PSV winterkampioen na zege op Go Ahead Eagles

PSV gaat de winterstop in als koploper van de Eredivisie. De club uit Eindhoven won donderdagavond met 2-0 van Go Ahead Eagles en passeerde Ajax, dat woensdag drie punten pakte, weer op de ranglijst. In achttien wedstrijden wist PSV 43 punten te verzamelen, één meer dan de Amsterdammers.

In het Philips Stadion scoorde PSV’er Philipp Mwene in de negende minuut de openingstreffer tegen Go Ahead. De rechtsback trok naar binnen en passeerde met een laag schot in de hoek doelman Warner Hahn. Na een rode kaart voor Go Ahead-verdediger Joris Kramer, die in de 67ste minuut de doorgebroken Yorbe Vertessen neerhaalde, kwamen de bezoekers nog dichtbij de gelijkmaker. Joël Drommel redde op een inzet van Luuk Brouwers, waarna Cody Gakpo de eindstand besliste op 2-0.

De titelstrijd lijkt na achttien speelrondes te gaan tussen de clubs uit de traditionele top-3: PSV, Ajax en Feyenoord. Woensdag nam Ajax voor één dag de koppositie over na een 5-0 zege op Fortuna Sittard. Ajax kreeg pas vier doelpunten tegen en scoorden zelf liefst 56 keer, maar speelden ook al drie keer gelijk en verloren tweemaal. Daardoor heeft Ajax nu één punt minder dan PSV. Feyenoord volgt weer op twee punten van Ajax. De Rotterdamse club versloeg SC Heerenveen woensdag met 3-0, na afgelopen zondag nog met 2-0 te hebben verloren van Ajax.

Stijf onderaan staat PEC Zwolle, met zes punten uit achttien wedstrijden. Pas één keer wist de ploeg te winnen: op 23 oktober versloeg PEC provinciegenoot Heracles Almelo met 1-0. Het gat met RKC Waalwijk, dat bij ingang van de achttiende speelronde op een veilige vijftiende plaats staat, bedraagt tien punten. Daartussen bevinden ook nummer zestien Sparta Rotterdam (dertien punten) en nummer zeventien Fortuna Sittard (dertien punten) zich in de gevarenzone. Donderdagavond speelden Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk met 1-1 gelijk op het Kasteel.