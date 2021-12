Jandino Asporaat: ‘In het internaat leerde ik dat witte kinderen soms óók geen vader hebben

Voorafgaand aan het interview laat comedian, presentator en acteur Jandino Asporaat (40) weten dat hij best enkele vragen wil beantwoorden over zijn beslissing om geen comedyshows meer te spelen zolang theaters QR-codes scannen aan de deur. Als het gesprek maar niet alléén daarover gaat – want wat hij er ook over zegt, het zal zorgen voor polarisering. En dat is waar hij ver vandaan wil blijven. „Als je tegenwoordig de televisie aanzet en lang genoeg kijkt, ga je ’s avonds naar bed met een hekel aan iemand.”

We beginnen met een van zijn hoogtepunten van afgelopen jaar. Hij kreeg wederom het Gouden Kalf van het publiek, nu voor zijn laatste film Bon Bini: Judeska in da House. Alle drie de Bon Bini-films (de vorige twee verschenen in 2015 en 2018) wonnen die publieksprijs. De release van een vierde deel van de franchise, Bon Bini Holland 3, is uitgesteld.

In Judeska in da House staat Asporaats typetje Judeska, de langnagelige verkoopster van fastfoodrestaurant FC Kip, opnieuw centraal. Ze belandt in een lockdown met het gezin van een minister en gaat de strijd aan met de elitaire vrouw des huizes. Waarom blijft het personage, dat al meer dan tien jaar in sketches en films terugkomt, zo populair?

„Herkenning”, zegt Asporaat. „We hebben allemaal een Judeska in ons. We hebben allemaal de behoefte om heel eerlijk te zijn. Judeska maakt zich niet druk om wat jij denkt. Iedereen kent zo iemand en iedereen snapt dat.”

Veel van de personages in de films speelt hij zelf. Het zijn culturele hyperbolen: van Judeska, een hitsige, schreeuwerige, politiek incorrecte Antillaanse, tot Gerrie, een racistische Rotterdamse slons. Dat ligt nu gevoeliger dan toen hij tien jaar geleden met de sketches begon. „Tegenwoordig stellen we weleens de vraag: kan ik dit zeggen? Maar ik schrijf nog steeds uit de losse pols en zal geen dingen weglaten. Ik zal wel eerder letten op de balans. Als Gerrie hard is naar een andere bevolkingsgroep, let ik erop dat zij ook iets terugkrijgt.” Aan Judeska heeft hij door de jaren heen niets veranderd. Lachend: „Ze ziet er alleen wat beter uit. Ik krijg nu iets te veel berichten van mannen voor haar.”

Het typetje heeft veel fans, maar ligt ook onder vuur. Omdat ze negatieve stereotypen over Antilliaanse vrouwen zou bevestigen, wat leidt tot ongepaste opmerkingen en vooroordelen in de echte wereld. „Ik ben niet doof voor die kritiek. Maar ik vraag me af of mensen die ongepaste opmerkingen maken een ander beeld zouden hebben van zwarte vrouwen als Judeska niet had bestaan. En ik nodig iedereen uit om met me in gesprek te gaan, bijvoorbeeld via Instagram, maar mensen die dat niet doen en zich vervolgens een beeld vormen van mijn werk via de opvattingen van anderen – daar kan ik weinig mee.”

Jandino Asporaat in Pathé Tuschinski te Amsterdam. Foto Daniel Niessen

Asporaat kwam er naar eigen zeggen al vroeg in zijn carrière achter dat kritiek op zijn werk vaak over iets anders gaat. „Ik krijg weleens hatelijke berichten. Soms neem ik de tijd om te vragen: wat heb ik, Jandino Asporaat, gedaan om dit gevoel bij jou op te wekken en wat kan ik doen om het weg te nemen? Na het negeren van veel kanker-dit en kanker-dat en doorvragen kom je meestal tot de kern: dan gaat het niet meer over wat ik doe maar over wat ‘jullie doen’, en blijkt dat ze het gevoel hebben dat hun iets wordt ontnomen, bijvoorbeeld omdat Nederland verandert.”

Ook oordelen van de media kan hij makkelijk van zich af laten glijden. Er zijn recensenten die zijn werk negeren, sommigen reageren lauw of ronduit vilein. Hij geeft geen vrijkaartjes aan recensenten – wat in de podiumsector wel gebruikelijk is. Hij lacht: „Ik ga hen niet ‘betalen’ om slecht te schrijven over mij. Als de recensie positief is, mogen ze achteraf hun kaartje bij mij declareren. Mijn humor komt aan bij de mensen bij wie het moet aankomen. Het zou hebberig zijn om ook nog eens erkenning te verlangen van ‘het establishment’.”

Aan het eind van Judeska in da House zien Asporaats typetje en haar elitaire rivale in dat ze het ondanks hun verschillen samen moeten zien vol te houden. „Maar het is niet dat ik er voldoening uit haal Bon Bini-personages te laten groeien. Mensen komen voor humor waar ze niet te lang over hoeven na te denken. Als je naar de McDonalds gaat, wil je geen zevengangenmenu. Ik ben 80 procent van mijn tijd bezig met maatschappelijke projecten; als je het wil hebben over waar ik voldoening uit haal, moet je bij Jandino zijn, niet bij Judeska.”

Volwassen kind

De meeste mensen kennen Jandino Asporaat van zijn comedy- en presentatiewerk. In De Dino Show (NTR, 2011-2014) ontstonden alter ego Judeska en andere terugkerende personages. Hij presenteerde Dance Dance Dance (RTL 4, 2015-2017 en in 2019 op SBS6) en Dino’s bezorgservice (NTR), dat deze zomer na tegenvallende kijkcijfers van de buis gehaald werd. Daarnaast heeft hij een kledingwinkel in Delft en – samen met zijn broer – een management- en productiebureau waar zestien mensen werken. Hij geeft motivational speeches op scholen, organiseert evenementen voor de Rotterdamse jeugd en wil op Curaçao een nieuwe stad bouwen: New Korsou. Hij slaapt gemiddeld vier uur per nacht.

Asporaat werd geboren op Curaçao, waar zijn vader het gezin met vier kinderen vrij snel verliet. Toen zijn moeder naar Nederland vertrok om daar te werken, woonde hij een tijd bij een achternicht die hem mishandelde. Toen de kinderen later hun jonge, alleenstaande moeder volgden naar Nederland, bleek dat te zwaar voor haar. Jandino, zijn broertje en zijn zusje belandden tijdelijk in een jeugdinstelling. Zijn zus vertelt dat hij zich als kind al enorm verantwoordelijk voelde voor haar welzijn en dat van anderen. Omdat in de jeugdinstelling niemand anders wist hoe om te gaan met haar kroeshaar, zat hij als elfjarige haar kapsel in model te brengen voor de schoolfoto’s.

In het internaat leerde ik bijvoorbeeld dat witte kinderen soms óók geen vader hebben

Waar komt het gevoel vandaan dat hij moet zorgen voor anderen? Asporaat: „Misschien is het een manier om ermee om te gaan dat ik zelf als kind niet altijd beschermd ben geweest? En als je eenmaal beseft dat tijd maken voor iemand anders helpt, kun je daarna onmogelijk géén tijd meer maken voor anderen. In het internaat leerde ik dat er ontzettend veel kinderen zijn in Nederland die ouders en liefde nodig hebben. En dat witte kinderen soms óók geen vader hebben. In mijn beleving waren wij de enigen.” Hij herinnert zich een jongen, Paul, die altijd aan het wachten was tot zijn ouders hem zouden komen ophalen. „Niemand had hem verteld dat dat niet meer zou gebeuren. Ik kon geen vader zijn voor Paul, ik was elf, maar ik kon wel proberen er een beetje voor hem te zijn.”

Het lijkt erop dat Asporaat jong volwassen moest worden – maar zijn podiumpersoonlijkheid is juist een soort volwassen kind. „Theater was in eerste instantie een soort therapie voor me, omdat ik er niemand hoefde te redden en ik er zorgeloos mezelf kon zijn. Ik was er belangrijk: als kind had ik geen vrienden of verjaardagsfeestjes, maar als ik op het podium stond, kwamen mensen voor mij.”

Excuses

In zijn show Black Out, die sinds begin deze maand te zien is op streamingdienst Amazon Prime, vertelt Asporaat dat hij vbo volgde, voorbereidend beroepsonderwijs – nu vmbo. Hij grapt in de show dat hij een diploma kreeg door simpelweg naar school te gaan. Nu vertelt hij dat hij op de basisschool een te laag schooladvies kreeg omdat hij erg druk was in de klas. De lerares van wie het kwam, bood ooit na een show huilend haar excuses aan. „Omdat ze niet had gezien wie ik was. Ik denk dat het een leerrijk moment was voor ons beiden dat ze dat kon toegeven.”

Tijdens de praatjes die hij houdt voor jongeren ligt de nadruk niet op kansenongelijkheid door bijvoorbeeld te lage schooladviezen of vooroordelen op de arbeidsmarkt, vertelt Asporaat. Hij gelooft dat het averechts werkt om mensen als ‘slachtoffer van de maatschappij’ te zien. „Je vertelt zo dat ze een product zijn van hun buurt en achtergrond, en dus niet méér zullen worden dan dat. Kijk wat ik ben geworden. Er zijn een aantal zaken die mij en mijn leven inderdaad harder hebben gemaakt, maar ze hebben me wel gevormd tot wie ik nu ben.”

Jandino Asporaat in Pathé Tuschinski te Amsterdam. Foto Daniel Niessen

De leraar die tegen de dertienjarige Asporaat zei dat hij ‘een klootzak was die alle kansen van de wereld kreeg, maar de kantjes ervan afliep’, is hij dankbaar. „Het was in een periode dat het woord ‘Antilliaan’ gelijkstond aan slecht nieuws. Wat bij mij bleef hangen was: ‘Je hebt alle kansen van de wereld.’ Dat veranderde echt mijn manier van denken.” Het is die boodschap die hij herhaalt tegen jongeren.

Black Out bevat behalve opmerkingen over hoe praatprogramma’s mensen „uit elkaar drijven” en grappen over een high tech-toilet ook sceptische opmerkingen over het coronabeleid. Midden oktober, toen theatervoorstellingen nog ’s avonds plaatsvonden, besloot Asporaat niet meer live te spelen zolang theaters toeschouwers om een QR-code vragen. „Het was een opeenstapeling van factoren waardoor ik die keuze maakte”, zegt hij. „Op scholen waar ik kwam, merkte ik dat het coronabeleid jongeren angstiger en depressiever maakte. Tijdens opnames voor mijn tv-programma zag ik vereenzaamde ouderen. En ik vind dat het beleid nog meer verharding en tweedeling in de maatschappij veroorzaakt dan er al is. Bewust of onbewust, dat weet ik niet, maar ze denderen door. En ten slotte vind ik dat ik als comedian niet aan mensen die er gezond uitzien moet vragen of ze gevaccineerd zijn. Net zoals het niemand aangaat of ik gevaccineerd ben.”

In zijn show noemt hij virologen dom en „leugenaars”, bijvoorbeeld omdat ze eerst zeiden dat mondkapjes niet werkten en daar later op terugkwamen. Leugenaars? „Bij grappen mag je net iets verder gaan en kun je niet genuanceerd zijn. In interviews probeer ik de emoties weg te halen omdat dat de discussie belemmert.”

Asporaat liep in september mee met een anti-coronademonstratie. Hij zegt niet bang te zijn dat hij wordt weggezet als antivaxer. „De kans bestaat dat ik dit doe voor 1 procent van mijn bezoekers. Onlangs speelde ik een show buiten en omdat ik grappen over het onderwerp maakte, vroeg ik hoeveel mensen gevaccineerd waren. Dat bleek nagenoeg iedereen te zijn. Maar mensen lachten even hard omdat ze vinden dat het beleid niet kan.”

Wat vindt hij van het stimuleren van mensen om zich te laten vaccineren om zo de ziekenhuizen te ontlasten? „In plaats van te praten over de uitholling van de zorg, die al veel langer gaande is, voeren mensen nu discussies over anderen dwingen iets te doen waarvan ze het recht hebben het te weigeren. Het is families en vriendenkringen kapot aan het maken. Kijk hoe mensen nu aan weerszijden over elkaar praten. Wij zijn wonden aan het maken waar we nog vijftien jaar last van gaan hebben.”

De portretten voor ‘De verhalen van 2021’ zijn gemaakt door Daniel Niessen. Hij zocht daarvoor rustige, verstilde omgevingen, bij voorkeur buiten. Voor nrc.nl maakte Niessen een soort ‘bewegende’ portretten, die het midden houden tussen een foto en een kort filmpje.

