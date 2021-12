Nieuwsuur-hoofdredacteur Joost Oranje: ‘Ook weldenkende mensen baseren zich op onzin die rondgaat op het internet’

Op een kastje in zijn Hilversumse werkkamer staan ze uitgestald: de prijzen die Nieuwsuur de afgelopen jaren won. Er past weinig meer bij. Acht keer een Tegel, de belangrijkste journalistieke jaarprijs. Een keer de Emmy, drie keer De Loep, de prijs voor onderzoeksjournalistiek. En vooraan: de Zilveren Nipkowschijf, de meest gezaghebbende onderscheiding in televisieland. Die ontving Nieuwsuur dit jaar voor verslaggeving die, aldus de jury, tijdens de coronacrisis „alleen maar aan overtuigingskracht wint”.

„Hier zitten ook een paar prijzen tussen van vóór mijn tijd hoor”, zegt Joost Oranje.

Succes opeisen voor zichzelf, dat zit niet echt in zijn aard. De lof en de vele onderscheidingen, zegt Oranje, komen in de eerste plaats door de „veerkracht, originaliteit en diepgang” van de gehele Nieuwsuur-redactie. Toch staat de actualiteitenrubriek van NOS en NTR onder zijn leiding al een aantal jaar op eenzame hoogte. Met onthullingen over AIVD-hacks in Rusland en dubieuze paspoorthandel op Malta. Met diepgaande aandacht voor het buitenland. En bovenal: met de vlijmscherpe en grondig voorbereide lijsttrekkersinterviews tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar. In NRC schreef tv-recensent Arjen Fortuin: „Er zijn proefwerken in het leven van een politicus, maar de voortreffelijk voorbereide interviews van Jeroen Wollaars en Mariëlle Tweebeeke zijn het Centraal Schriftelijk Eindexamen.”

Na negen jaar stopt Joost Oranje (58) bij Nieuwsuur. In februari legt hij zijn functie neer en maakt plaats voor Pieter Klein, de RTL-journalist die mede aan de basis stond van de onthullingen over de Toeslagenaffaire. Met zijn vertrek als hoofdredacteur wil hij „zelfgenoegzaamheid, vastzitten in een gouden kooi en vooral routine” voor zijn, schreef hij in een e-mail aan de redactie.

Helemáál weg gaat Oranje niet: hij blijft verbonden aan NTR en NOS, als ‘coördinator onderzoeksjournalistiek’. Het genre waar zijn hart ligt, en waarmee hij in zijn bijna veertig jaar omspannende loopbaan bij radio, televisie en krant – waaronder veertien jaar bij NRC – de meeste faam verwierf. „Dingen blootleggen die mensen niet hadden geweten als ik ze niet had onderzocht, dat heeft mijn hele journalistieke carrière gekleurd.”

De onderzoeksverhalen van Nieuwsuur waar hij het meest trots op is? Dat zijn de onthullingen in coronatijd, bijvoorbeeld over mondkapjes in de ouderenzorg die aanvankelijk werden afgeraden. En natuurlijk het onderzoek naar de Teevendeal – de schikking die VVD’er Fred Teeven als officier van justitie trof met drugshandelaar Cees H. Het ‘zoekgeraakte’ bonnetje kostte drie bewindspersonen en een Kamervoorzitter de kop.

De reactie van het kabinet op die primeur was véél meer dan een bestuurlijke misser, zegt Oranje. „De arrogantie om te zeggen: we geven het eventjes toe, maar gaan snel over tot de orde van de dag. Het staat voor een cultuur van ontkennen, toedekken, leugentjes om bestwil. Van een op het oog bestuurlijk incidentje werd het een duidelijk stuk betonrot in het Nederlandse politieke systeem. Eigenlijk is het nieuws over de Teevendeal de start geweest van waar we het nu nog steeds over hebben: de Haagse bestuurscultuur die moet veranderen.”

De andere grote journalistieke onthulling van de afgelopen jaren was de Toeslagenaffaire, door Trouw en RTL. Heeft u wel eens gedacht: hadden wíj die onthulling maar gehad?

„Natuurlijk heb ik wel eens zitten denken: waar hebben we die gemist? Als we op het goede spoor waren gezet, bijvoorbeeld door een tip, dan had Nieuwsuur er ook achter kunnen komen.”

Heeft Nieuwsuur de Toeslagenaffaire op tijd opgepakt na de eerste onthullingen? De kritiek op andere media, ook op NRC, was: jullie hebben dit te lang links laten liggen.

„Ja, achteraf gezien hadden we er eerder in kunnen duiken. Maar ja, dat is de journalistieke dynamiek. Toen wij begonnen met de Teevendeal, gingen andere media daar aanvankelijk ook niet achteraan. Die dachten: dat is nu het domein van Nieuwsuur.”

Merkt u al iets van de ‘transparante overheid’ die premier Rutte beloofde naar aanleiding van de Toeslagenaffaire?

„Ik moet nog maar zien of dat gaat lukken. Bij Nieuwsuur hebben we al meer dan anderhalf jaar een procedure lopen over interne corona-documenten van het ministerie van Volksgezondheid. Die hebben we opgevraagd met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob). Het ministerie heeft besloten om de Wob de facto buiten werking te stellen: ze willen zelf bepalen wanneer ze welke documenten naar buiten brengen. Maar de wet zegt: je moet binnen acht weken beslissen. Ik sprak laatst even met Hugo de Jonge, bij een bijeenkomst van het Genootschap van Hoofdredacteuren. Hij zei: ‘Joost, ik ben heus wel voor transparantie. Maar het zijn zóveel stukken en het is crisis.’ Dat snap ik, maar het is vanuit de verkeerde kant geredeneerd. Als het De Jonge echt menens, is, zegt hij tegen z’n ambtenaren: hup, gewoon al die documenten naar Nieuwsuur, met zo weinig mogelijk weggelakt. De Raad van State heeft VWS nu een deadline gesteld, maar we hebben die stukken nog steeds niet. Het is gekmakend. Waar zit het mis tussen de oren bij die mensen van VWS?”

Lees ook Wat kunnen journalisten leren van de Toeslagenaffaire

Uw collega’s zeggen: Joost is altijd op zijn hoede voor uitglijders. Zijn er in die negen jaar toch dingen gebeurd waarvan u zegt: dat is jammer?

„Kijk, waar gehakt wordt, vallen spaanders. We hebben iedere dag een uitzending. Sommige items hadden we misschien beter kunnen uitzoeken, of we hadden betere wederhoor kunnen plegen. En we hebben natuurlijk Rian van Rijbroek gehad.” Dat was een ‘cybercrime-expert’ die bij Nieuwsuur aan tafel uitspraken deed die niet klopten. „Maar echt grote uitglijers? Nee. Ik ben inderdaad heel behoedzaam. Nieuwsuur ligt onder een vergrootglas – en terecht. We worden grotendeels met publiek geld gefinancierd, we moeten ongebonden en onafhankelijk zijn. Adel verplicht. En ik zeg altijd: het vak van journalist moet je met bescheidenheid uitoefenen. Je moet je realiseren hoeveel macht je hebt. Je moet geen vrienden willen maken, maar je wél altijd verplaatsen in degene die je aanpakt. Het kan zijn dat een verhaal minder ‘lekker’ wordt als je het te veel nuanceert. En toch is dat de kunst. Je moet iedere keer weer durven zeggen: de wereld is niet zwart-wit, hij is grijs. Toen ik net was aangetreden als hoofdredacteur, heerste er bij Nieuwsuur nog meer een cultuur van: we dóen het gewoon. Publish and be damned.”

Collega’s vertellen dat u zich op detailniveau bezighoudt met het programma.

„Ik krijg terecht weleens het verwijt dat ik te veel aan het micro-managen ben. Ik ben niet iemand die het van zich laat afglijden als er iets niet goed gaat in de uitzending. Dan ga ik me zitten afvragen: wat heb ik fout gedaan, had ik niet moeten ingrijpen? De laatste jaren neem ik wel iets meer afstand, ben ik er iets geruster op.”

Joost Oranje, vertellen zijn collega’s, lééft voor zijn vak. Het enige vertier dat hij zich naast zijn werk permitteert, is een seizoenkaart bij Ajax en – heel soms, wanneer hij tijd heeft – vliegtuigspotten op Schiphol. Hij drinkt niet, rookt niet en is al meer dan veertig jaar samen met zijn vrouw.

Een van uw dochters vertelde: op vakantie leest u iedere dag de krant en kijkt u alle uitzendingen van Nieuwsuur.

„Ik word echt ongelukkig als ik dat niet doe. Natuurlijk heb ik het wel eens geprobeerd, maar ik voel me gewoon rustiger als ik het nieuws volg. Ik lees op vakantie ook niet álle kranten, zoals ik normaal wel doe. Maar helemaal afkoppelen, daar voel ik me niet senang bij.”

Hij heeft van kinds af aan journalist willen worden, vertelt Oranje. Een gebruikelijke jeugd had hij niet: van zijn vijfde tot zijn twaalfde woonde hij in Jakarta. Zijn vader, een synodaal-gereformeerde dominee, werkte er als docent godsdienstfilosofie aan de universiteit. Op zijn zesde maakte hij al een huiskrant, de Oranjepost, voor zijn twee zusjes en zijn ouders. „Daar stond huiselijk nieuws in: de familie Oranje had een nieuwe hond, of: de regentijd kwam vroeg dit jaar.”

Op zijn twaalfde werd hij in zijn eentje naar Nederland gestuurd, voor de middelbare school. Hij woonde een jaar bij een gastgezin in Oegstgeest. „Dat is heel vormend geweest. Vanuit de veilige omgeving van Jakarta kwam ik ineens in een land dat ik niet kende. Ander eten, ander weer, een grote school in Leiden. Achteraf gezien heeft dat jaar me in één klap zelfstandig gemaakt. Ik leerde dat ik voor mezelf moest opkomen, dat ik het alleen moest zien te rooien. Ik ben in dat jaar zó door elkaar geschud. Daardoor heb ik de rest van m’n leven behoefte gehad aan heel heldere kaders. Die drang naar zekerheid, naar veiligheid – die zit diep in mij. Zo heb ik ook geprobeerd mijn kinderen op te voeden: met zekerheid en veiligheid.”

De drang om iets betekenisvols te doen in zijn werk, kreeg hij van zijn vader mee. „Hij vond het heel leuk dat ik de journalistiek in wilde. Maar hij zei ook: je gaat dat vak in om bij te dragen aan het maatschappelijke klimaat. Niet voor de leuk. Alles wat jij als journalist blootlegt is goed, want er komt discussie over.”

Van het gereformeerde geloof stapte Oranje rond zijn twintigste af. Zijn vader, de dominee, vond dat niet erg. „We hebben daar gesprekken over gehad. Hij respecteerde mijn keuze, want ik had er goed over nagedacht. Mijn vader was absoluut niet dogmatisch, het geloof is ons als kinderen nooit dwingend opgelegd.” Zijn vader overleed jong. „Ik was 24, hij 49. Zelf werd hij ook overvallen door de jobstijding. Hij zei: ik moet hier eerst theologisch uit komen, daarna neem ik afscheid van jullie. Dat afscheid heeft nooit echt plaatsgevonden, want hij kwam er niet uit. Zijn dood heeft een katalyserend effect gehad op mijn afscheid van het geloof. Ik was heel boos dat het me overkwam.”

Toen hij aantrad bij Nieuwsuur was Oranje behoorlijk somber over de toekomst van de kwaliteitsjournalistiek. Abonnees liepen weg, redacties krompen. Die trend is „ten goede gekeerd”, zegt hij. De oplages van kranten stijgen weer, de onderzoeksjournalistiek floreert als nooit te voren. „Mensen zijn het normaal gaan vinden dat ze moeten betalen voor journalistiek. Dat een platform als Follow The Money zelfstandig kan bestaan, is fantastisch. Had ik zeven jaar geleden niet kunnen voorzien.”

Lees ook Desinformatie als wapen van de toekomst?

Er zijn wel andere dreigingen voor in de plaats gekomen, zegt Oranje: desinformatie en politieke partijen die ageren tegen ‘de media’. „Als je ziet hoe óók weldenkende mensen zich baseren op onzin die rondgaat op het internet – dat vind ik echt zorgwekkend. Voor politieke partijen als de PVV, FVD en Denk is het een verdienmodel geworden om af te geven op de journalistiek.”

Wat is het antwoord van de journalistiek? Er gaan stemmen op om de FVD niet langer als ‘normale’ politieke partij te verslaan, omdat ze antidemocratisch en antisemitisch zou zijn.

„Ik ben héél huiverig voor zo’n aanpak. Je moet als journalist je rol kennen. We moeten niet aan opinie doen, geen onderdeel worden van het spel. Natuurlijk bieden wij aan provocaties en antisemitische teksten geen platform. Maar aan één specifieke partij geen plek meer bieden, dat vind ik gevaarlijk. Dat FVD bestaat, en steun krijgt, is een journalistiek feit dat we juist níet moeten negeren.”

Je zou ook kunnen zeggen: er staat zóveel op het spel dat journalisten zich die houding van ‘alleen onderzoeken, niet oordelen’ niet meer kunnen veroorloven. Het is onze plicht de democratie te beschermen.

„Ja, door te berichten, te onderzoeken, te onthullen. Kijk wat er de afgelopen weken allemaal boven water is gekomen over de bestorming van het Capitool! Hoe georganiseerd dat allemaal was – eigenlijk een soort couppoging. Daar zeiden mensen ook: geen aandacht aan besteden, die bestorming, het hitst de boel alleen maar op. Ik vind dat je niet te veel grote waardeoordelen en bijvoeglijk naamwoorden moet gebruiken in de journalistiek. Het ideaal is dat mensen naar Nieuwsuur kijken, de televisie uitzetten, erover praten op de bank, en tegen elkaar zeggen: goh, zo zit dat dus.”

Is dat geen ideaalbeeld van een nieuwsconsument die door de versplintering en polarisatie van de maatschappij inmiddels amper meer bestaat?

„De zwijgende meerderheid is veel groter dan wij denken. Mensen zijn veel redelijker. We laten ons ontzettend leiden door sociale media en grote monden. Wij journalisten verheffen Twitter tot norm. Ik maak me daar zelf ook schuldig aan. Ik zit iedere avond naar #nieuwsuur te kijken. En als dat allemaal positieve tweets zijn, zeg ik tegen mijn collega’s: ‘De kijkers waren positief’. Terwijl dat een onzinopmerking is.”

Wordt u met die redelijke opstelling niet op een dag wakker om te constateren dat de democratie is verdwenen?

„Als wij journalisten érgens strijdbaar voor moeten zijn, is het de democratie. Maar het is een karikatuur om te zeggen: we staan aan de vooravond van de omverwerping van de democratie. Zodra je als hoofdredacteur ideologisch richting gaat geven, zit je aan de verkeerde kant van lijn.”

Wie is Joost Oranje (Amsterdam, 1962) groeide op in Indonesië, waar zijn vader werkte als docent godsdienstfilosofie. Zijn eerste krantenartikel schreef hij op zijn zeventiende: een toneelrecensie in het Kamper Nieuwsblad van Herman Heijermans’ Uitkomst. Na de School voor Journalistiek in Utrecht werkte Oranje als radioverslaggever (Veronica Nieuwslijn, Hier en nu radio) en als onderzoeksjournalist bij NOVA, de voorloper van Nieuwsuur. In 1998 stapte hij over naar NRC Handelsblad, waar hij onder meer chef politiek en plaatsvervangend hoofdredacteur was. Sinds 2012 is hij hoofdredacteur van Nieuwsuur. Oranje won de Prijs voor de Dagbladjournalistiek (2005) voor een serie in NRC over het Ahold-boekhoudschandaal en de Anne Vondelingprijs voor politieke journalistiek (2009) voor zijn onthullingen over de Nederlandse steun aan de Irak-oorlog. Hij woont samen en heeft twee volwassen dochters.

Nieuwsbrief NRC Kijktips Wat moet je deze week kijken? Tips voor boeiende programma’s, series en films Inschrijven