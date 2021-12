Kerst met Covid: de Grote Ongelijkmaker

Het gaat bar slecht, maar ook laaiend goed. Nederland viert zijn tweede corona-Kerst op rij in een lockdown, maar ruim de helft doet dat wel in een eigen huis dat 20 procent meer waard is dan Kerst vorig jaar, en 30 procent meer dan Kerst 2019, toen het coronavirus nog een exotisch verschijnsel was dat zich ophield rond de Chinese stad Wuhan. De aandelenportefeuille van de gelukkige kerstvierders is inmiddels gemiddeld 24 procent meer waard dan een jaar geleden, en 28 procent meer dan twee jaar terug.

De andere helft van Nederland heeft het nakijken. Geen vermogen, dan ook geen vermogenswinst. En dat scheelt. Huizenbezitters zijn samen, op papier, het formidabele bedrag van 640 miljard euro vermogender geworden. Wie een baan had, mag blij zijn dat die er nog is. Wie flexwerk verrichtte, heeft een ruige tijd achter de rug. Bij een inflatie van inmiddels meer dan 5 procent.

De ene helft van Nederland eet kalkoen in een warme, feestelijke huiskamer. De andere helft staat buiten, zwavelstokjes in de hand, met de neus tegen het raam gedrukt. Maar wacht eens even: een pandemie was toch een Grote Gelijkmaker? Die trof toch iedereen, maakte geen onderscheid en ruimde het verschil op tussen arm en rijk? Zeker. Dat is, welgeteld, één keer voorgekomen. Maar het was ook meteen de allerergste pandemie ooit.

Die ontstond in Centraal-Azië, kwam per karavaan en schip aan in de Italiaanse havensteden en roeide vervolgens een derde tot de helft van alle Europeanen uit. De pest, de Zwarte Dood, staat te boek als de ernstigste epidemie die het continent ooit trof. Steden verloren, tussen ruwweg 1347 en 1353, de helft van hun inwoners, en soms nog veel meer. De samenleving was weerloos: de medische en natuurwetenschappelijke kennis was volkomen ontoereikend.

Overdracht door visueel contact

Een onderzoek naar de oorzaak, in opdracht van de Franse koning Filips VI, gaf volgens de bijeengeroepen dokters een uitkomst die onderstreept hoe de medische wetenschap en de astrologie nog verweven waren. De oorsprong van de Zwarte Dood werd gezocht, in de woorden van historica Barbara Tuchman, „in de conjunctie van Saturnus, Jupiter en Mars in de 40ste graad van het sterrenbeeld Waterman, die op 20 maart 1345 zou hebben plaatsgevonden” – een verklaring die enige tijd in heel Europa leidend was. De overdracht van de ziekte was een raadsel, en zelfs visueel contact met een zieke zou volgens sommige verklaringen al gevaarlijk zijn.

Een samenleving die in een paar jaar zoveel inwoners verliest, wordt volledig ontwricht. Europa zou er lang over doen weer vaste grond onder de voeten te krijgen. Dat gold ook voor de economie – en dan vooral de verhouding tussen arbeid en kapitaal. Arbeiders werden schaars, zeer schaars. En voor het eerst konden ze voor hun werkzaamheden vragen wat ze wilden.

„Boeren, handwerkslieden en priesters ontdekten de hefboom van hun eigen schaarste”, schrijft Tuchman in haar standaardwerk A Distant Mirror, over de veertiende eeuw. Looneisen van een derde tot de helft hoger waren zeker geen uitzondering, mede ingegeven door de sterk gestegen prijzen van voedsel. Binnen gildes werd gepleit voor meer loon voor minder uren. Boeren verlieten het land waar ze sinds mensenheugenis – mede door hun leenheren – aan waren verbonden, op zoek naar beter. De maatschappelijke verhoudingen, die altijd als onveranderbaar werden gezien, stonden op hun kop.

Kapitaal bleek kwetsbaar. Land dat niet bewerkt kon worden, verwilderde en verloor aan waarde. De bovenklasse kreeg te maken met een fragmentatie van het vermogen door de vele erfenissen, waardeloos geworden land dat door niemand werd bewerkt, verlaten kastelen en landhuizen – en een vloed van doortrapte schijnhuwelijken met de rijke weesjes die achterbleven. Bezit verwaterde daardoor, werd verkwanseld en smolt weg. Het hele oude model, waarbij de land bezittende adel de opbrengst afroomde van een legioen horigen en lijfeigenen, ging op de schop.

De Zwarte Dood bleek een grote gelijkmaker. Volgens de Italiaanse economisch historicus Guido Alfani was twee derde van al het bezit in Italië in handen van de rijkste 10 procent van alle Italianen. Daarna was het minder dan de helft, en het zou drie eeuwen duren voor die twee derde weer werd gehaald. In enkele decennia verdubbelden de lonen van arbeiders in Noordwest-Europese steden.

Cholera en Spaanse griep

Het egalitaire karakter van die pandemie strookt met het idee dat de ziekte iedereen treft, rijk én arm. Maar dat gaat later niet meer op. Bij volgende ernstige epidemieën – de pest heeft er drie, met een reeks uitbraken door de eeuwen heen – vond Alfani geen enkel bewijs meer van groeiende vermogensgelijkheid. Ook al kwamen de sterftecijfers, met 30 tot 40 procent, in sommige steden en gebieden soms behoorlijk in de buurt van die door de Zwarte Dood. Rijke families voorkwamen, vooral via een verandering van het erfrecht, de fragmentatie van bezit die zich in de veertiende eeuw had voorgedaan. En ook de stijging van de reële lonen bleef nu achterwege.

De pest is overigens nooit weggeweest: de wereld bevindt zich volgens wetenschappers nog steeds in de derde golf – al helpen antibiotica er prima tegen. In de VS, maar ook in andere van de wereld, duiken nog steeds regelmatig gevallen op.

Lees ook dit kerstessay van Menno Tamminga: Wat doen de miljardairs van nu terug voor de samenleving?

Een serie cholera-epidemiën in Europa leidde in de negentiende eeuw wél tot een lichte daling van de vermogensongelijkheid, maar die was telkens tijdelijk en werd snel weer goedgemaakt. En wat looneffecten betreft: het viel te verwachten dat de industriële revolutie de macht van de factor arbeid zodanig verminderde dat de omstandigheden moeilijk meer vergelijkbaar waren met daarvóór.

Tot de grootschalige opkomst van vakbonden was de onderhandelingsmacht van de gemiddelde werker beperkt of gewoon afwezig. En het zou pas tot na de Tweede Wereldoorlog duren tot ondernemers zich massaal genoeg realiseerden dat de arbeider óók consument was – en diens inkomen de koopkracht bood die nodig was voor de afzet van producten en diensten.

Maar de Spaanse griepepidemie van 1918 en 1919 dan? Met die grootschalige pandemie wordt de huidige Covid-crisis vaak vergeleken, hoewel het dodental destijds veel groter was. Volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention raakten toen naar schatting wereldwijd 500 miljoen mensen besmet – een derde van de toenmalige bevolking – en overleden er zo’n 50 miljoen.

Maar, stelt Alfani, zelfs dat was te kleinschalig om een dusdanige maatschappelijke ontwrichting teweeg te brengen dat grote effecten optraden in de verdeling van vermogen en inkomen. Al liep het vertrouwen in overheid en samenleving na de Spaanse griep wel fors terug, en kan dat de fatale decennia daarna hebben beïnvloed.

Nu Covid-19 met de omikronvariant zijn vijfde golf ingaat, aan de vooravond van 2022, is het nog de vraag wat de langetermijngevolgen zijn van de coronapandemie. Tot dusverre gaat het naar omstandigheden goed. De moderne samenleving is beter georganiseerd, de medische wetenschap is oneindig veel verder. Dat geldt ook voor het economische beleid. In de crisis van de jaren dertig van de vorige eeuw werd begrotingsbeleid voor het eerst, en succesvol, ingezet om de economische depressie van destijds te mitigeren.

Overheidsingrijpen is sindsdien een voor de hand liggend middel. In het Westen hadden de meeste landen de afgelopen jaren het geld beschikbaar om werkgelegenheid te steunen en bedrijven overeind te houden of, zoals in de Verenigde Staten, vooral inkomens op peil te houden.

Centrale banken hielpen door massaal nog meer staatsleningen in te kopen dan zij al deden. Alleen al de Europese Centrale Bank (ECB) kocht, in het kader van de pandemie, al voor zo’n 1.700 miljard euro aan staats- en andere leningen op. Dat houdt de rente die overheden betalen dicht bij het nulpunt – en voor landen als Nederland en Duitsland zelfs daaronder. Niet onbelangrijk: de totale aankopen door de ECB komen behoorlijk dicht in de buurt van het extra overheidsgeld dat in het kader van de coronacrisis is uitgegeven. In wezen heeft de centrale bank het coronabeleid grotendeels met ‘nieuw’ geld gefinancierd.

Bijwerkingen

Het heeft allemaal geholpen. In plaats van de rokende puinhoop die de economie was na eerdere pandemieën, staat het Westen er niet slecht voor. De werkloosheid is niet of nauwelijks hoger dan voordat het virus om zich heen begon te slaan. De economie heeft een deuk opgelopen en haalt een deel van de schade waarschijnlijk nooit meer in. Maar die schade is relatief. Het gaat hier enkel om de economische groei die hád kunnen plaatsvinden zonder pandemie. In absolute zin is de economie weer op het peil van vóór corona, of daar dichtbij.

Toch: niet alleen het medische, maar ook het economische deel van de virusbestrijding heeft bijwerkingen. De buitengewoon lage rente bleef de woningprijzen opstuwen. Die lage rente heeft, samen met de steun voor het bedrijfsleven, de aandelenkoersen weten te stutten en verder opgedreven. De vermogensongelijkheid zal pas later kunnen worden vastgesteld, maar kan alleen verder zijn toegenomen.

Hoe beter je het had toen de pandemie toesloeg, hoe beter je eruitkomt

Bovendien heeft het beleid van forse bestedingen en lage rentes bijgedragen aan de inflatie, die in Europa nu zo’n 5 procent bedraagt op jaarbasis en in de VS tegen de 7 procent. Het bijbehorende verlies aan koopkracht treft de onderkant van de samenleving in verhouding het hardst. Door Covid-maatregelen getroffen zelfstandigen gaan, met minder steun dan voorheen, een kille winter tegemoet.

Hoe beter je het, kortom, had toen de pandemie toesloeg, hoe beter je eruitkomt. Zo zou Covid de eerste pandemie kunnen worden die zowel de vermogens- als de inkomensongelijkheid vergoot. Een soort diapositief van de Zwarte Dood dus.

Bij die laatste etterden de maatschappelijke gevolgen nog lange tijd door – er zijn historici die denken dat de Renaissance zonder de pest misschien wel later had plaatsgevonden. Ook nu weten we niet wat de effecten zijn op de langere termijn. Daar zal het komende jaar meer aanwijzingen voor geven.

Wat we wél weten, is hoe verrassend goed en welvarend een groot deel van Nederland vooralsnog uit deze pandemie komt. Maar een ander deel lukt dat niet. Mensen van wie de uitgangspositie niet zo goed was. Ondernemers die al bijna twee jaar worstelen. Mensen met lage inkomens, voor wie de huidige prijsstijgingen echt lastig zijn. Misschien komt er extra beleid voor. Maar het kan geen kwaad de komende dagen te bedenken wat je zelf, van mens tot mens, voor hen kan betekenen.