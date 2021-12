Rijkswaterstaat: ruim 40 procent van de bermen is onveilig

Meer dan 40 procent van de bermen langs Nederlandse snelwegen en provinciale wegen is onveilig. Dat blijkt uit een rapportage van Rijkswaterstaat, die vorige week vrijdag is gepubliceerd en door minister Barbara Visser (Infrastructuur, VVD) naar de Tweede Kamer is gestuurd. 42 procent van de autosnelwegen en 44 procent van de N-wegen voldoet niet aan de minimale veiligheidseisen. In veel gevallen staan obstakels, zoals bomen of verkeersborden, te dichtbij op plaatsen waar geen vangrail is.

Bermongevallen waren de afgelopen jaren het vaakst voorkomende verkeersongeluk. Dat bleek vorig jaar al uit een ander onderzoek. Tussen 2016 en 2019 ging het om 133 dodelijke ongevallen. De helft van de bermongelukken begon op de linkerbaan van snelwegen, een derde in een bocht op de hoofdrijbaan, een afrit of knooppunt.

Volgens Rijkswaterstaat moet de afstand van obstakels langs snelwegen minimaal 13 meter zijn, op N-wegen 4,5 meter. Bij kleine wegwerkzaamheden op snelwegen mag de afstand tien meter zijn. Eerder bleek al uit het onderzoek dat de helft van de obstakels die betrokken waren bij een dodelijk verkeersbotsing, binnen de minimale afstand stond en daarmee niet aan de richtlijnen voldeed. Opvallend is dat vijf van de zes portalen - verkeersborden die over een snelweg hangen - die voor een dodelijk ongeval zorgden te dichtbij stonden.

Rijkswaterstaat ziet het verplaatsen van obstakels en het plaatsen van vangrails als belangrijke maatregelen om het aantal dodelijke verkeersongevallen te verminderen. Mede door de „natuurwaarde en cultuurhistorische waarde” van bijvoorbeeld bomen langs wegen gebeurt dit momenteel vooral bij de aanleg van nieuwe wegen.