Rechter: Duitse kapitein Carola Rackete respecteerde de wet door mensen te redden op zee

De Duitse kapitein en activiste Carola Rackete beging geen misdrijf, maar heeft gehandeld „conform het nationale en internationale zeerecht” toen ze mensen redde op zee, en die bootvluchtelingen de Siciliaanse haven van Lampedusa binnenloodste. Daarom heeft de rechtbank van Agrigento op Sicilië besloten om het gerechtelijk onderzoek naar de Duitse kapitein van de reddingsboot Sea Watch 3 te staken.

De feiten vonden meer dan twee jaar geleden plaats. Op 26 juni 2019, na vijftien dagen op zee, verliet de Duitse activiste met haar boot – die onder Nederlandse vlag voer – de internationale wateren, om in de richting van Lampedusa te varen. Op dat moment was de radicaal-rechtse Matteo Salvini minister van Binnenlandse Zaken, en die weigerde de migrantenboot de toestemming om in de haven van Lampedusa aan te leggen. Rackete legde zich daar niet bij neer en voer de haven drie dagen later toch binnen. Ze raakte daarbij een Italiaanse patrouilleboot. Kort daarna werd de Duitse kapitein gearresteerd.

Foltering

Rackete zou worden beschuldigd van weerstand bieden aan een Italiaanse openbare ambtenaar – een aanklacht die in april al verviel – en van het aanmoedigen van illegale immigratie, omdat ze 53 migranten aan wal bracht in Italië. Maar Micaela Raimondo, de rechter van het vooronderzoek – die in Italië moet besluiten of het tot een rechtszaak komt – heeft ook die tweede aanklacht laten vallen.

De migranten waren Libië ontvlucht, en de haven van Tripoli kon volgens de rechtbank niet als veilig worden beschouwd. Door het schip de haven van Lampedusa binnen te leiden, heeft de Duitse kapitein haar plicht vervuld, aldus de rechter. Die citeerde ook nog een rapport van het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties, dat stelt dat „duizenden asielzoekers, vluchtelingen en migranten in Libië het slachtoffer zijn van willekeurige opsluiting en van foltering”.

Politiek heikele kwestie

Behalve een juridische zaak betrof dit ook een politiek heikele kwestie. Matteo Salvini zou als minister van Binnenlandse Zaken verscheidene boten de toegang tot Italiaanse havens ontzeggen of hun aankomst vertragen. Niet alleen Carola Rackete, maar ook hijzelf zou daarvan gerechtelijke gevolgen ondervinden: in de Siciliaanse hoofdstad Palermo loopt er een rechtszaak tegen Salvini. De voormalige minister staat daar terecht omdat hij in augustus 2019 de reddingsboot van de Spaanse ngo Open Arms dagenlang verbood om aan te leggen in een Italiaanse haven.