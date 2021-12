Opnieuw levenslang voor liquidaties in Krommenie en Kerkdriel

Twee mannen zijn in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor twee liquidaties in Krommenie en Kerkdriel. Het gerechtshof in Arnhem oordeelde donderdag dat Hicham M. de schutter en Omar L. de opdrachtgever of „uitlokker” is geweest voor de moorden waarbij twee jonge mannen omkwamen.

Eaneas Lomp werd in november 2015 doodgeschoten in Krommenie terwijl hij onderweg was naar huis. Hij werd door 29 kogels geraakt. Later dat jaar, op oudjaarsavond, werd Chahid Yakhlaf op een camping in Kerkdriel doodgeschoten. Daarbij raakten ook de broer van Yakhlaf en een derde slachtoffer gewond. De destijds 21-jarige M. is betrokken geweest als schutter bij beide moorden, aldus de rechtbank. Het hof concludeert dat ook M. en L. betrokken waren bij een derde mislukte liquidatiepoging.

PGP-telefoons

De Amsterdammer M. (27) werkte volgens het hof in opdracht van L. (31). De rechtbank veroordeelde L. in 2019 al tot levenslang, op basis van ontcijferde berichten via PGP-telefoons. Deze telefoons werden door criminelen graag gebruikt omdat ze dachten dat ze moeilijk te kraken waren. Ook M. kreeg in 2019 al levenslang.

„U heeft meerdere malen om u heen geschoten met automatische vuurwapens. De feiten zijn zo ernstig dat er uitsluitend een levenslange gevangenisstraf kan worden opgelegd”, aldus het gerechtshof volgens persbureau ANP. Het hof wil met de uitspraak een signaal afgeven omdat het ziet dat „jonge jongens gemakkelijker overgaan tot het plegen van liquidaties”.