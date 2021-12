IMF keurt leningen van ruim 600 miljoen euro aan Suriname goed

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft donderdag een financieel steunpakket aan Suriname goedgekeurd. Het land krijgt de komende drie jaar 688 miljoen dollar (608 miljoen euro) aan leningen in ruil voor een reeks hervormingen. Dat heeft het IMF bekendgemaakt. Het IMF maakt zo’n 56 miljoen dollar direct over en spreidt de rest van de lening over de komende jaren.

Volgens IMF-directeur Kristalina Georgieva kampt Suriname met de gevolgen van „jarenlang economisch wanbeheer”. In combinatie met de coronapandemie heeft dit geleid tot „aanzienlijke begrotingstekorten” en „een onhoudbare overheidsschuld, de afbouw van de reserves, een economische neergang en hoge inflatie”. Als voorwaarde voor de leningen moet Suriname de economie hervormen: het gaat proberen zijn begrotingstekort saneren, de huidige staatsschuld (zo’n 3,5 miljard euro) te verlagen en de inflatie te temperen. Ook moet het land de financiële steun voor de armste Surinamers verhogen.

3 miljard dollar schuld

Suriname kampte al voor de pandemie met een economische crisis. Onder president Desi Bouterse (2010-2020) namen de inkomsten uit goud en olie af, terwijl de overheidsuitgaven stegen. De banden met het IMF bekoelden onder Bouterse.

Chan Santokhi, de huidige president, stelde bij zijn aantreden in 2020 dat zijn voorganger een staatsschuld van zo’n 3 miljard dollar had achtergelaten. Santokhi probeerde het financieel wanbeleid van tien jaar Bouterse te herstellen en begon gesprekken met het IMF, maar vooralsnog gaat het economisch herstel langzamer dan verwacht.

De leningen moeten dit herstel gaan ondersteunen. Het IMF en Suriname werden het in het voorjaar al eens over de te nemen maatregelen. Wel moest de overeenkomst nog worden goedgekeurd door het dagelijks bestuur van het internationale fonds. Daarin zitten 24 vertegenwoordigers die alle 190 bij het IMF aangesloten landen vertegenwoordigen.

