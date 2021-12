Peter R. de Vries wist: een kogel met je naam erop is niet te ontwijken

Waarom heeft Peter R. de Vries hier alleen én onbeschermd gelopen op die dinsdagavond in juli? Met die vraag in mijn hoofd loop ik een maand na zijn dood – hij overleed op 15 juli 2021, negen dagen na de aanslag – door de Lange Leidsedwarsstaat in Amsterdam. Het loopje vanaf de studio van RTL Boulevard naar de garage waar hij altijd zijn auto parkeerde, is heel risicovol. Dat beaamt iedere beveiliger die ik hierover heb gesproken. Bovendien is De Vries de week daarvoor gewaarschuwd. Een getuige, zo heb ik gehoord van twee collega’s van het Duitse weekblad Der Spiegel, heeft gezien hoe Peter voor de aanslag werd gevolgd. Hij is daarover geïnformeerd, net als het Openbaar Ministerie (OM), de politie en RTL.

Voor het eerst sinds de fatale schoten ben ik daarom naar de plaats delict gegaan. Ik probeer te begrijpen wat hier is gebeurd, maar in plaats van daarvan komen er alleen maar meer vragen op.

Wat bezielde Peter R. de Vries? Het was bekend dat de meest ervaren misdaadverslaggever van Nederland voorkwam op een dodenlijst omdat hij sinds het voorjaar van 2020 de kroongetuige in de strafzaak tegen drugscrimineel Ridouan Taghi bijstond. Waarom heeft hij van de overheid niet de bescherming gekregen die hij nodig had, nadat er al twee anderen uit de kring van kroongetuige Nabil B. waren vermoord – volgens het OM vermoedelijk uit naam van Taghi? Datzelfde OM is begin 2021 een onderzoek gestart wegens vermoedens dat Taghi vanuit zijn zwaar bewaakte cel doorgaat met crimineel handelen. Wat is er nog meer nodig voor code rood?

Nu ik hier ben, moet ik ook terugdenken aan mijn band met Peter, die ik al jaren kende. We hadden een goede zakelijke verstandhouding, maar ons laatste contact was niet prettig. Peter had dit voorjaar aanmerkingen op een stuk van mij over de telefoons van Nabil B.. Volgens hem stond er een fout in, mijns inziens een detail. We krijgen er een woordenwisseling over via WhatsApp. Ik ben altijd bereid een fout recht te zetten, maar zijn toon vind ik onaangenaam. Als ik dat kenbaar maak, wordt het er niet beter op. De berichten van hem én mijzelf krijgen een snerende ondertoon. Zo gaat dat soms. Uiteindelijk corrigeer ik de fout en bedankt Peter me voor de correctie. Ook komt hij terug op mijn verzoek van een paar dagen eerder om de kwestie rustig te bespreken. Nu even niet, denk ik geïrriteerd als hij me eind april appt dat hij „altijd openstaat voor een kop koffie”.

Het is ons laatste contact geweest. Had ik die kop koffie nog maar met Peter gedronken, denk ik daar in de Lange Leidsedwarsstraat.

Willem Holleeder

Peter R. de Vries leer ik goed kennen in het voorjaar van 2015. Ik werk dan aan een boek over Willem Holleeder en mail hem met de vraag of we een keer kunnen praten. Hij kent Holleeder al sinds de Heinekenontvoering uit 1983. Die zaak zette hem op de kaart als verslaggever en heeft hem een aantal waardevolle contacten opgeleverd.

Peter reageert prompt, als altijd. „Dag Jan, schikt maandagmiddag 23 maart?” We spreken af in brasserie Bel Ami in Bussum.

Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam, plaats delict van de aanslag op Peter R. de Vries. Foto’s ANP



De afspraak wordt doorkruist door een nieuwe ontwikkeling. Holleeders zussen hebben in het geheim belastende verklaringen afgelegd tegen hun broer. De Vries arrangeert een afspraak met Astrid Holleeder. Het gesprek verloopt moeizaam, Astrid vindt dat ik rare vragen stel en heeft „geen goed gevoel” bij het gesprek. Dankzij een interventie van Peter loopt het goed af, het interview verschijnt in NRC.

Sindsdien hebben we regelmatig contact. Zo neemt hij het eerste exemplaar in ontvangst van mijn boek Verraad, de misdaadbiografie van Willem Holleeder. Hij wenst me in zijn speech een betere verfilming toe dan zijn standaardwerk over de ontvoering van bierbrouwer Freddy Heineken ten deel is gevallen. Dat boek is verfilmd in het Nederlands én het Engels – maar voor de perfectionist Peter R. de Vries is dat niet genoeg: het moeten dan ook nog briljante films zijn.

Adviseur van de kroongetuige

„Peter, ben jij de nieuwe adviseur van kroongetuige Nabil B.?” Op maandagmiddag 18 mei 2020 stuur ik hem die vraag. Eerder die dag heeft Nabil B. in de Amsterdamse rechtbank verteld dat hij een nieuwe advocaat en een adviseur heeft aangezocht. Nabil B. worstelt al sinds september 2019 met zijn rechtsbijstand na de moord op Derk Wiersum, de advocaat die hem heeft bijgestaan vanaf het moment dat hij ging praten met de politie.

Ongeduldig bel ik Peter als ik wegrijd uit de rechtbank. Hij neemt prompt op, maar valt even stil als ik mijn vraag opnieuw stel. Peter R. de Vries die om woorden verlegen zit, dat gebeurt niet vaak. „Ik kan dat bevestigen noch ontkennen”, antwoordt hij dan. We weten allebei wat dat betekent, zeg ik: het klopt. Dan verrast hij me: „Ik beschouw dit gesprek als off the record en beloof je dat ik er snel op terugkom.” Hoezo, off the record? Achter het stuur op de A10 zoek ik even naar woorden terwijl hij zijn scherpte hervindt. „Ik bel je later deze week”, zegt hij en verbreekt de verbinding.

Precies een week later legt hij me in zijn kantoor uit waarom hij wil dat dit vertrouwelijk blijft. Het OM verzet zich tegen zijn rol als adviseur omdat hij geen advocaat is, en wil hem geen toegang geven tot de kroongetuige. Daarnaast speelt een groter probleem: veiligheid. Peter legt me uit dat hij al een tijd in gesprek is over de gevolgen van zijn keuze om Nabil en zijn familie te helpen. Die gesprekken voert hij met het OM en met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De NCTV is sinds de moord op Wiersum verantwoordelijk voor de beveiliging van personen rond de strafzaak tegen Taghi. Peter heeft er geen hoge pet van op en beschrijft me een bureaucratisch moeras waar hij gek van wordt.

Ik snap wel waarom Nabil en zijn familie hem hebben benaderd. Ze hebben gezien hoe De Vries de zussen Astrid en Sonja Holleeder heeft bijgestaan in de strafzaak tegen hun broer Willem. En hoe hij als steun en toeverlaat van de ouders van Nicky Verstappen de zoektocht naar de verdachte achter zijn dood heeft vlotgetrokken. Peter R. de Vries is niet onfeilbaar, maar als hij zich achter iemand schaart, doet hij dat vol overgave.

En zijn eigen veiligheid dan?

Maar is dit niet anders, vraag ik aan hem in zijn kantoor. Een kroongetuige adviseren is toch geen journalistiek werk? Voor Peter gaat het daar niet om. Voor hem is dit niet anders dan de vraag om hulp van de Holleeders of de familie Verstappen. Hij ziet mensen die in zijn ogen oneerlijk worden behandeld.

Dat De Vries Nabil verder niet kent, dat Nabil betrokken is geweest bij onderwereldmoorden – het maakt volgens hem principieel niks uit. Door de dood van Nabils broer en van zijn advocaat zijn deze mensen hun leven niet meer zeker. Zij verdienen een betere behandeling dan ze krijgen.

En zijn eigen veiligheid dan? Daarom wilde hij vorige week niks zeggen, legt hij uit. Hij is een aantal kwesties aan het regelen voor zichzelf, maar vooral voor zijn familie, geliefden en de mensen van het advocatenkantoor dat hij runt samen met zijn zoon Royce en Khalid Kasem. Als dat geregeld is, kan het nieuws over zijn adviseurschap van Nabil naar buiten.

Nu hij zich het lot van Nabil en zijn familie heeft aangetrokken, zal hij er niet mee stoppen omdat hij zelf gevaar loopt. Het is moeilijk te begrijpen, vertellen intimi me, maar hij maakt op dit soort momenten zijn eigen belang ondergeschikt aan het in zijn ogen grotere belang van anderen.

De gesprekken over veiligheid met de overheid verlopen stroef. Dat irriteert De Vries. Hij weet dat hij zelf ook risico loopt, maar wil absoluut niet 24 uur persoonsbeveiliging, dan heeft hij in zijn ogen geen leven meer. „Een kogel met je naam erop is niet te ontwijken”, zei hij daarover.

Na dit gesprek vraag ik me af hoe Peter R. de Vries het krachtenveld taxeert waarin hij zich heeft begeven. Het criminele milieu is anders dan in de Holleeder-jaren. De nieuwe generatie is jonger, roekeloos en grijpt sneller naar grof geweld. En bovenal zijn ze met véél meer. Het heeft allemaal te maken met de opkomst van de lucratieve handel in cocaïne. Nederland is daarin een draaischijf geworden. Dat heeft geleid tot een extreme verharding in het criminele milieu.

Voorafgaand aan het geweld rond kroongetuige Nabil B. is er een hoofd afgehakt dat als signaal voor een waterpijpcafé is gelegd. Na een ‘vergismoord’ begin 2017 in Utrecht halen de daders hun schouders op: jammer, door naar het echte doelwit. Ook voor iemand met veertig jaar ervaring als misdaadverslaggever is dit een heftig milieu waarin je grote risico’s loopt als je een kant kiest. En dat is wat hij nu doet: Peter R. de Vries zit in het kamp van Nabil B. en daarmee automatisch niet in het kamp van Ridouan Taghi. Maar dat weet hij zelf natuurlijk ook allemaal.

Als hij een paar weken na ons gesprek zijn nieuwe rol bekendmaakt tijdens een persconferentie, zegt hij niet veel over zijn beveiliging. Maar ik weet nu dat het nog altijd niet was geregeld. Hij is er met de overheid niet uitgekomen.

Neergeschoten

Dat kan niet waar zijn, denk ik op dinsdagavond 6 juli 2021 als ik even na half acht van de woonkamer naar mijn werkplek loop. Zojuist heeft een collega gebeld over een schietpartij bij het Leidseplein in Amsterdam. Het verhaal is dat het om Peter R. de Vries gaat. Na een paar telefoontjes weet ik dat het klopt: dé misdaadverslaggever van Nederland is om iets voor half acht inderdaad neergeschoten terwijl hij vanuit de studio van RTL Boulevard naar zijn geparkeerde auto liep.

Is dit het werk van een gek? Of een doelgerichte aanslag die samenhangt met zijn nieuwe rol als adviseur van de kroongetuige? En hoe loopt dit af? Als ik rond kwart over acht een filmpje bekijk dat ik net heb gekregen, vrees ik voor het antwoord. Te zien is hoe Peter in een beige pak met daaronder een zwart overhemd op de rode Amsterdamse straatstenen ligt.

Rond zijn hoofd is bloed zichtbaar terwijl een vrouw op hem afloopt en vraagt waar hij is geraakt. „Is er al gebeld”, vraagt een man die bij haar is. „Hij leeft nog”, zegt de vrouw op het moment dat ze zijn rechterhand voorzichtig vastpakt. Dan valt de linkerhand van Peter naast zijn lichaam op de grond. De beelden zijn gruwelijk. Maar de manier waarop de man en vrouw met hem omgaan is aandoenlijk en vertederend. Als ik het filmpje nogmaals kijk en die hand zie vallen, weet ik dat de kans heel klein is dat dit goed afloopt.

Bij de persconferentie later die avond van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, hoofdofficier van justitie René de Beukelaer en politiechef Frank Paauw blijkt dat er nog hoop is. Peter is zwaargewond en vecht voor zijn leven, aldus de burgemeester. „Ons hart en ons medeleven gaat uit naar zijn gezin, zijn familieleden en zijn vrienden.” Ze omschrijft De Vries als „een zeldzaam moedige journalist, onvermoeibaar op zoek naar gerechtigheid. Volstrekt onafhankelijk en vrij van geest.”

Het zit allemaal in mijn hoofd als ik na middernacht aankom op de redactie, waar collega’s me in een geïmproviseerde studio opwachten om een podcast op te nemen over de aanslag. Ergens komt het gesprek op dat iconische beeld van Peter, levenloos op de rode Amsterdamse straatstenen. Hij is van veraf goed herkenbaar door die typerende grijze kuif van hem. Als ik dat beeld oproep, breekt mijn verslaggeversharnas en schiet ik vol. „Hij ligt daar en het zou laf zijn om te zeggen: ik stop er mee. Het liefst loop ik weg, maar de journalist in mij zegt: ik laat me niet voorschrijven wat ik doe.”

Lankmoedig drugsbeleid

Het is niet de eerste keer dat ik veel reacties krijg op iets wat ik heb gemaakt of geschreven. Maar nu is het overweldigend. Als ik ook berichten ontvang van hoge functionarissen van het ministerie van Justitie, kan ik een licht gevoel van verbazing niet onderdrukken.

Ik schrijf voor NRC al jaren over het criminele milieu en de internationale drugshandel. Regelmatig komt in die stukken aan de orde dat Nederland is uitgegroeid tot de hotspot voor de internationale drugsmaffia. De voedingsbodem daarvoor is in de jaren zeventig gelegd met het gedogen van de verkoop van cannabis in coffeeshops. Dat leidt tot een verdienmodel waarmee Nederlandse criminelen internationaal invloed krijgen. Nederland groeit uit tot de drugssupermarkt in West-Europa en dat leidt tot grote problemen: geweld, corruptie, kapotte mensenlevens, ontwrichting van hele woonwijken.

Nederland heeft met zijn lankmoedige drugsbeleid en ontoereikend gefinancierde recherche de strijd tegen de georganiseerde drugshandel verloren. Toen ik die ontwikkeling bij het begin van het Marengoproces tegen Taghi beschreef, in een stuk over zijn criminele generatie, reageerde er vrijwel niemand, en al helemaal geen politici of hoge medewerkers van het ministerie van Justitie.

Foto Laurens Bosch

De oorlog tegen drugs is niet te winnen, zegt vrijwel iedere opsporingsambtenaar die ik de afgelopen jaren hierover heb gesproken. Maar Nederlandse politici komen als het om oplossingen gaat niet veel verder dan ‘meer repressie’.

Hoe Peter R. de Vries daarover denkt, vat hij enkele maanden na de moord op advocaat Derk Wiersum nog eens samen in een twistgesprek met politiek leider Gert-Jan Seegers van de ChristenUnie: „Repressie heeft tot niks geleid, kijk maar naar de War on Drugs in de Verenigde Staten.”

In dat gesprek refereert De Vries aan de oprichting van een speciaal politieteam in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Dat initiatief van minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid is een direct gevolg van de moord op Wiersum. Het is volgens De Vries een klassieke reflex die het probleem niet zal oplossen. „Hoe vaak ik al niet een minister heb horen zeggen: ‘De grens is nu bereikt. We gaan het nu hard aanpakken’.”

De reactie op de moord op Peter R. de Vries is feitelijk niet anders. Het regeerakkoord van het kabinet-Rutte IV bevat een aantal klassiekers: zwaardere straffen, dikkere gevangenismuren, meer internationale samenwerking en het afpakken van crimineel geld. Dat wordt al decennia bepleit, maar de groei van de georganiseerde misdaad is er niet mee ingedamd. Overigens krijgt de Landelijke Eenheid, die een groot deel van dit werk moet doen, er geen geld bij. In plaats daarvan bepleit het kabinet-Rutte IV een effectievere opsporing en vervolging van „zware criminelen”. Dáár kan niemand tegen zijn. De relevante vraag is: hoe dan?

Een van de instrumenten, staat in het coalitieakkoord, is een verbeterde kroongetuigenregeling. Dat is een opmerkelijke stap, gezien de talloze fundamentele vragen hierover die al sinds 2013 op tafel liggen bij het ministerie van Justitie. Jan Crijns, hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Leiden, heeft in opdracht van datzelfde ministerie internationaal vergelijkend onderzoek gedaan naar regelingen rond de inzet van kroongetuigen. Na de moord in 2018 op de broer van Nabil B. stelt Crijns de cruciale vraag: wat zijn toezeggingen aan een kroongetuige waard als de staat een getuige en zijn familie niet kan beschermen?

In het weekend dat ik de laatste hand leg aan dit stuk, voegt Peter R. de Vries daar zelf nog een belangrijke vraag aan toe. In een niet eerder uitgezonden interview over de moord op Derk Wiersum met actualiteitenprogramma Nieuwsuur, opgenomen in het voorjaar, stelt De Vries dat het bekend was dat de Taghi-clan iedereen bedreigde die de kroongetuige ondersteunde. „Wat heeft de overheid allemaal gedaan en nagelaten om de dood van Wiersum te voorkomen?”, vraagt De Vries. In een reactie zegt Peters zoon Royce de Vries in de Nieuwsuur-studio dat dezelfde vraag ook over de dood van zijn vader kan worden gesteld.

In het geval van De Vries klemt dat temeer omdat justitie en politie al ver voor zijn dood een onderzoek zijn gestart naar crimineel handelen van Taghi vanuit zijn zwaar beveiligde cel.

De verdenking is dat zijn neef Youssef zijn positie als advocaat heeft misbruikt om contact te onderhouden met de buitenwereld. Hoe neef Youssef mogelijk zijn positie als advocaat maandenlang heeft kunnen misbruiken in de strengst bewaakte gevangenis van Nederland, is een van de nieuwe vragen na de fatale schoten op 6 juli dit jaar. Had hier niet eerder moeten worden ingegrepen?

De strafzaak rond Ridouan Taghi draait om zes moorden. Nabil B. heeft na zijn getuigenis drie doden te betreuren in zijn omgeving. Justitie en politie vermoeden dat ook die moorden zijn geïnstigeerd door Taghi, al ontbreekt daarvoor het harde bewijs. Dat zegt misschien iets over de kracht van Taghi’s groep, maar vooral ook over de onderschatting van de georganiseerde misdaad door de overheid. Zou een effectievere kroongetuigenregeling nou echt een oplossing zijn? Misschien kan de Onderzoeksraad voor Veiligheid er enig licht op werpen. Die onderzoekt de gang van zaken rond de moorden op de broer van Nabil B., zijn advocaat Wiersum en zijn adviseur Peter R. de Vries.

Intussen voelt de familie van Nabil B. zich nog altijd niet veilig. Ondanks alles wat er is gebeurd, zo hoor ik, steggelen zij nog altijd met de overheid over veiligheidsmaatregelen. Nog altijd voelen zij zich niet serieus genomen. Daar had ik graag nog eens met Peter over gesproken bij een kop koffie.

