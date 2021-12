Bij Tata Steel vergelijken ze hun verduurzaming met Griekse mythologie

Ze voelden wel aan dat het mis was, maar dit ging wel er héél hard aan toe. Annemarie Manger, bij Tata Steel IJmuiden verantwoordelijk voor verduurzaming, is op 9 september als toeschouwer in de Tweede Kamer bij een debat over de staalfabriek. Ze schrikt van wat ze hoort. Een paar dagen eerder is een vernietigend RIVM-rapport uitgekomen over de schadelijke stoffen die Tata Steel uitstoot in de omgeving: de hoeveelheden lood kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen. Ineensstaat het bestaansrecht van de grootste fabriek van Nederland (9.000 werknemers) onder druk. Er zijn eigenlijk maar twee opties, zegt Kamerlid Henri Bontenbal van het CDA: sluiten of verduurzamen. Renske Leijten van de SP vindt hetzelfde. In ieder geval moeten de meest vervuilende deelfabrieken onmiddellijk sluiten, aldus de Partij voor de Dieren en Volt.

Lees alle verhalen van 2021

Annemarie Manger en Tata-directeur Hans van den Berg – ze zijn samen in Den Haag – realiseren zich dat ze in actie moeten komen. En snel. „Om zo expliciet dat sluitingsscenario benoemd te krijgen… dat is iets dat binnenkomt”, zegt Manger (1965) terugblikkend aan het eind van het jaar op het hoofdkantoor van Tata Steel IJmuiden. Op het gebouw van architect Willem Dudok staat nog altijd ‘Koninklijke Hoogovens’.

Het is het begin van een roerige week voor Manger en de rest van het management, waarin ze de toekomst van de fabriek veilig willen stellen. Ze moeten verduurzamen, de vraag is alleen: hóé? Daarover buigt Tata Steel – de grootste CO 2 -uitstoter van het land, goed voor 7 procent van het totaal – zich al jaren. Intussen zijn er eindeloos veel sommetjes gemaakt, scenario’s uitgewerkt en onderzoeken gedaan. Er ligt een verduurzamingsplan, in potlood. Maar gedurende die week nemen Manger en de rest van de bedrijfstop een heel andere afslag.

Het idee om CO 2 op te slaan onder de Noordzee, waar een groot team jarenlang aan heeft gewerkt, gaat de prullenbak in. Het Kamerdebat maakt duidelijk: op de oude voet doorgaan en alleen wat minder CO 2 uitstoten is niet genoeg. Tata Steel kiest voor een totaal nieuwe, experimentele manier van staal maken. Niet meer op basis van steenkool, maar op basis van aardgas en later waterstof.

Lees ook: Nieuw RIVM-rapport zet bestaansrecht Tata Steel op politieke agenda

Deze route heeft twee grote voordelen: in theorie kun je met groene waterstof écht groen staal maken. De waterstof vervangt de kolen en reageert met ijzererts tot staal. Ook cruciaal: zonder steenkool zijn de mensen die in de buurt van de fabriek wonen, in Wijk aan Zee, Velsen en Beverwijk, verlost van de schadelijke stoffen.

Groot nadeel: zowat alles aan deze route is nog onzeker. Wanneer is er genoeg groene waterstof beschikbaar? Kan Tata voor deze route overheidssteun krijgen, net als voor het CO 2 -afvangplan? En kun je wel staal maken van dezelfde kwaliteit?

Het is misschien wel de ingrijpendste beslissing die de fabriek (omzet 5 miljard euro, winst circa 300 miljoen) sinds de oprichting in 1918 heeft genomen.

Na een kleine week koortsachtig overleg tussen management, raad van commissarissen en de Indiase aandeelhouder Tata, neemt het bedrijf dinsdag 14 september de beslissing. Een dag later wordt de draai publiek. Manger: „We hebben niet opnieuw alle sommetjes gemaakt. We dachten: dit is het gevoel, dit moeten we doen. Voor een bedrijf met een ingenieursmentaliteit als Tata is dat wel bijzonder.”

Foto Daniel Niessen

Hoe voelt dat voor u? U bent ook ingenieur.

„Dat was enigszins oncomfortabel. Maar het went ook, het gevoel is nu goed. We weten dat we het op deze manier moeten doen en dat de andere route ons niet gegund was. Het is wel nog steeds een grote stap. Met het CO 2 -afvangplan waren we veel verder: de subsidieaanvraag lag klaar, de aanvraag voor de vergunning zou drie dagen later de deur uitgaan. Net voor die deadline besloten we: dit gaan we niet doen.”

Sommige mensen zagen jaren werk in rook opgaan. Zagen die het aankomen?

„Nee, helemaal niet. Dat was voor sommige mensen heel schokkend, een aantal vond het echt heel zwaar. We zijn ook iemand verloren, die is ergens anders gaan werken. Die had zich echt met hart en ziel ingezet voor de CO 2 -afvang.”

Wie heeft ze over het besluit verteld?

„Ik. We hebben ze kort voor de persconferentie geïnformeerd. Helaas allemaal via Teams. Daar komen alle technieken van een slechtnieuwsgesprek aan te pas. In één keer de klap geven. Dus ik zei: ik heb slecht nieuws. We hebben besloten dat Everest en Athos [de projectnamen van het afvangplan] niet de oplossing gaan worden voor onze decarbonisatie. Het was vrij kort, tien minuten. Later hebben we nog wel een sessie op het strand gehad, om alles te verwerken.”

Voelde het als nederlaag? Na de energie die in het CO 2 -afvangplan is gestoken?

„Niet als nederlaag. Ik heb wel gedacht: hadden we dit eerder kunnen zien aankomen? ”

Manger geeft leiding aan een team van ongeveer honderd mensen die bezig zijn met verduurzaming van de fabriek. Vooral technici en ingenieurs. Opvallend: van de 8 mensen die direct aan haar rapporteren, zijn er – heel anders dan in de rest van het bedrijf – 6 vrouw. Met een glimlach: „Soms hoor ik: daar heb je het damesclubje van Annemarie.” Zelf is ze er helemaal niet mee bezig dat ze als vrouw in een mannenwereld werkt. „Dat is voor mij een given. Toen ik scheikunde studeerde in Groningen, waren we met 110 studenten, van wie 8 meisjes.”

We hebben een sessie op het strand gehad, om alles te verwerken

Manger, die deze baan al 10 jaar heeft, komt nuchter over. Over de vraag hoe het voelt verantwoordelijk te zijn voor een project dat het Nederlandse Klimaatakkoord kan maken of breken, moet ze nadenken. Alsof ze daar nauwelijks bij had stilgestaan. Al laat de projectnaam voor het waterstofplan wel doorschemeren hoe serieus ze haar taak opvat.

We hebben er best lang over nagedacht, zegt Manger, en we zijn uitgekomen op Heracless, vrij naar de Griekse mythische figuur Herakles. Ze legt het enthousiast uit. „Het eerste deel staat voor het H 2 -era, het waterstoftijdperk. Het tweede deel staat voor less carbon. Wat wij mooi vonden: Herakles moest twaalf zware werken voltooien voordat hij zijn goddelijke staat zou bereiken.” Ze lacht even, als ze het weer op Tata Steel betrekt. „Nou ja, goddelijk is misschien een beetje megalomaan. Maar dat van die klussen klopt.”

Denk aan vergunningen verkrijgen (een stuk of honderd), overheidssteun regelen (voor het plan is tenminste 2 miljard euro nodig) en klanten vinden die bereid zijn wat meer te betalen voor groen staal. De grootste klus: zorgen voor voldoende groene waterstof. Daar hangt het succes vanaf. Praktisch alle windmolens in Nederland op land en op zee zouden nu nodig zijn om genoeg groene waterstof te maken voor de staalfabriek. Manger hoopt nu al voor 2030 (deels) op waterstof te kunnen draaien. In een vakblad zei ze vorig jaar zomer nog dat waterstof iets voor „na 2040” was.

Wat is er in anderhalf jaar tijd veranderd, dat u nu zo optimistisch bent?

„Veel waterstofplannen zijn enorm versneld. Klanten zijn ook resoluter geworden. Eerst dachten we dat die na 2030 pas bereid zouden zijn te betalen voor groen staal. Nu hebben bekende namen als BMW, Volkswagen en Volvo al grote doelstellingen vóór 2030.

„Wij denken wel dat we nog een tijd hulp van de overheid nodig hebben als waterstof nog erg duur is.” Hoe lang, hangt onder meer af van de CO 2 -prijs in het Europese systeem van emissiehandel. Hoe hoger die is, hoe minder steun Tata nodig denkt te hebben.

Foto Daniel Niessen

Waarom moet de belastingbetaler opdraaien voor een duurzamer Tata Steel?

„We moeten met z’n allen CO 2 reduceren. Er zijn twee manieren: de industrie weghalen, of zorgen dat de industrie de uitstoot omlaag krijgt. Ik ben ervan overtuigd dat het belangrijk is om de staalindustrie in Nederland te behouden. De belastingbetaler gebruikt ook staal.”

Is het wel zeker of deze manier van staal maken mogelijk is? Een deel van het nieuwe productieproces is nog niet bewezen.

„We gaan aan de slag met smelters die anders werken dan nu. Omdat het innovatie is, kun je niet precies voorspellen hoe dat zal uitpakken. Maar deze techniek wordt wel al op kleinere schaal toegepast in de staalindustrie, en we denken dat het op grotere schaal ook zal werken.”

Wordt groene waterstof – en dus staal – in een land als Zweden veel sneller goedkoper, vanwege de groene stroom die daar breed beschikbaar is?

„Ja, dat komt door waterkracht en de kerncentrales. Daarmee hebben zij een voorsprong. Dus wij moeten heel erg voortmaken met windparken. Voor het volgende kabinet staan die investeringen al in potlood klaar.”

Ik zie een wolk uit een schoorsteen komen en denk: dat is water en er zit 0,00034 procent van stof X in. De buitenwereld denkt: alweer een wolk!

In september zei Hans van den Berg, directeur van de fabriek, in NRC dat zijn kijk op de fabriek is veranderd. Als hij nu een wolk uit de pijp ziet komen, denkt hij: dat kan niet meer! Hoe is dat voor u?

„Ik zie een wolk uit een schoorsteen komen en denk: dat is water en er zit 0,00034 procent van stof X in. De buitenwereld denkt: alweer een wolk! Ik heb afgelopen jaar geleerd om meer te kijken zoals de buitenwereld naar ons kijkt. We blijven geconfronteerd worden met de perceptie dat wij grafiet uitstoten. Dan is het moeilijk om niet te zeggen: nee, we stoten geen grafiet meer uit sinds 2019. Maar: we snappen dat er overlast is van stof.”

U heeft uw technische blik moeten afleren?

„Ja… Het gaat niet alleen om gelijk hebben. Dat was voor mij de reis van het jaar, om me nadrukkelijk bewust te zijn van de zorgen.”

Is dit jaar veel van de trots van Tata Steel verloren gegaan?

„ Die heeft een deuk opgelopen. We hopen dat we het dieptepunt voorbij zijn.”

De portretten voor ‘De verhalen van 2021’ zijn gemaakt door Daniel Niessen. Hij zocht daarvoor rustige, verstilde omgevingen, bij voorkeur buiten. Voor nrc.nl maakte Niessen een soort ‘bewegende’ portretten, die het midden houden tussen een foto en een kort filmpje.