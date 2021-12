Madrileense ‘beschermheilige van de bars’ geeft rechtse Volkspartij in coronatijd weer smoel

Door een grootschalig kerstdiner te organiseren te midden van de opkomst van de Omikronvariant heeft de 43-jarige president van de regio Madrid, Isabel Díaz Ayuso, deze maand de politieke discussie in Spanje op scherp gezet. Met haar provocerende diner nam de politica van de rechtse Volkspartij (PP) duidelijk afstand van het coronabeleid van de linkse premier Pedro Sánchez. Maar ook haar eigen partijleider, Pablo Casado, zit met haar bravoure in zijn maag.

Na haar overtuigende winst bij de regionale parlementsverkiezingen, mei dit jaar, lijkt de populariteit van Ayuso nog verder te groeien door haar coronabeleid – of eerder het gebrek daaraan. Waar sommige regiobesturen nieuwe maatregelen overwegen en invoeren, zoals in Catalonië, waar een coronapas verplicht is in de horeca, wil zij daar niets van af weten.

Restaurants, bars, winkels en nachtclubs: allemaal mogen ze de deuren openhouden van Ayuso, zelfs met de stijgende besmettingscijfers en de Omikronvariant. Haar besluiten hebben Ayuso een held gemaakt voor de kleine en grote ondernemers in de regio. Ze wordt ook wel ‘de beschermheilige van de bars’ genoemd.

„We hebben eindelijk ons leven terug. Als je gevaccineerd bent en gewoon je verantwoordelijkheid neemt, dan is er niets aan de hand”, zegt Eduardo Ceppi in de bar Cemento, in het centrum van Madrid, terwijl hij z’n biertje achteroverslaat. Een vriendin van hem mengt zich in het gesprek. „Mensen zijn nog getraumatiseerd van de vorige lockdown. Niemand mocht wekenlang de straat op en dat willen we nooit meer, daarom steun ik Ayuso.”

Meest invloedrijke mensen

De vastberadenheid van de politica blijft niet onopgemerkt. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Politico behoort Ayuso tot de 28 meest invloedrijke mensen van 2022.

Gezondheidsexperts waarschuwen echter voor de nalatigheid van onder anderen Ayuso. In de week voor Kerst telde Spanje dagelijks tegen de 50.000 besmettingen, de hoogste aantallen sinds de corona-uitbraak in maart 2020. En daarbij slaat de Omikronvariant ook in Spanje toe. Met name in Ayuso’s regio Madrid, waar drie op de tien coronapatiënten besmet zijn met die nieuwe variant.

Vanaf vrijdag is in Spanje weer een mondkapjesplicht op straat van kracht

Maar Ayuso – verantwoordelijk voor het eigen regionale coronabeleid – vindt de economie draaiende houden belangrijker dan het keren van het de stijgende trend. Premier Sánchez maakt zich ernstige zorgen en riep woensdag alle regiobesturen bijeen geroepen om te praten over mogelijke nieuwe maatregelen. Vanaf vrijdag gaat de mondkapjesplicht op straat weer gelden.

Ayuso verzet zich tegen nieuwe maatregelen en volgens politieke analist Javier Casqueiro van de krant El País kan ze daarbij rekenen op steun van de extreemrechtse partij Vox, die de ideeën van de regering ‘dictatoriaal’ heeft genoemd. Maar andere regionale leiders van de Volkspartij, en dus partijgenoten van Ayuso, zijn wel voorstanders van de coronatoegangspas. Zo hebben PP-regioleider van Andalusië, Murcia en Galicië de toegangspassen de afgelopen weken al ingevoerd.

‘Lekker op vakantie’

Vorige week haalde Ayuso in een interview met de Spaanse radiozender esRadio hard uit naar de premier. Volgens haar heeft Sánchez geen strategie en gebruikt hij de bijeenkomst, om de verantwoordelijk volledig bij de regiobesturen neer te leggen, opdat hij daarna „lekker op vakantie kan gaan”.

In hetzelfde radioprogramma kondigde Ayuso aan dat ze het ministerie van Volksgezondheid zal vragen om de quarantaineregels aan te passen. Zo vindt ze dat volledig gevaccineerden niet meer in isolatie hoeven wanneer ze in contact zijn geweest met mensen die positief zijn getest. „Nu zitten veel mensen onnodig thuis en worden de kerstdiners door de quarantaineregels verpest. Dat is niet nodig.”

De ambities van de Madrileense regiopresidente Isabel Díaz Ayuso reiken verder dan die van de hoofdstad. Foto EPA/Zip

Ondertussen drongen verschillende schooldirecteuren in Madrid deze week aan op de sluiting van scholen. Maar Ayuso wilde er niet aan. „Kinderen die positief getest worden blijven thuis, maar de rest moet doorgaan met leven. We gaan niemand opsluiten.” Sommige ouders maken zich toch zorgen en houden hun kinderen thuis.

De rechtse politica heeft al laten doorschemeren dat ze een gooi wil doen naar het premierschap bij de verkiezingen van 2023, maar het moet nog blijken of ze genoeg kiezers voor zich kan winnen met alleen het coronabeleid. Ze neemt geen blad voor de mond en heeft in het afgelopen jaar vaak provocerende uitspraken gedaan. Zo vergeleek ze de coronamaatregelen met de Spaanse Burgeroorlog – een vergelijking die heel gevoelig ligt in Spanje.

Terwijl de regering van premier Pedro Sánchez in de peilingen zakt, lijkt de PP, met Ayuso als prominent gezicht, een opmars te maken. Als zij zich op de landelijke politiek zou richten, kunnen de verkiezingen van 2023 heel spannend worden.