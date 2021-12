Oud-agent die Daunte Wright doodschoot veroordeeld voor doodslag

De Amerikaanse Kim Potter is donderdag veroordeeld voor het doodschieten van de zwarte man Daunte Wright. Volgens een twaalfkoppige jury is de witte oud-agent schuldig aan doodslag. De leden deden er 27 uur over om tot dat oordeel te komen, zo schrijven verschillende Amerikaanse media. In een latere zitting zal de rechter haar straf bekendmaken. Waarschijnlijk moet ze voor jaren de cel in: op doodslag staat een gevangenisstraf van tussen de zes en acht jaar. De openbare aanklagers hebben een hogere strafmaat geëist.

In april van dit jaar schoot Potter Wright dood in een voorstad van Minneapolis. Bij een aanhouding voor een verkeersovertreding verzette de ongewapende man zich hevig. De korpschef van de agente stelde dat Potter daarbij een taser had willen gebruiken, maar abusievelijk een vuurwapen greep en Wright doodschoot. De familie van het slachtoffer heeft die argumentatie nooit geloofd. Volgens de nabestaanden maakte de agente zich schuldig aan etnische profilering en liet ze zich leiden door racistische vooroordelen. Een paar dagen na het incident stapten Potter en haar korpschef op.

Het incident maakte veel los in Minneapolis; daags na het ongeval gingen honderden betogers de straat op. Ze riepen daarbij op tot een onafhankelijk onderzoek naar de dood van Wright. Daarbij kregen ze steun van oud-president Barack Obama, die stelde dat het Amerikaanse politie- en handhavingsbeleid op de schop moest. De protestacties mondden later uit in rellen, geweld en plunderingen in de buitenwijk van Minneapolis, de stad waar ook George Floyd om het leven kwam bij een gewelddadige arrestatie.