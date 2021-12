Mystica, moeder en maagd – met dertien kinderen

Margery Kempe was twintig toen haar eerste kind ter wereld kwam. Haar hele zwangerschap werd ze geplaagd door koortsaanvallen en de bevalling had haar zo verzwakt achtergelaten dat ze dacht te zullen sterven. Er werd een biechtvader bij gehaald. Ze had een geheim dat ze met zich meedroeg en ze wilde er vanaf. Maar de biechtvader was ongeduldig, en nog voordat ze was uitgepraat begon hij haar al uit te foeteren. Margery hield haar mond en werd waanzinnig. Ze zag duivels met opengesperde monden die kwamen om haar te verzwelgen. Ze beet in haar eigen hand, trok haar huid kapot, sloeg wartaal uit. Dag en nacht lag ze vastgebonden op bed. Het was een kwestie van tijd voordat ze aan haar conditie zou bezwijken.

Niña Weijers is schrijfster.

„Moedersterfte komt nauwelijks meer voor,” zeiden ze in het ziekenhuis, „maar in principe is bevallen een van de gevaarlijkste dingen die je als vrouw kunt doen.” Een paar dagen eerder had mijn vader me gebeld over een film die hij onlangs had gezien die begon met een gruwelijke bevallingsscène. Die moet je maar niet kijken, zei hij, in jouw toestand. Daarna had hij nog een poosje gedetailleerd verder gepraat over de openingsscène van de film. Kies voor het kind, had de moeder gezegd tegen haar man, als het erop aankomt, kies voor het kind.

„Ja”, zei een goede vriendin, zelf kinderloos, „dat doe je als moeder.”

Nee, dacht ik, kies in godsnaam voor mij. Ik was niet klaar om te sterven voor wie dan ook.

Op een middag trof Margery Kempe een man op de rand van haar bed. Het was de mooiste man die ze ooit had gezien, gekleed in een mantel van paarse zijde. Hij keek haar indringend aan en vroeg haar waarom ze hem in de steek had gelaten. Waarop de lucht open scheurde en Margery een zeer helder licht zag. Rustig stapte de man het licht in, waarna de hemel zich weer sloot.

Sterven deden we niet, mijn zoon en ik, maar toen ik hem ter wereld bracht, heb ik me een half etmaal op een andere plek bevonden dan in het rijk der levenden. Een voorgeborchte, een danteske kring om de binnenste hel, een hallucinant paradijs van pijn. Als uit zoiets een openbaring los te weken valt, dan deze: een moederlichaam is in staat duizend doden te sterven en toch in leven te blijven.

Het was niet alleen Kempes eerste ontmoeting met Jezus Christus, maar ook de genezing van haar waanzin. Ze stapte uit bed, verdiende minder geld dan ze verloor met het brouwen van bier, bestierde een disfunctionele paardenmolen, maakte zich druk over stijl en status, baarde nog dertien kinderen en werd op een nacht wakker van hemelse melodieën.

„Alas that I ever sinned!”, riep ze uit. „It is full merry in heaven.” Vanaf dat moment besloot ze haar mystieke roeping te volgen.

Ze zwoer de seks af (met moeite: ze was dol op „the great sensual pleasures that each had in using each other’s bodies”), en vlees. Ze laste periodes in van streng vasten, droeg alleen nog witte kleding, maakte pelgrimages naar Rome, Jeruzalem en Santiago de Compostella en voerde zo’n beetje dagelijks gesprekken met Jezus en de Heilige Maagd.

Haar levensverhaal liet ze, decennia later, optekenen door een priester, in haar eigen spreektaal, het Middelengels – zelf was ze analfabeet.

Ontsnapt aan de brandstapel

Een manuscript van The Book of Margery Kempe werd pas in 1934, bij toeval, gevonden in een Engels landhuis. Van Kempe waren voordien alleen fragmenten aangetroffen in andere teksten; tamelijk saaie, conventionele passages, waaruit men opmaakte dat ze een klassieke, vijftiende-eeuwse ‘anchoress’ was: een mystica die als kluizenaar leefde in een cel bij de kerk en daar, afgesloten van de wereld, haar visioenen ontving.

Het boek maakte een einde aan dat beeld. Het levensverhaal van Margery Kempe was, op zijn zachtst gezegd, ongewoon. Deze vrouw was in geen enkel opzicht makkelijk te categoriseren. Een mystica maar bepaald geen maagd, een zeer dwingende evangeliste die onophoudelijk bezig was iedereen te bekeren maar ook meermaals werd beschuldigd van ketterij en ternauwernood ontsnapte aan de brandstapel. Een entrepreneur en een socialite, een pelgrim, een moeder. Door haar tijdgenoten werd ze in gelijke mate bewonderd en belachelijk gemaakt. En ook twintigste-eeuwse critici schipperden tussen oprechte waardering en beschimping (een recensie in The Daily Telegraph uit 1936 beschreef Kempe als „a wet blanket in any company which was innocently enjoying itself”).

Misschien was haar boek bedoeld als hagiografie, maar heiligverklaard werd Margery Kempe nooit. In plaats daarvan ging ze de geschiedenis in als hoofdpersoon van de eerste autobiografie in de Engelse taal.

Een van de meest curieuze dingen aan die autobiografie is dit: Margery Kempe bracht veertien kinderen ter wereld, maar niemand weet wat er met die kinderen is gebeurd. Er is één zoon die als volwassene nog eens zijn opwachting maakt (en sterft), maar buiten dat, en de bevalling waarmee het boek opent, maakt Kempe geen enkele melding van haar moederschap. Geen huis vol kinderen, geen praktische beslommeringen, geen blijken van liefde en toewijding. Het is alsof ze haar kinderen heeft gedragen, waarna ze als gevleugelde engelenkopjes zijn heengevlogen – wat met zeker een aantal van hen hoogstwaarschijnlijk is gebeurd.

Plakkerige rozijndoosjes

Voordat ik moeder werd, dacht ik dat het als verschijnsel eenvormig was, een collectieve ervaring die voor iedereen in grote lijnen hetzelfde inhield. De handelingen, de liefde, de frustraties. Moederschap kwam me voor als een eindpunt en een verdwijning. Die zijn we de komende jaren kwijt, zeiden we tegen elkaar als we vernamen van een zwangerschap. Kwijt waaraan, dat was een amalgaam van vaagheden die verband hielden met slapeloze nachten, plakkerige rozijnendoosjes, een hoop gesjouw met spullen, de geur van Zwitsal en poepluiers. Iets groots dat allerlei andere grootheden aan het zicht onttrok en een leven vulde met kleinigheden.

We gingen op kraambezoek, zagen het kind groeien op foto’s, gingen sporadisch en uit de goedheid van ons hart aan de rand van een speeltuin zitten met een flesje bier en halfslachtige pogingen tot een gesprek. Wanneer komt ze weer bovendrijven, vroegen we ons af, wanneer is ze weer een van ons, de levenden.

Ik weet dat ik dit ben geworden, de ondergedompelde vrouw aan de overkant. Maar ik weet ook dat het er vanaf deze kant van het perspectief heel anders uitziet dan ik ooit had kunnen vermoeden.

Vrouwen, schreef Simone de Beauvoir in De tweede sekse, ruim vijf eeuwen nadat Margery Kempe haar boek liet optekenen, zijn gedoemd tot immanentie; werkelijke transcendentie was voorbehouden aan mannen (stel je voor wat dit betekent voor een vrouw die ook nog eens moeder is).

Margery snikte en snikte en verstoorde zo kerkdiensten, etentjes en zondagse rust

Middeleeuwse mystici, vaak vrouwen, vormden wellicht een uitzondering op de regel: voor hen was transcendentie wel degelijk weggelegd, in de meest eigenlijke zin des woords: de raison d’être van de mystica was een directe band met God via een bovenzinnelijk bewustzijn. Daartoe moesten ze bij voorkeur een puur, klein leven leiden: eenvoudig, geestelijk, ongehuwd, kinderloos, afgezonderd (immanentie werd, in feite, opgelegd als voorwaarde voor hun transcendentie).

Dat Margery Kempe niet voldeed aan het beeld van de onbezoedelde, verlichte maagd die haar leven slijt in een cel van een paar vierkante meter, moge duidelijk zijn. Toch probeerde ze de verschillen tussen haar leven en het hooggestemde ideaal van ascese zo goed als het ging te overbruggen – de kuisheid, de witte kleding (normaal gesproken voorbehouden aan maagden en weduwen), het vasten: alles was bedoeld om zich zo goed als het ging te zuiveren van haar zonden, uit te vlakken wie ze was geweest, wie ze óók was: een echtgenote, een moeder. Weer maagd worden, zo goed als het ging, een vrouw alleen tegenover God en Jezus en de Heilige Maagd Maria.

‘The gift of tears’ ontvangen

Moeder worden is ook: zo snel mogelijk bewijzen dat je niet door het moederschap wordt gedefinieerd. Denken over andere dingen, schrijven over andere dingen, je lichaam aanwenden voor andere dingen. Terugkomen. Weer maagd worden.

Behalve dat het Margery Kempe niet lukte. Het lukte haar niet om in stilte vroom te zijn, om een vrouw alleen te zijn, om haar dagen door te brengen in een verheven vorm van sereniteit.

Wanneer ze, tijdens haar pelgrimage naar Jeruzalem, een bezoek brengt aan de Calvarieberg waar Jezus stierf, stort ze kronkelend met gespreide armen en luid huilend ter aarde. Ze heeft ‘the gift of tears’ ontvangen, een devote vorm van tranen plengen om het lijden van Christus (en, in het verlengde daarvan, dat van zichzelf), al is dat nog eufemistisch uitgedrukt. In de jaren die volgen huilt Margery Kempe zo veel en zo luid dat het haar berucht maakt. Te pas en te onpas, vooral te onpas, barst ze uit in een oncontroleerbaar snikken, zo uitzinnig dat ze niet zelden vreest er aan onderdoor te gaan. Ze verstoort kerkdiensten, etentjes, zondagse rust, wordt weggestuurd door priesters, aan de kant gezet door reisgenoten, achternagezeten door een woedende menigte die dreigt haar op de brandstapel te zetten. Maar ze heeft ook bewonderaars en zelfs een schare volgelingen. Haar biechtvader laat haar niet in de steek, moeders maken haar tot peetmoeder van hun kinderen, ze krijgt zelfs de goedkeuring van Juliana van Norwich, de befaamde anchoress die, net als zij, een directe verbinding heeft met God („All shall be well”, schreef zij bezwerend, „all shall be well, and all manner of things shall be well”).

Ruim zeshonderd jaar na dato wordt Kempe door sommigen gediagnosticeerd als een vrouw met, respectievelijk, een serie postnatale psychoses, schizofrenie en een manische depressie. Zulke diagnoses zijn bedoeld om haar gedrag te verklaren. Maar wat verklaren ze precies? Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het vooral een poging is om dat wat buiten de oevers treedt af te voeren, natte voeten af te drogen, modderige schoenen op te bergen in een kastje waar ze aan het zicht zijn onttrokken. Ik blijf denken aan het geheim dat Margery Kempe wilde delen op haar kraambed. Hoe ze geen gehoor vond, niemand die werkelijk keek of luisterde, een gekmakende muur van stilte.

Leef het kleine leven

De grote paradox van Margery Kempe is volgens mij deze: haar mystieke ervaringen waren een direct gevolg van een leven dat in alle werkelijkheid werd geleefd – een leven vol alledaagse rommeligheid, bloed, bevallingen, kinderen, drama en geworstel met menselijke zonden, maar moesten er tegelijkertijd een verschoning van zijn. Margery Kempe huilde onbedaarlijk om de smetten op haar eigen blazoen en alle manieren waarop ze Jezus in de steek had gelaten. Het huilen zelf bracht haar niet alleen transcendentie, het was haar vorm van transcendentie. Om het kleine leven te ontstijgen, moest het kleine leven geleefd worden.

Kempe kwam bekend te staan als mystica in de laat-middeleeuwse traditie van de ‘affectieve vroomheid’: een manier van bidden waarbij het leven en lijden van Christus zo concreet en gedetailleerd werd ingebeeld dat het de inbeelding ontsteeg. Meelijden met de Passie was populair, en iets wat Kempe (onderwijl luid snikkend) graag mocht doen.

Maar het mooiste voorbeeld van affectieve vroomheid in haar boek is haar ingebeelde ontmoeting met Sint-Anna, op dat moment zwanger van Maria. Ze wordt haar dienstmaagd, ziet Maria geboren worden en opgroeien, voorspelt dat ze op een dag de moeder Gods zal zijn. Wanneer Maria volwassen is en inderdaad op het punt staat te bevallen van haar zoon, reist Margery met haar mee naar Bethlehem. Ze regelt onderdak, eten, drinken en een bed voor Maria om na haar bevalling op uit te rusten. Het is Margery die de pasgeboren baby in doeken wikkelt en zijn luiers verschoont. „Lord”, zegt ze tegen het kind, denkend aan zijn toekomstig lijden, „I shall treat you tenderly; I shall not bind you tightly. I beg you not to be displeased with me.”

Margery Kempe, die een leven moet hebben geleid waarin het hogere voortdurend onder de voet werd gelopen door het alledaagse, vond een manier om dat alledaagse te verheffen, zichzelf te verheffen. Het banale, dat zo overweldigend aanwezig was in alle aspecten van haar leven, glipte niet door de kieren van haar verlichting, het was andersom: het banale was de weg naar het licht en het licht zelf.

Misschien is het geheim van moederschap dit: wie aan de ene oever verdwijnt, duikt aan een volgende weer op. Of dit: haar verdwijning heeft nooit plaatsgevonden. Ze is niet gestorven voor haar kind en ook niet voor de maatschappij, het enige wat er is gebeurd, is dat de werkelijkheid buiten haar oevers is getreden.