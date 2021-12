Klimaatkampioen? Alleen als de oude bestuurscultuur verdwijnt

Het nieuwe coalitieakkoord lijkt van klimaat eindelijk prioriteit te maken. Hoewel rijke landen als Nederland eigenlijk nog hogere doelen zouden moeten stellen, is 60 procent minder CO 2 -uitstoot in 2030, ondersteund met een Klimaat- en Transitiefonds van 35 miljard euro tot 2030, veelbelovend. Echter, de grote vraag is hoe dit bedrag zo te besteden dat alle Nederlanders hiervan kunnen profiteren, en we op lange termijn maximale klimaatresultaten behalen. We doen daarom vier suggesties om hiervan een succes op ‘olympisch niveau’ te maken.

Ralien Bekkers studeerde aan Yale University en werkt in Washington aan de implementatie van internationaal klimaatbeleid Michel Scholte is mede-oprichter en en directeur van True Price en Impact Institute en minister van de Nieuwe Economie, een initiatief van MVO Nederland

1. Het nieuwe klimaatfonds moet geen subsidieprogramma worden voor fossiele bedrijven zonder geloofwaardige klimaatplannen

Zoals een panel op Radio 2 terecht benoemde, die zijn er al voldoende. Eerder dit jaar beloofde het demissionaire kabinet Rutte III tot wel twee miljard subsidie voor onder meer Shell en ExxonMobil om hun eigen CO 2 -uitstoot af te vangen en onder de Noordzee op te slaan. Waarom betalen we vervuilers via belastinggeld, terwijl ze dit ook uit hun tientallen miljarden aan dividenduitkeringen, gigantische investeringsbudgetten, en R&D-gelden kunnen financieren?

2. Alleen bedrijven met een strategie en een beleid dat aantoonbaar in lijn is met het Parijsakkoord kunnen aanspraak maken op geld uit het nieuwe fonds

De prioriteit moet niet liggen bij de oude fossiele reuzen, maar bij ondernemingen en industrietakken die in hun kern hernieuwbaar en circulair zijn. Laten VNO-NCW en de nieuwe Klimaatminister een overzicht maken van nieuwe Nederlandse kampioenen. Ze zouden zich bijvoorbeeld kunnen laten inspireren door de oplossingen-database van de Solar Impulse Foundation. Help deze initiatieven – variërend van een zonne-elektrische autofabrikant, en boeren die duurzaam omschakelen – vooruit en exporteer de succesverhalen.

Voor een inclusieve klimaattransitie levert het fonds idealiter voldoende steun aan duurzame ondernemers die oplossingen willen opschalen; bedrijven die hun core business willen verduurzamen; fossiele werknemers die zich willen omscholen voor de economie van de toekomst (81% heeft interesse), bewoners die hun wijken willen vergroenen; scholen die duurzaam techniekonderwijs verder willen uitrollen en lokale organisaties die klimaatpositieve projecten willen starten.

In Zuid-Afrika zette de overheid vorig jaar een initiatief op om jongerenprojecten voor ‘groen corona-herstel’ financieel te ondersteunen. Juist nu zou extra steun voor ondernemers om groen uit de crisis te komen zeer opportuun zijn. In de Verenigde Staten investeert de overheid al sinds president Eisenhower grootschalig in fundamenteel onderzoek en strategische leningen voor maatschappelijke innovaties, wat onder andere leidde tot GPS, het internet en het creëren van 70.000 banen door alleen al bedrijven als Tesla. Het Nederlandse klimaatfonds zou via steun voor innovatieve impact-ondernemers, duurzame bedrijven, jongeren en burgers zowel draagvlak als slagkracht kunnen vergroten. Een coalitie van achthonderd organisaties maakte alvast een overzicht van 54 breedgedragen klimaatprojecten met forse impact.

3. Het klimaatfonds moet voor het hele Koninkrijk beschikbaar worden gesteld

In het coalitieakkoord ontbreekt voor het Caribische deel helaas een visie op klimaatmitigatie en -adaptatie. Deze landen en speciale gemeentes vallen door de keuzes van Nederland momenteel niet onder de afspraken in het Parijsakkoord – een vergeten klimaatcrisis. Zij hebben geen klimaatplannen en amper toegang tot fondsen, terwijl de Caribische eilanden zeker zo hard door de klimaatcrisis geraakt worden als Europees Nederland. Voor echte klimaatrechtvaardigheid zal de nieuwe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dit prioriteit moeten geven. Elke inwoner telt.

4. Zorg dat de vervuiler daadwerkelijk betaalt, zodat we niet blijven dweilen met de kraan open

De nieuwe coalitie moet de (in)directe subsidies en belastingvoordelen voor de fossiele industrie van ruim 17 miljard euro per jaar daarom versneld afbouwen. Het regeerakkoord blijft zorgwekkend vaag over afschaffen van deze perverse prikkels („mogelijkheden onderzoeken”), terwijl dit de grootste no-brainer is. De 35 miljard euro tot 2030 verbleekt bij zulke financiële voordelen voor vervuilende industrieën.

In plaats van staatssteun te ontvangen, zouden fossiele bedrijven moeten gaan betalen voor klimaatschade en vervuiling. Met de ambities in het coalitieakkoord verdient het credo ‘de vervuiler betaalt’ tanden: prikkel fossiele achterblijvers financieel stevig om écht te verduurzamen, en beloon duurzame koplopers. Het PBL constateert echter dat klimaatbeprijzing in Nederland momenteel nog onvoldoende op koers ligt. Een beprijzing van klimaatschade met 50 euro per ton CO2 bij de Nederlandse en Europese grens kan de economie prima aan, zo becijferde DNB recent. Dit creëert effectieve verduurzaming, binnen en buiten Europa; marktverstorende fossiele subsidies niet.

Een succesvol nieuw kabinet – en dan vooral de nieuwe ministers van Financiën en Klimaat en Energie – ontwerpt een transparant, inclusief en effectief Klimaat- en Transitiefonds. Niet alleen in Den Haag en (fossiele) boardrooms, maar met en voor de hele samenleving. Hoe groots de uitdaging die voor ons ligt ook is, de ambities en middelen zijn er nu. Het klimaatsucces van Nederland hangt geheel af van de uitvoering. Waar steun voor fossiele multinationals centraal staat in de oude bestuurscultuur, moet steun voor alle Nederlanders centraal staan in de nieuwe bestuurscultuur. Alleen dan wordt Nederland klimaatkampioen.