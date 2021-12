Tieners slapen te weinig

Hoe ouder we worden, hoe minder slaap we nodig hebben. Als baby en peuter is het gezond ruim de helft van een etmaal te slapen. Voor volwassenen is 7 tot 9 uur aanbevolen. Rond ons pensioen is een uurtje korter ook genoeg. Dit betekent dat we ongeveer een derde van ons leven slapend doorbrengen.

Maar houden Nederlanders zich ook aan deze aanbevolen hoeveelheid? Het overgrote deel (90 procent) houdt zich aan het minimum van 6 uur. Opvallend zijn tieners, de helft slaapt een uur korter (7 uur) dan aanbevolen. Dat blijkt uit een grote slaapstudie van onder andere het Erasmus MC in opdracht van de Hersenstichting. In deze slaapstudie werden voor Nederland gegevens uit 36 grote slaaponderzoeken geanalyseerd, van in totaal ruim 200 duizend mensen. Deze gegevens bestonden uit slaapdagboeken en vragenlijsten. Dit werd aangevuld met gegevens van een meter om de pols – als die in een studie gebruikt waren.

De meeste Nederlanders slapen dus lang genoeg. Toch worden veel van hen niet uitgerust wakker. Dat heeft te maken met slapeloosheid. De oorzaak verandert naarmate we ouder worden. Tieners en 65-plussers worden het vaakst ‘s nachts wakker. Onder jongvolwassenen is de groep die moeite heeft met in slaap komen het grootst. Vanzelf te vroeg wakker worden komt onder volwassenen het meest voor. Over het algemeen kwamen slapeloosheidsymptomen het minste voor onder 26-40 jarigen en het meest onder 65-plussers en mensen die langer dan negen uur in bed liggen.

Vrouwen, niet-Europeanen, rokers en mensen met overgewicht hadden het vaakst slaapproblemen. Vrouwen rapporteerden iets langer te slapen dan mannen, maar meer moeite te hebben met doorslapen en in slaap komen. Ook gebruiken vrouwen vaker slaapmedicatie. Het verschil tussen mannen en vrouwen ontstaat in de puberteit. Tienermeisjes hebben vaker moeite om in slaap te komen en om de hele nacht door te slapen dan jongens.