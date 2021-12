Sportgala ontgalaad door corona en een winnaar die ‘nergens zin in heeft’

Vooraf dacht je: in het jaar van Sifan Hassan en Max Verstappen kan de verkiezing van de sportman en sportvrouw van het jaar wel schriftelijk worden afgedaan. Het jaarlijkse Sportgala was door de coronamaatregelen bovendien ontgalaad: geen theater vol onwennige jonge sporters van wie de machtige spieren bij het beklimmen van het podium uit de smokings dreigen te springen. In plaats daarvan zagen we een praattafel met vier net gestopte sporters die bij toerbeurt de grote prijzen aan de jonge generatie overhandigden. Nu ja, ze wezen aan op welke sokkel de beeldjes stonden, er werd zorgvuldig afstand gehouden.

Dat deden ook Hennie Kuiper en Joop Zoetemelk, die naast elkaar stonden als op het podium van de Tour van 1980. Kuiper (72) ontving van Zoetemelk (75) de Fanny Blankers-Koenprijs voor zijn hele carrière. De wonderrenners uit het zwijgtijdperk wisselden enige algemeenheden uit. Daarna volgde een schitterende felicitatiebrief van Kuipers oude ploeggenoot José De Cauwer, die vanaf de eerste dag wist dat er grote successen zouden komen, „zoals je een trein kunt voelen naderen”.

Het draait op het gala steeds meer om het topsportleven in zijn volle breedte. Zo werd er kort stilgestaan bij de oud-turnsters die het misbruik in hun sport aanhangig hadden gemaakt – misschien wel het meest terechte eerbetoon van de avond. De twee meest prominente prijzen gingen naar de favorieten. Hassan was speciaal naar Nederland gevlogen voor de uitreiking, had ’s ochtends nog een uur hardgelopen, maar testte ineens positief op corona. Dus was ze slechts via een rommelige videoverbinding aanwezig. Ze vertelde na haar Olympische succes drie maanden geslapen te hebben.

Max Verstappen, de beste mannelijke sporter van het jaar, werd vertegenwoordigd door zijn vader Jos, die vertelde dat zijn zoon zo opgebrand is na het raceseizoen dat hij „nergens zin in heeft” en dus zijn vakantie voorrang had gegeven boven de prijsuitreiking. „Er waren heel veel emoties. Hij heeft het nu echt nodig.” Zo eindigde het galaluwe gala met de gedachte dat de Sportman van het Jaar ergens onder een fleecedekentje lag bij te komen.

Heilige boeken

Sportgeschiedenis wordt steeds meer een verhaal van mannen én vrouwen, maar voor de heilige boeken van de mensheid is het te laat. Dat bleek uit het derde deel van Kefah Allush’ reportageserie De vrouwen van Jezus van Nazareth (EO). Na afleveringen over Maria Magdalena en over Jezus’ moeder bleken de Jezusvrouwen al op. Allush sprong driehonderd jaar naar voren in de tijd naar Helena Augusta, de moeder van Keizer Constantijn, de man die door zijn bekering tot het christendom een kleine religie opstuwde in de vaart der volkeren.

Religiewetenschapper Jürgen Zangenberg vertelde met smaak dat Helena in haar jonge jaren bij een herbergier werkte en daar ook ‘liefdesdiensten’ verrichtte tot zij haar hart verloor aan een soldaat met wie zij een onecht kind kreeg. Nu is dat allemaal, zei Zangenberg erbij, historisch twijfelachtig. Zoals het ook maar zeer de vraag is of Helena echt stukken kruis, het INRI-bordje, een spijker en enkele doornen uit de kroon van het Heilige Land naar Rome bracht. Zoals de eminente journalist Martin van Amerongen eens heeft gezegd: een goed verhaal moet je niet doodchecken.

Zeker is dat Helena na haar zeventigste een belangrijke rol speelde in het winnen van christenen in het Oosten voor de nieuwe keizer én dat zij ervoor zorgde dat het kruis het symbool van de religie werd. Zij was, vatte Allush samen in anachronistisch enthousiasme, „een hartstikke stoer wijf”. Al schipperend tussen devotie en feitelijkheid leverde hij met zijn sympathieke poging om in elk geval één belangrijke vrouw uit de schaduw van de kerkmuren te halen ons een leerzaam halfuurtje op.