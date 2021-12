Shoppen, bier: massa’s gaan de grens over: ‘In Nederland mag je helemaal niks’

Al sinds er in Nederland na vijven niet meer uithuizig mag worden gegeten, gedronken en gewinkeld, stikt het in Vlaanderen van de Nederlanders. En nadat een week geleden weer een algehele lockdown werd afgekondigd, is het erger geworden. Restaurants in grensplaatsen puilen uit met ‘Ollanders’ die zich, soms met enige gêne, de gerechten en het bier goed laten smaken.

Restaurateurs in het Belgische grensstadje Hoogstraten zeggen blij te zijn met de gasten uit het noorden, een enkele serveerster verdedigt zelfs de stelling dat Nederlanders van nature veel opener en vriendelijker zijn dan Belgen, al zijn er ook uitbaters die klagen over de drukte. Laatst moest één van hen zelfs haar eigen zus teleurstellen omdat er al te veel reserveringen uit Nederland waren geplaatst.

De invasie beperkt zich niet tot de grensplaatsen. Op de snelweg naar Antwerpen zijn vrijwel geen Belgen te bekennen en rijden lachwekkend veel Nederlanders – het is alsof Vlaanderen niet bestaat. Al deze Nederlanders rijden zich klem in files in de smalle straten van de binnenstad, uren wachtend op die ene automobilist die een parkeergarage verlaat en een lege plaats achterlaat.

Druk is het in Antwerpen in de dagen voor Kerst altijd wel, vertelt een parkeerwachter. „Maar dit is niet normaal. Met de Hollanders erbij en ook door wegwerkzaamheden in de stad is het echt druk geworden.” Op de brede winkelboulevard Meir kun je over de hoofden lopen. „We snappen dat jullie hier komen. Maar het is niet goed dat jullie corona naar hier brengen. Anderzijds kunnen we het ook niet verbieden”, zegt scholier Lizy Boogers (17), toegeknikt door enkele vriendinnen.

De verleiding is te groot

Ook op de Groenplaats miegelt het van de Nederlanders. „Ik heb vakantie en zat thuis”, zegt Joris ten Dam (17) uit Den Haag. „Je mag helemaal niks. Het enige wat je met vrienden kunt doen is met maximaal twee personen buiten op een bankje zitten. Dat is ongelofelijk deprimerend. Dus ik ben blij dat dit kan. Ik schaam me er ook niet voor.” Hij is met Willem Heemskerk (16) en Berend Veltkamp (16) aan het winkelen. Ook hebben de kameraden enkele musea bezocht. Aardige bijkomstigheid is dat in Vlaanderen vanaf zestien jaar alcohol wordt verkocht. „Je mag hier lekker biertjes drinken.”

Tot een deel van de Nederlandse toeristen is wel doorgedrongen dat de gouverneur van Antwerpen, Cathy Berx, Nederlanders heeft gemaand toch vooral niet naar het zuiden af te zakken, om extra besmettingen met het Omikronvirus te voorkomen. Anderen hebben ook vernomen wat premier Rutte in de Tweede Kamer heeft gezegd: dat hij het afraadt de grens naar België over te steken, en ook die naar Duitsland trouwens. Maar de verleiding is te groot. „We lopen heerlijk te slenteren, en slaan onze laatste kerstcadeautjes in”, zeggen Monica (62) en haar zoon Diego (27) uit Rotterdam.

Dineren in Antwerpen, woensdag. Foto JONAS ROOSENS/ANP

Even verderop wandelen Dirk van der Sar (19) en Emma Welbergen (18) uit Maassluis, beladen met tassen. Ze kopen vooral kerstcadeaus die je in Nederland ook wel online had kunnen bestellen, maar die misschien niet op tijd zouden zijn geleverd. „Dat was de belangrijkste reden om hier te komen”, zegt Emma.

Ik ben blij dat dit kan. Ik schaam me er niet voor

Op een verwarmd terras zitten vier studenten uit Utrecht, Leiden en Rotterdam. Ze hebben „twee uurtjes” met de trein gereisd, vertelt Sam van der Does (20), en ze blijven twee dagen. „We zouden naar Maastricht gaan. Maar dat hebben we gecanceld toen alles dicht ging.” De studenten vinden het „dubbel” dat zij kunnen doen wat in Nederland is verboden. Maar schuldig voelen ze zich zeker niet, want veel regels in Nederland zijn volgens hen toch enigszins onzinnig. Dat grote feesten of drukte in cafés onwenselijk zijn, begrijpen ze wel. Maar wat is er verkeerd aan om zoals hier buiten op het terras te chillen?

Dat je niet mag sporten, vinden ze het allerergste. Sam van der Does: „Eerst zeggen ze dat je gezond moet leven, en daarna wordt sporten op alle manieren verboden.”

‘Belgen zijn veel aardiger’

Dat Belgen liever niet te veel Nederlanders ontvangen, hebben de drie vriendinnen Esmee van der Stelt (18), Kim Bergakker (18) en Chloe Peeters (19) uit de omgeving van Rotterdam niet gemerkt. Ze hadden hun tripje enkele weken geleden geboekt en hebben het niet afgezegd. Ze voelen zich welkom. „Belgen zijn veel aardiger dan Nederlanders”, zegt Esmee. In een winkel waar ze geen keus konden maken uit het ruime assortiment, kregen ze alle tijd. Chloe: „In Nederland zou je afgesnauwd worden. Hier zijn ze geduldiger.” Kim: „Hier zeggen ze: het is moeilijk kiezen want alles is lekker en het is maar net waar je goesting in hebt.”

Ook Bart Fiers (61) en Jay Akhom (39) uit Voorburg maken deel uit van de Hollandse invasie. „Om er gewoon eens lekker uit te zijn. Het bevalt zo goed dat we volgende week nog een keer gaan. De sfeer is geweldig”, zegt Bart Fiers, in het dagelijks leven interim-manager. Hij heeft een krachtige mening over het Nederlandse coronabeleid. „We hebben een veel te slappe regering. Ik was blij onlangs te lezen dat er nu eindelijk een studie komt naar de voor- en nadelen van het verplicht vaccineren. Zonder verplichte vaccinatie en flinke boetes voor mensen die zich daar niet aan houden komen we er nooit vanaf. Ik vind het schandalig: mensen die niet kunnen worden geopereerd, kinderen die niet naar school kunnen, de horeca die zonder inkomsten zit.”

Koen Kennis, schepen (wethouder) van Antwerpen, vindt de komst van Nederlanders geen probleem. „Velen komen sowieso al vaak naar Antwerpen. En het is niet verboden, hè. Als ze zich maar aan de regels houden.” Doen ze dat? We schieten twee zwaar bewapende politiemannen aan. „Wij hebben de indruk van wel.”