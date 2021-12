Mark Parsons: ‘Veel coaches denken dat ze superhelden zijn’

Toen de KNVB Mark Parsons in februari belde voor een kennismakingsgesprek – we zoeken een nieuwe bondscoach voor onze voetbalvrouwen, kunnen we eens praten – nam zijn vrouw Hannah hem apart. ‘Weet je wel waar je aan begint’, waarschuwde ze. ‘We hebben het over de opvolger van Sarina Wiegman, de coach onder wier leiding Nederland Europees kampioen en vice-wereldkampioen werd. Het kan alleen maar downhill gaan.”

Parsons begreep haar bezorgdheid, vertelt hij vanuit zijn huis in Londen, waar hij de feestdagen doorbrengt met Hannah en hun achtjarige dochter Edie. Sterker, hij voorzag zelf ook problemen, blijkt uit het antwoord dat hij haar gaf: ‘we gaan minstens een jaar van negativiteit tegemoet. Als buitenlandse opvolger van een succescoach word je al snel met de grond gelijk gemaakt. Maar ik heb geen controle over wat mensen denken, zeggen en schrijven. Ik geloof in processen en houd van uitdagingen. Met die instelling ben ik ver gekomen.’

Drie maanden en meerdere gesprekken met KNVB-bestuurders later werd Parsons gepresenteerd als de nieuwe bondscoach. De eerste zes maanden zou hij die job combineren met zijn baan als clubtrainer bij het Amerikaanse Portland Thorns. Dat stond in zijn contract, maar hij wist dat die dubbelfunctie veel van hen zou vergen. Vanwege het tijdsverschil maakte hij soms werkdagen van zestien uur. En dan werd hij ook nog eens geconfronteerd met het grensoverschrijdend gedrag van zijn voorganger bij Portland, Paul Riley. Diens misstappen kwamen in oktober aan het licht en zorgden voor onrust bij zijn speelsters in de VS. Een moeilijke tijd, alles bij elkaar, maar vanaf 3 januari staat de 35-jarige Brit fulltime ter beschikking van de Nederlandse voetbalvrouwen. „Eindelijk”, zucht hij.

U heeft nooit eerder een nationaal team gecoacht. Was u verrast dat de KNVB bij u uitkwam?

„Ik ben twee keer eerder benaderd om coach van een nationaal team te worden, één keer voor een team van wereldklasse. Maar dat was vorig jaar en toen stond ik nog niet open voor een overstap. Ik weigerde zelfs de telefoon aan te nemen voor dat soort verzoeken, omdat ik me volledig wilde richten op Portland Thorns.

„Begin dit jaar zei ik voor het eerst tegen de clubleiding: laat me weten als er interesse is. Ik zag mezelf wel naar Europa verhuizen binnen twee tot drie jaar. Mijn vrouw en dochter vonden het zwaar tijdens de pandemie in de Verenigde Staten, ver van onze familie in Groot-Brittannië. Dus toen de KNVB mij polste, stond ik open voor een gesprek. Ik heb bijna twee uur met Nico-Jan Hoogma [directeur topvoetbal] en Jan Dirk van der Zee [directeur amateur- en vrouwenvoetbal] gesproken. Na afloop verkeerde ik in een gelukzalige staat. We zaten op één lijn en dat gevoel zou alleen maar sterker worden.”

Maar was u verrast? In de functieomschrijving sprak de KNVB van een ‘Sarina-plus’.

Hij lacht. „Kun je de namen noemen van drie Sarina-plussen? Van één? Kijk, ik ben gewend dat mensen verbaasd zijn als ik ergens word aangesteld. Zo ging het ook toen ik algemeen directeur werd bij Washington Spirit in 2013 en toen ik een paar jaar later werd benoemd tot coach bij Portland Thorns. Wie is deze man? Wat heeft hij bereikt? Waarom krijgt hij de sleutels? Mensen vroegen zich dat hardop af. Ik behoor tot het type coach over wie weinig gesproken wordt maar die in stilte hard werkt en zich niet laat afleiden door gevoelens, meningen en populariteitscijfers.”

De term ‘Sarina-plus’ schrok u niet af?

„Nee. Ik richt me alleen op mezelf en mijn werkwijze. Last van de grote schoenen die Sarina achterlaat heb ik niet. Van de KNVB hoorde ik dat anderen daar meer moeite mee hadden, zowel in het mannen- als vrouwenvoetbal. Want zoals mijn vrouw al zei: het kan maar één kant opgaan. Het is alsof je een huis koopt in een oververhitte huizenmarkt. Zo’n markt kan in elkaar donderen, maar ik was vooral benieuwd naar de staat van de afzonderlijke kamers. Welke kamer kon een likje verf gebruiken?”

In een oververhitte huizenmarkt zijn huizen vaak overgewaardeerd. Geldt dat ook voor de vijfde plek die Nederland nu op de wereldranglijst bekleedt?

„Nederland heeft een prachtig vrouwenteam met een ranking die daarbij hoort. Dat is niet alleen aan Sarina te danken, maar ook aan de speelsters. Ervaren speelsters én jonkies die aan de poort rammelen sinds zij door blessureleed een kans kregen hun kunsten te vertonen, zoals Kersten Casparij en Jill Baijings in het WK-kwalificatieduel tegen Cyprus in oktober. Krijgen zij ook een kans als de ervaren krachten allemaal gezond zijn? Dat wordt nog een hele puzzel.”

Uw voorganger hield lang vast aan dezelfde kern. De noodzakelijke verversing en concurrentie bleef uit. Heeft dat niet tot achterstallig onderhoud van dat mooie huis geleid?

„Ik ga daar geen mening over geven, dat vind ik niet netjes. Maar los daarvan: waren speelsters als Casparij en Baijings onder Wiegman klaar voor het echte werk? Had Wiegman hen überhaupt nodig? Zeker is dat ik hen goed kan gebruiken en dat het heel positief is dat zij konden laten zien wat zij waard zijn.”

Sommige kenners vinden dat de progressie is gestokt en dat de ploeg tevergeefs zoekt naar verloren magie. U kunt toch niet ontkennen dat uw start als bondscoach niet best was?

„Mijn start – de dubbelfunctie ook – was heel zwaar. Sportief gezien was het wisselvallig en dan miste ik ook nog een vlucht voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus. Je wil niet weten hoe gefrustreerd ik in mijn hotelkamer zat, ik kon de muren wel afbreken. Maar ik heb de afgelopen maanden goede contacten met de speelsters en staf opgebouwd. Natuurlijk hoop je als coach op een vliegende start, maar soms moet je ook een stap terug doen. Ik wil mijn speelsters als individuen doorgronden. Wie heeft welke kwaliteit en identiteit in het team? Hoe versterk je de groepscultuur? Wie zijn de leiders? Ik wil dat speelsters zich daarvan bewust worden. Tegenover mij hebben zij zich daar over uitgesproken, maar de volgende stap is dat ze dat ook in de groep doen. De eerste weken van januari ga ik vol op dat proces inzetten, met behulp van experts. Pas in de maand daarna verwacht ik dat we sportief stappen gaan zetten. Dan gaan we nu en dan een glimp zien van het team dat we op het EK gaan zien. Pas tegen de zomer is dit team klaar voor het EK. Ik wil niets overhaasten. Het gaat er om dat we klaar zijn op het moment van do or die.”

Mark Parsons: „Nederland heeft een prachtig vrouwenteam met een ranking die daarbij hoort.” Foto Nikos Savvides/ANP

Speelsters noemen u een mensenmens. U deelt uw visie liever onder het genot van een kopje koffie dan door piketpaaltjes te slaan.

„Speelsters willen soms bij de hand genomen worden, ze willen richting, daar ben ik me van bewust. Maar je kunt hun niet tot in detail vertellen wat ze moeten doen voor je weet wie ze zijn en wat je aan hen hebt. Die duidelijkheid komt snel en dan moeten we ook echt doorpakken. In januari spreek ik een-op-een met alle speelsters, om te reflecteren, analyseren en vooruit te kijken. Zo ben ik en zo geef ik leiding. Dat leidt vast tot allerlei meningen en gevoelens en dat is prima.”

U heeft ooit gezegd: ‘Mijn valkuil is dat ik speelsters altijd wil helpen. Daar ben ik trots op, maar mijn staf moet me daar ook tegen in bescherming nemen.’

„Veel coaches denken dat ze superhelden zijn. Dat zij sporters wel even in de juiste richting kunnen duwen. Tot een betere versie van zichzelf kunnen smeden. Maar zo werkt het niet. Je ondersteunt, faciliteert en complementeert als coach, maar de sporter moet het uiteindelijk zelf doen. Vorige maand had ik een prachtig gesprek met een speelster die onzeker was over haar prestaties en mijn verwachtingen. Ze heeft de neiging tot pleasen. Ik heb haar gezegd dat ze moet spelen zoals ze is, niet zoals ze denkt dat anderen willen dat ze is. ‘Dus je zet me onder druk om mezelf te zijn’, vroeg ze. Zo’n gesprek is heel waardevol, maar daarna moet de speelster die kennis zelf in de praktijk brengen. En ik moet ervoor waken dat ik niet al mijn energie in dat ene individu stop. Als coach moet ik iedereen dienen.”

Parsons nam onlangs zijn Amerikaanse Pro License -diploma in ontvangst, maar aan zijn UEFA Pro-opleiding moet hij nog beginnen. Waar anderen zouden opzien tegen zo’n verplichting naast een drukke baan, kijkt hij er juist naar uit om een jaar lang te studeren met andere topcoaches. „Ik ben op mijn best als ik er vol in ga”, zegt hij. „En het helpt mij vast de Nederlandse taal onder de knie te krijgen.”

De verwachting is dat Parsons bij een mannenelftal stage gaat lopen. Hij grapt dat hij dat het liefst bij Ajax zou doen, de club waar hij in 2018 een week lang meeliep. „Maar Erik ten Hag is daar vast veel te druk voor. Ik zou hem alleen maar voor de voeten lopen met al mijn vragen.”

De komende drie maanden woont hij in een kamertje in Zeist, waar hij zijn „koffer, laptop en voetbalschoenen” kan stallen. Daarna hoopt hij een appartement in dezelfde omgeving te betrekken, iets sfeervols. „Want familie is alles voor me”, zegt hij. „Ik vind het belangrijk dat mijn vrouw en dochter zich in Nederland gelukkig voelen tijdens weekenden en schoolvakanties. Zij gaan zich niet hier vestigen.”

Een verhuizing, een opleiding en dan moet u Nederland ook nog naar het WK van 2023 loodsen en de titel op het EK verdedigen. 2022 wordt een pittig jaar.

Hij knikt. „Het wordt spannend. Als coach heb ik niet overal een antwoord op, maar ik werk hard, draag zorg voor mijn mensen en heb een natuurlijke drang tot groei. Op basis van die drie dingen ga je er in het leven normaal gesproken op vooruit.”