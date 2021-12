Rechtbank geeft in grote zedenzaak flink lagere straffen dan OM eiste

Zeventien mannen die in 2019 betaalden voor seks met een 16-jarig meisje, zijn veroordeeld tot een celstraf van één dag en taakstraffen van 80 tot 180 uur. Dat heeft de rechtbank van Den Bosch donderdag besloten. Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand naast nog celstraffen van twee tot zes maanden en taakstraffen. Met die geëiste straf had het OM voor een doorbraak willen zorgen in de aanpak van seks met minderjarige prostituees.

De officier van justitie zei dat straffen van een dag niet afschrikwekkend zouden zijn voor daders. Daarbij verwees het OM naar naar de Valkenburgse zedenzaak uit 2015, waar de meeste klanten van een minderjarig meisje ook een dag celstraf kregen. „Te veel mannen kozen ook daarna nog bewust voor het risico op een lage straf”, aldus justitie.

Het OM vond het ook irrelevant dat het meisje in de Eindhovense zedenzaak zich op eigen initiatief prostitueerde, en stelde dat minderjarigen beschermd moeten worden tegen anderen én tegen zichzelf. De rechter nam dat donderdag echter niet mee in het oordeel.

De meeste mannen kregen de dag cel en de taakstraf, omdat ze het meisje - dat geen vergunning had als prostituee - niet om haar identiteitsbewijs hadden gevraagd. Volgens de rechtbank is niet bewezen dat de mannen bewust op zoek waren naar betaalde seks met een minderjarig meisje. Een man werd volledig vrijgesproken. Een van de drie chauffeurs van het meisje krijgt wel een hogere celstraf - twaalf maanden, waarvan de helft voorwaardelijk - omdat die het meisje naar mannen bracht.