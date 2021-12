In 2022 ontwaakt het staatsschuldmonster

Voorzichtig, voorzichtig. Maak ze niet boos. Dat is, kort samengevat de houding van centrale banken ten opzichte van de financiële markten. Ja, de inflatie is hoog, en blijft dat langer dan gedacht. En dus moet het uiterst ruime monetaire beleid worden ingeperkt. Maar met aandelenkoersen die zo hoog zijn als nu kan dat al snel misgaan. Net als bij de koersen van obligaties, verhandelbare leningen die worden uitgegeven door staten en bedrijven. Hoe hoger de koersen van die leningen, hoe lager hun effectieve rente is.

Dat is ook de ratio geweest achter het massaal opkopen van zulke leningen door centrale banken. Hoe verder je de koersen opdreef, hoe lager de rente werd. En dat was ook precies de bedoeling.

En dus is een markt van vele tientallen duizenden miljarden dollars (of euro’s) nu hyperduur. Gaat het echt om zo’n absurd bedrag? Zeker. De gemiddelde staatsschuld van de eurolanden is nu 120 procent van het bbp. Dat is 15.000 miljard euro, waarvan een groot deel in de vorm van staatsleningen wordt verhandeld. In de VS is het bedrag in grote lijnen vergelijkbaar. Tel daar nog wat andere landen bij op (het Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld) en je weet: dit zijn monsters die je niet aan het schrikken moet maken.

En toch: het westerse monetaire beleid moet worden genormaliseerd. Daartoe moeten eerst de opkoopprogramma’s van centrale banken worden afgebouwd, waarna ook de rente voor geldmarkt weer kan worden verhoogd. De Amerikanen bouwen hun opkoopprogramma af in maart volgend jaar. De ECB staakt zijn pandemieprogramma (daar zit nu al zo’n 1.700 miljard aan aankopen in) en geeft zijn andere programma een tijdelijk zetje omhoog, om dat komend najaar op een heel laag pitje te eindigen. Dan wordt nog maar voor 20 miljard euro per maand opgekocht.

Dat heeft grote gevolgen. Persbureau Reuters berekende dat in 2022 voor 2.000 miljard dollar (zo’n 1.750 miljard euro) minder aan leningen wordt opgekocht dan vorig jaar. De vraag naar staatsleningen krijgt een behoorlijk deuk. Tegelijkertijd gaan landen door met besteden. Niet alleen formeel, via de begroting, maar ook via speciale fondsen voor klimaat en infrastructuur. Het coalitieakkoord van Rutte IV bevat zulke fondsen, en in de rest van de eurozone is het niet anders.

Een groot deel van al dat geld moet worden geleend en leidt zo tot een aanbod van staatsleningen aan beleggers. Zo treden tegelijk een terugval in de vraag naar staatsleningen (door centrale banken) op en een fors aanbod (door overheden). Veel aanbod, weinig vraag: dat leidt tot dalende koersen. En een dalende koers betekent, bij obligaties, een stijgende rente. Deze rente klinkt overal in door: in tarieven voor bedrijven, in kosten voor overheden, in – zeer belangrijk – hypotheekrentes.

Er hangt dus nogal wat af van de manier waarop centrale banken hun beleid gaan normaliseren om zo een te hoge inflatie te voorkomen. Want probeer dat maar eens te managen. Gaat dat geleidelijk, of met een schok? Breekt er paniek uit, met een koersval (en rentepiek) als gevolg? Of zullen centrale banken de financiële markten toch weer laten weten dat, mocht dit gebeuren, ze hun aankopen schielijk hervatten? Zijn ze inderdaad de gijzelaar geworden van de zeepbel die ze zelf hebben veroorzaakt?

Dit is technische materie, en dat is deze column wellicht ook. Maar vergis je niet: het gaat hier mogelijk om een van de grote thema’s van 2022. De monsters van de obligatiemarkt worden volgend jaar wakker. Laten we hopen dat ze zich een beetje gaan gedragen.

Maarten Schinkel schrijft over economie en financiële markten.

