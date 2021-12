Scholen weigeren zich aan te passen aan corona

Mijn dochter van negen zit sinds half november voornamelijk thuis. Het begon ermee dat ze zelf corona opliep. Na twee dagen snottebellen had ze weer energie voor tien, maar om besmettelijkheid te voorkomen moest ze volgens de GGD-richtlijnen acht dagen thuisblijven. Toen ze eindelijk weer naar school mocht, kreeg de juf prompt corona. Vervanging was er niet een-twee-drie.

Weer een week later kregen we op zondagavond laat een bericht van school in een speciale schoolapp: vanwege de coronabesmettingen in de klas, had de GGD besloten (officieel: geadviseerd) de hele klas voorlopig naar huis te sturen.

Vorige week leek onze dochter eindelijk weer een volle week naar school te kunnen. Maar op de avond van de tweede dag kondigde de premier in een persconferentie aan dat de scholen een week voor Kerst al dichtgingen. Sinds vrijdagmiddag zitten honderdduizenden basisschoolleerlingen weer minstens drie weken thuis. En waarschijnlijk veel langer, want wie rekent er nog op dat de scholen op 10 januari weer gewoon opengaan?

Tijdens de lockdowns vorig jaar was het lesgeven op afstand redelijk snel geregeld. Maar de afgelopen weken was er voor veel kinderen zoals mijn dochter vrijwel niks georganiseerd. Niet meekijken en -luisteren met de klas via een cameraatje bijvoorbeeld. Geen goede digitale methodes en schema’s waarmee kinderen zelf aan de slag kunnen. En deze week voor Kerst weer ouderwets afstandsonderwijs zoals vorig jaar: dat bleek voor de school binnen vijf dagen onmogelijk te organiseren. En dat terwijl deze crisis toch al bijna twee jaar duurt. Je zou denken dat de draaiboeken voor weer een lockdown klaarliggen. Ik neem het onze eigen school niet eens kwalijk, want ik hoor van andere ouders dat het eigenlijk overal zo loopt.

En dus begint onze dochter sinds half november een behoorlijke leerachterstand op te lopen. Tijdens het ontbijt maken we daarom al een aantal weken zelf maar een dagschema voor haar. Half uurtje Squla (een populaire buitenschoolse leerapp voor 8 euro per maand), drie kwartier verplicht lezen en één lesje ‘Ducktypen’ (blind leren typen onder begeleiding van digitale Disney-figuren), wat ze zelf graag wilde. Verder bestaat haar dag uit Harry Potter-films kijken en Minecraften, wat we oogluikend toestaan om zonder haar gejeremieer onze eigen eindeloze Teams-sessies te kunnen volbrengen.

Een gedachte die mij de afgelopen weken bezighoudt: hoe kan het dat de economie dankzij thuiswerken boven verwachting doordraait de afgelopen twee jaar, maar dat dit in het onderwijs maar niet wil lukken? Ik praat erover met onderwijsspecialisten, met docenten. Mijn voorlopige conclusie: ondanks de komst van het digitale schoolbord en een paar onderwijs-apps, is ons basisonderwijs nauwelijks anders dan in de jaren zeventig en tachtig. Het onderwijs heeft de afslag naar écht digitaal leren gemist. Ook uitgaven voor het basisonderwijs zijn in Nederland een stuk lager dan in andere West-Europese landen en zelfs dan in landen als Mexico en Zuid-Korea, leerde het tv-programma Scheefgroei dinsdag. De digitale inhaalslag die veel bedrijven in de coronacrisis razendsnel gemaakt hebben, is aan het onderwijs (behalve misschien aan het hoger onderwijs) voorbijgegaan.

Ik snap dat het best lastig is: kleine kinderen op afstand, hybride – een deel zit in de klas, een ander deel thuis – lesgeven. Maar er kan veel meer dan nu gebeurt. Maak de week- en dagtaken digitaal transparant, voor kinderen maar ook voor ouders. Zorg dat álle schoolboeken (ook thuis) digitaal beschikbaar zijn. Zo kunnen ouders bijspringen zodra kinderen om wat voor reden dan ook even thuiszitten.

Reguliere schoolboekuitgevers lopen ook achter. Commerciële bijschool-apps als Squla en zelfs Ducktypen bewijzen dat de rol van de docent deels prima kan worden overgenomen door goede software. En dat het toevoegen van spelelementen aan digitale onderwijsmethoden (gamification) saaie dingen als spelling en rekenen écht leuker kan maken voor veel kinderen.

Digitaal onderwijs heeft de toekomst, maar op de basisscholen is daar nog te weinig van te merken. Corona maakt pijnlijk duidelijk hoe nodig het is. Maar ook als corona ooit voorbij is, heeft digitaal onderwijs blijvende voordelen. Er zijn altijd kinderen die door ziekte of andere omstandigheden een tijdje thuiszitten. Die kunnen met goede digitale leermiddelen en schema’s veel beter bij blijven. En kinderen kunnen in hun ellenlange (zomer)vakanties hun specifieke zwakke plekken veel makkelijker bijspijkeren. Ook het lerarentekort heeft dan minder grote gevolgen. Zet kinderen af en toe zelf aan het werk op school, terwijl een onderwijsassistent een oogje in het zeil houdt.

Aylin Bilic is ondernemer en publicist.