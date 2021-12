Sport attractiever maken kent grenzen

Toen ik mijn carrière bij Ajax begon, waren er nog geen journalisten in de catacomben of filmcamera’s in de kleedkamer. In de Verenigde Staten werd fans op die manier al wel een kijkje in de keuken gegund. Tegenwoordig is het voor grote mediabedrijven van het grootste belang om exclusief voetbal en andere sporten aan hun kijkers te kunnen aanbieden. Zonder die exclusiviteit ben je niet meer competitief. Om een positie te veroveren en die te behouden zijn dan ook substantiële investeringen nodig.

In de jaren negentig werden nieuwe regels verzonnen voor sporten als voetbal, rugby en tennis zodat die aantrekkelijker werden om naar te kijken. Zo leverde in het voetbal een nieuwe buitenspelregel een verbetering op. Dat de keeper de bal niet meer met de handen mag oppakken nadat hij die in het spel heeft gebracht, is ook een regelwijziging die het spel ten goede is gekomen; de oude situatie zorgde voor vertraging en onnodig tijdverlies. Dankzij die regel zijn keepers nu veel kundiger met hun voeten, uitzonderingen daargelaten. Dat meespelen van achteruit was trouwens al een kwaliteit van Nederlandse keepers voordat de regel werd geïntroduceerd.

In tennis en rugby werd technologie eerder toegelaten om het spel eerlijker en aantrekkelijker te maken. Daar schroomden ze er niet voor scheidsrechters een handje te helpen waar het menselijk oog vaak tekortschiet en beoordelingsfouten op de loer liggen. Momenten waarop het spel wordt stilgelegd om te checken of een tennisbal nog op de lijn was of net uit, zorgen dankzij het inschakelen van de technologie niet alleen bij de spelers voor extra spanning, het is ook een vorm van fan -engagement.

Anno 2021 maken de meeste sporten maximaal gebruik van technologische hulpmiddelen, ook het voetbal. In grote lijnen is dat ook de kwaliteit van het spel ten goede gekomen. Het voetbal is sneller geworden, de acties worden steeds beter in beeld gebracht en wedstrijden zijn op steeds meer manieren te zien, tot op de mobiele telefoon.

Hoe kan sport nog beter worden verkocht? Voetbalclubs maken tegenwoordig zelf ook filmpjes, of laten documentaires maken. Er moet meer content worden geproduceerd om fans te bereiken. Nieuwe toernooien zoals de UEFA Nations League hebben het levenslicht gezien en ook de FIFA is hard bezig om te zien hoe het zijn positie in deze snel veranderende wereld kan versterken. Het idee van een WK dat elke twee jaar wordt gespeeld, in plaats van vier, ligt nog steeds op tafel.

Verandering is goed als het niets stukmaakt. Meer wedstrijden, niet alleen in het voetbal, betekent meer druk op de gezondheid van sporters. Om even bij het voetbal te blijven: een drukker programma leidt ook niet tot betere prestaties. Hoe gaan de belangenorganisaties van spelers en hun coaches zich opstellen als de kalenders nog voller worden en grenzen steeds verder worden opgerekt? Ik ben benieuwd of de grote voetbalbonden in hun besluitvormingsprocessen oog zullen hebben voor de verhouding tussen arbeid en rust. Ik ben een voorstander van een permanente evolutie in de sport, maar alleen als die – met respect voor traditie – tot vooruitgang leidt en niet alleen met het oog op de kas.

Clarence Seedorf is oud-voetballer. Nu is hij ondernemer, filantroop en gastspreker.