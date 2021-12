Abdi Nageeye hielp zijn vriend de finish van de Olympische marathon over. Nog steeds vragen mensen hem waarom

De beste marathonloper aller tijden is al even gevlogen. Niemand had op zijn versnelling na dertig kilometer een antwoord. Hoewel, Abdi Nageeye (32) speelde heel even met de gedachte om achter Eliud Kipchoge aan te gaan. Zo sterk voelt hij zich op de laatste dag van de Olympische Spelen, in de straten van Sapporo, achthonderd kilometer ten noorden van de Japanse hoofdstad Tokio. Fysiek kan het. Maar hij durft niet. In zijn doelenboekje staat in kapitalen: ‘MEDAL’. Daar heeft hij nu uitzicht op. Als hij de achtervolging inzet zou hij zich uitputten, kunnen „ontploffen”. En dus vindt hij zichzelf na 38 kilometer hardlopen in de vochtige hitte terug in een groepje van vier.

Een van die vier is Bashir Abdi, net als hij van Somalische komaf, maar uitkomend voor België. Bashir en Abdi zijn een maand na elkaar geboren in Mogadishu, de hoofdstad van Somalië, en allebei naar Europa gevlucht op zoek naar een leven vrij van geweld. Abdi kwam op zijn zevende in Den Helder terecht, Bashir op zijn dertiende in Gent. Ze leerden elkaar kennen tijdens een internationale veldloop. Toen ze voor het eerst samen een trainingskamp organiseerden, deelden ze wegens geldgebrek wekenlang een eenpersoonsmatras in het appartement van een collega-loper, de een sliep met zijn hoofd naast de voeten van de ander. Sindsdien zijn ze bevriend. En nu lopen ze zij aan zij, vol in de race om het eremetaal.

De laatste tijd trainden ze fulltime samen. Abdi voegde zich kort voor de Spelen bij de trainingsgroep van Bashir omdat hij onder zijn oude coach vaak last had van blessures. Hij is niet bang voor drastische keuzes. Sinds hij op zijn vijftiende voor de tweede keer uit Somalië naar Nederland vluchtte – zijn geradicaliseerde halfbroer nam hem na zijn eerste vlucht mee naar Syrië en later naar een dorpje in Somalië – zorgt hij voor zichzelf. Niemand die hem nog kan vertellen wat goed voor hem is.

Tijdens het laatste trainingskamp in het Franse skidorp Font-Romeu, op tweeduizend meter boven zeeniveau, werd Abdi aanvankelijk door Bashir op een ronde achterstand gelopen. Ze deden er sessies die Abdi helemaal niet gewend was. Sneller en korter, om met verzuring vertrouwd te raken, en altijd over hetzelfde parcours rond Lac de Matemale, op een zachte ondergrond. Meestal liepen ze heen en weer, ook bij lange duurlopen van dertig kilometer. Gekmakend. Voorheen zocht Abdi in Iten, Kenia, de mooiste paden uit. De achterstand op Bashir liep hij in zes weken in. Hij trok zich aan hem op en wist zeker: zonder zijn maatje was hij nooit zo sterk geworden.

Ballonnenbenen

Eenmaal in Japan maakt Bashir op Abdi een nerveuze indruk. Hij heeft last van jetlag, slaapt de nacht voor de marathon maar twee uur. Dat overkwam Abdi vijf jaar geleden in Rio de Janeiro. Het leverde hem ‘ballonnenbenen’ op, die leegliepen tijdens de wedstrijd. Hij eindigde als elfde.

In de jaren daarna doet Abdi zichzelf nog meer dan eens tekort, vindt hij. Zijn internationale doorbraak had in 2018 moeten komen, tijdens de Boston Marathon. Hardlopen ging als vanzelf die dag, toen de regen striemend neerkwam bij amper vier graden boven nul. Na dertig kilometer passeerde hij een viaduct, zij aan zij met de winnaar van een jaar eerder. Tot dan toe voelde het als joggen. Hij keek achterom. Niemand meer. Dit was zijn dag, hier zou hij zijn naam vestigen.

Tot die pijnscheut. Pats. Alsof iemand een schaar in zijn onderbeen zette.

In zijn rechterhamstring zaten twee scheuren en sindsdien is dat zijn zwakke plek. Vaak heeft hij de indruk dat er luchtbelletjes door zijn hamstring pruttelen. Het tintelt soms zo hard dat hij het denkt te kunnen hóren. Al verzekert de fysiotherapeut hem dat alles oké is, zijn hamstring vertrouwt hij niet meer.

Maar in aanloop naar Sapporo voelt hij een vastberadenheid die hij kent van eerder in zijn leven. Toen hij aankwam bij zijn halfbroer Mohammed in Den Helder, in een mum van tijd Nederlands leerde, zijn draai vond in een klas met kinderen die niet reeds door het leven waren getekend. Of toen hij voor zijn tweede vlucht uit Somalië geld en een kalasjnikov stal om te kunnen overleven, al werd hij erom verguisd door zijn familie.

Op het zwaarste stuk van de marathon oogt Abdi nog een stuk frisser dan Bashir, die twee koppen groter is. Bashir is zo moe dat zijn schedel een beetje naar achteren valt bij elke pas, als een wiebelpoppetje op een dashboard. Zijn ogen staan hol. Abdi lijkt zich hyperbewust van alles wat er gebeurt. Je ziet het aan de manier waarop hij naar de drinkposten langs de weg loopt. Gedecideerd giet hij flesjes water leeg in zijn nek. En hij zuigt tot de laatste kilometers aan een bidon met sportdrank. Om die te pakken moet hij even uit het treintje. Zes meter, meer mag zijn achterstand niet worden. Hij voelt zich hebberig deze augustusdag, een vechter.

Als de vier het bordje met 39 kilometer passeren, voelt Abdi al dat hij zilver gaat winnen. „Van binnen was ik aan het lachen. Ik dacht: van mij mogen we nu al gaan sprinten.” Het maakt niet uit dat de Keniaan Lawrence Cherono nog twee keer versnelt. Abdi blijft zo dicht achter hem dat hij moet oppassen hem niet op de hielen te trappen. Bashir kan niet meer en zakt weg. Maar dan begint Abdi naar zijn vriend te zwaaien. „Kom mee Bashir”, roept hij hem toe. „Kom mee!”

Abdi heeft nog tijd en energie om zijn hemd in zijn broek te stoppen, zodat er niks fladdert tijdens de eindsprint. Hij kijkt een paar keer onrustig om en begint dan met zijn lange armen te wapperen, alsof hij windje mee wil creëren voor Bashir, die op zijn laatste benen loopt. Bashir sprint mee, aan een denkbeeldig elastiek, voortgetrokken door zijn trainingsmaat, vriend en lotgenoot.

Als Abdi doorheeft dat hij tweede gaat worden en Bashir mee het podium op krijgt, gooit hij zijn armen in de lucht. Hij springt als een kleine jongen in de armen van Eliud Kipchoge, die al ruim een minuut aan de finish staat met de Keniaanse vlag om zijn schouders. Dan draait hij zich om en valt Bashir om de nek. Waar Abdi jubelt, gaat Bashir in de berm liggen, met een handdoek over zijn gezicht. Oververhit. Maar zie, nog geen half uur later staan ze beiden op het podium, twee mannen die als kind hun thuis ontvluchtten, aan de andere kant van de wereld de controle over hun leven herwonnen en nu laten zien wat broederschap is.

Alles is anders

Na de Spelen loopt Abdi twee weken niet. Hij rust uit van de huldigingen in het tuinhuis van de familie Boeve in Oldebroek, het gastgezin dat hem opving in zijn tienerjaren. Dan voegt hij zich bij zijn vrouw en vier jonge kinderen in Eldoret, Kenia.

Bashir traint door en loopt half oktober in Rotterdam een nieuw Europees marathonrecord: 2.03.36 uur, een tijd waar Abdi voorlopig alleen maar van kan dromen. Hij is blij voor Bashir maar het voert ook de druk op. Alles is anders na Sapporo. Niet langer kan hij als ‘silent killer’ in de anonimiteit van de subtop racen. Hij zegt bij de New York Marathon voor de winst te willen gaan, maar eindigt als vijfde. „Bashir liep onbevangen. Ik wil graag van hem weten hoe hij dat doet.”

Abdi is ook voorgoed de man die in het heetst van de strijd een concurrent hielp, een unicum in de atletiek. „Mensen blijven vragen wat me bezielde”, zegt hij drie dagen na de New York Marathon in Nijmegen, in een vergaderzaaltje op het hoofdkantoor van Global Sports Communication, zijn management. „Ik had mijn medaille kunnen mislopen door Bashir zo aan te moedigen. Maar het overkwam me, in een flow. Zo’n klein gebaar heeft blijkbaar heel veel meaning voor mensen. Voor mij is het normaal. Ik heb gewoon het beste met anderen voor.”

In zijn boek Abdi Nageeye, Atleet zonder grenzen lees je hoe Abdi zelf op beslissende momenten door anderen werd geholpen. Een vrouw in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba die hem dagenlang te eten gaf nadat hij in een vrachtwagen vol maïs langs roadblocks en warlords was geglipt; de Nederlandse zendeling Dirk-Jan van der Steen die vanuit Addis belde met Jos Boeve, ontwikkelaar in energiesystemen, die hem zomaar in huis nam.

Zo’n klein gebaar heeft blijkbaar heel veel ‘meaning’ voor mensen

Zijn moeder was trots op zijn gebaar. „Voor de medaille had ze geen oog, de waarde daarvan snapt ze niet.” Maar ondanks haar trots vond ze het raar dat hij iemand hielp die uitkomt voor een ander land. Abdi had zo’n reactie wel verwacht. Hij vertelt over de stammenstrijd die Somalië decennialang verscheurde. „Als iemand van een andere madhhab is [islamitische rechtsschool], is samenwerking eigenlijk onmogelijk. Ik word bijna dagelijks verdrietig van Somalië.” Zacht: „Het is zo’n mooi land, met zulke goede mensen. Zo sterk, met een eigen wil, trots.”

Direct na de Spelen werd Abdi’s moeder gebeld door Somaliërs die probeerden uit te zoeken tot welke stam hij behoort. Meerdere stammen claimden zijn succes. „Van mijn moeder moest ik daarom in de media mijn stam noemen. Dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Zo krijg je nooit eenheid.” Toen Somalische journalisten doorkregen dat Bashir van een andere stam is, brak een rel uit op social media. Hoe hadden ze elkaar dan kunnen helpen? „Het grootste deel van het land vond het juist mooi, maar zoals altijd kreeg de negatieve minderheid de meeste aandacht.”

In 2003 was Abdi voor het laatst in Mogadishu. Even buiten de stad heeft hij een lap grond waar hij hoopt ooit een huis te laten bouwen. Hij ziet zichzelf al over het strand lopen, in korte broek en op slippers. Maar voorlopig is het er voor hem niet veilig. „Ik ben geen regular person meer”, zegt hij. „Ik zou steeds in mijn hotel of dichtbij het vliegveld moeten blijven. Dat doet me elke dag zeer.” Hij heeft een stichting opgericht waarmee hij Somalië wil veranderen, te beginnen bij de diaspora en de jongeren. „Hen kan ik misschien wakker schudden.” Hij zou overal in het land atletiekbanen willen aanleggen, als „de godfather van de Somalische atletiek”. De eerste zou hij bouwen in een gebied waar hij níet vandaan komt. „Mensen met succes gaan altijd terug naar hun eigen dorp. Dan laat je zien dat je toch weer in stammen denkt.”

Abdi wil het gesprek graag vrolijk eindigen. Hij kiest, zegt hij, voor de lichtheid van het bestaan. Dat heeft hij geleerd na de plotselinge dood van zijn halfbroer Ahmad, de enige van zijn familie die naar zijn wedstrijden kwam kijken. Daags na zijn dood zaten andere familielieden een potje te kaarten, terwijl hij kapot was van verdriet. Hij wilde weten waaraan Ahmad was gestorven, of hij zelf ook risico liep. Hij kwam erop uit dat God Ahmad nu eenmaal was komen halen. Het ging om aanvaarding van Zijn wil.

„Ik ben zo dankbaar voor wat ik allemaal heb”, zegt hij. „Ik ben gekomen waar ik ben door het lot, door geluk, en doordat ik de dingen altijd snel doorhad. Vanaf mijn eerste wedstrijdje [de Van Bank tot Bank-loop in Heerde, gewonnen] voelde ik: something is going on here. Dit kan nog wel eens iets worden.” Over drie jaar wil hij in Parijs olympisch kampioen worden. Het staat al in zijn doelenboekje.