisen de Taliban een einde aan dat isolement. Zo willen zij dat de Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de ruim 9 miljard dollar vrijgeeft die de democratisch gekozen Afghaanse regering daar had gestald.

Eerder deze maand stond de Amerikaanse regering weer transacties toe van Afghanen in het buitenland die hun familie geld willen sturen. Ook heeft de Wereldbank, die een fonds beheert waarin donorlanden geld storten, beloofd om 280 miljoen dollar voor noodhulp beschikbaar te stellen aan Unicef. Veel andere opties om buiten de Taliban om te werken, zijn nog niet gevonden.

