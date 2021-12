Tobi Lakmaker: ‘Ik weet niet of mijn gevoel van andersheid ooit verdwijnt’

Bericht van Tobi Lakmaker, zondag 14 november. „Klotenieuws: ik heb Covid. Blijkt net. Hoe zullen we het doen?” De volgende dag aan de telefoon: „Sorry dat ik net niet opnam, mijn vader was de boodschappen bij de voordeur aan het zetten. We hebben nog even gepraat door het trapgat.”

Ben je erg ziek?

„Ik lig al twee dagen te slapen.”

Weet je waar je het hebt opgelopen?

„Vrijdagavond op een feest in Amsterdam-Noord, dacht ik eerst. Karmadingetje. Ik neem nooit drugs, maar deze keer – mijn vader mag dit eigenlijk echt niet weten – nam ik wel drugs, want ik had donderdag die Boekenbon-prijsuitreiking gehad en ik had na alle drukte wat stoom af te blazen. Zaterdagochtend was ik om vijf uur thuis en ’s middags werd ik heel beroerd wakker. Je denkt: die drugs. Ik proefde niks van mijn ontbijt en ik rook ook niks, dus ik deed een test. Bám, positief. Hè? Ik ben toch gevaccineerd? Nog een test. Bám. En nog een test. Bám. Dat leek me wel duidelijk. Maar toen dacht ik: zo snel? Dat kan niet.”

Dus?

„Moet ik het bij dat Boekenbon-ding hebben opgelopen. Eerlijk gezegd ben ik de hele week op massabijeenkomsten geweest, waarvan één met scholieren, en ik kreeg bericht van twee andere genomineerden die daar ook waren: allebei positief. Dat zijn dus drie van de vier. De vijfde was fysiek niet aanwezig en dat heeft hem waarschijnlijk het leven gered, want hij is al tachtig en schijnt een zwakke gezondheid te hebben.”

Wessel te Gussinklo.

„Die, ja. Hij heeft de prijs gewonnen. Hij had hem twee jaar geleden ook al gewonnen.”

Een pak

Lunch in De Plantage, Amsterdam, donderdag 25 november. „Je krijgt een bepaald bedrag als je genomineerd bent en ik dacht: een goed pak, op maat gemaakt. Ik heb nog nooit een pak gehad, überhaupt nog nooit een pak gedragen. Maar mijn vader zei direct: je bent al te laat als je het nu nog wilt bestellen. Bovendien heb ik met winkels waar je een pak kunt kopen geen vreselijk goeie ervaringen. Ik ging een keer met een vriend mee naar de Suitsupply en daar was een verkoper die totaal overstuur raakte toen ik een mooie broek zag hangen en vroeg of ik die kon passen. Een vrouw die iets uit zijn winkel wilde, dat kon hij echt niet aan. Werp één nuchtere blik op mijn lichaamsbouw: er zijn zat jongens met mijn maten. Ik vermoed dat werknemers van zulke winkels van de ergste soort zijn. In mijn boek zit dat ook al een beetje, hè. In dat hoofdstuk over mijn moeder.”

Als ze je heeft verteld dat ze ongeneeslijk ziek is.

„Dan zit ik op de fiets, want ik werkte toen voor Foodora, en kan ik de hele middag maar aan één ding denken: wat ik ga dragen op haar begrafenis. En toen ze was gestorven ben ik niet naar Oger gegaan” – een herenmodezaak in de P.C. Hooftstraat – „want ik wist al precies wat er zou gebeuren.”

Uit het laatse hoofdstuk van De geschiedenis van mijn seksualiteit: ‘Ze zouden me weer aankijken alsof ik een jongen van vijftien was of een vrouw. Ze zouden me weer gaan doorverwijzen, en ik was bang dat ik uit mijn vel zou springen als er zoiets zou gebeuren. Als je moeder net is overleden, spring je echt bij het minste of geringste uit je vel.’

Foto Daniel Niessen

Ga weg, muis

Thee in De Plantage, woensdag 22 oktober. „Ik heet eigenlijk Felien. Felien Sofie Lakmaker. Felien was het idee van mijn vader. Toen ik twee was heeft mijn moeder een coup gepleegd. Ze zei: we hebben nu gezien wat voor kind dit is, Felien past niet, het wordt Sofie. Ze vond Felien te meisjesachtig.”

Sofie was de naam van haar grootmoeder.

„Die vermoord was in Auschwitz. Op haar verjaardag. Ze heette Sophia en werd Fie genoemd.”

Hoe kom je aan Tobi?

„De beste vriendin van mijn moeder had een dochter, Nina, en die was bevriend met een jongen die zo heette. Het waren de kinderen met wie ik opgroeide en ik vond hem echt ongelooflijk cool. Toen dat hele idee van transitie of whatever you call it kwam, vijf jaar geleden ongeveer, vroeg iemand: als je je naam zou veranderen, welke zou je dan nemen? Ik wist gewoon: Tobi. Hij is postbode ergens in Amsterdam. Ik zie hem weleens fietsen.”

Zou je moeder Tobi bij je hebben vinden passen?

„Jawel. Maar het zou wel een ding zijn geweest. De tijd heeft haar geen recht gedaan. Ik ben met haar niet verder gekomen dan de fase waarin zij erg aan alles moest wennen. Aan dat transitieding bedoel ik.”

En je vader?

„Hij is tamelijk zwijgzaam, vooral over zijn gevoelens, maar laatst zag ik dat ik in zijn telefoon sta als Tobi. Ik weet ook wel dat hij er niet principieel op tegen is. Laatst zaten we te eten in zijn keuken – ik ga een keer per week bij hem eten – en toen hoorden we geritsel. Ik ging kijken en ik zei: ik ga heel hard gillen als het een muis is. Dat kan nu niet meer, zei mijn vader. Als je Tobi heet, zeg je: ga weg, muis.”

Lees ook: De NRC-recensie van ‘De geschiedenis van mijn seksualiteit’ (●●●●●)

Foucault

Op de redactie van NRC, dinsdag 11 mei. „Ik weet wel iets van Foucault, maar niet zoveel als je zou verwachten van iemand die een bachelor filosofie heeft en met de titel van zijn boek naar Foucault verwijst: De geschiedenis van de seksualiteit. Ik voel me altijd tekortschieten als ernaar gevraagd wordt, dus ik ben blij dat jij het er verder niet over wilt hebben. Mijn boek gaat over, eh, ik waag een poging, de jaren tussen mijn zeventiende en mijn vierentwintigste. Het gaat over eenzaamheid, denk ik. En over mijn seksualiteit, de vragen erover.”

Uit het hoofdstuk Proloog: ‘Eigenlijk heb ik overal naast gezeten. Naast de jongens en naast de meisjes, naast het juiste antwoord, en nog belangrijker: naast de juiste vraag. Een mens kan antwoorden hebben zoveel hij wil, maar wie het ontbreekt aan de juiste vraag spreekt nog steeds in het luchtledige. Daar ben ik wel achter gekomen.’

Echt blond

Op de redactie van NRC, dinsdag 11 mei. „Ik voelde dat er een zekere meisjesachtigheid was die bij vriendinnen vanzelf kwam en bij mij niet. Dan maar met wilskracht, dacht ik. Van het ene op het andere moment besloot ik een aantrekkelijke vrouw te worden, want dat zou deuren openen. Tot mijn zestiende wilde ik maar één ding: een goeie voetballer worden. Vanaf mijn zeventiende was ik monomaan bezig met mijn uiterlijk. Ik ging alles verven wat er te verven viel. Ogen, haren, wenkbrauwen. Eerst deed ik het zelf, met goedkope verf van de drogist. Werd het geel in plaats van blond. Uiteindelijk gooide ik er wat meer geld tegenaan, bij Rob Peetoom. Toen was het wel echt blond. En het was lang. Ik stylede het. Ik deed elke dag foundation op. Niemand twijfelde er meer aan dat ik een meisje was.”

Waar mensen eerder wel aan twijfelden.

„Vanaf dat ik heel klein was, ja. Zoiets heeft een tamelijk verwoestend effect op je zelfgevoel. Ik zag er niet uit als een meisje, maar ik was voor de buitenwereld ook geen jongen. En als ik zei dat ik een jongen was kwam het altijd uit – als je gaat douchen na het voetballen, als je naar de wc gaat, als kinderen vragen of ze in je onderbroek mogen kijken omdat ze je niet geloven. Er nestelt zich iets in je hoofd waardoor je denkt dat je niet echt bent, of niet helemaal echt. Op mijn tiende ben ik op initiatief van mijn moeder naar een therapeut gegaan. Toen dacht ik: vanwege mijn angsten. Ik realiseerde me al op jonge leeftijd dat het leven eindig is, gevolgd door een oneindig niets. Daar kan ik me nog steeds het lazarus van schrikken.”

Je moeders vader, de zoon van Sophia, maakte kort voor jouw geboorte een einde aan zijn leven.

„Zoiets galmt wel door, als je dat bedoelt.”

Denk je nu dat er voor je moeder meer redenen waren om je naar een therapeut te laten gaan?

„Achteraf bleek die therapeut te zijn gespecialiseerd in gender, dus ja. Ik weet niet zeker of mijn gevoel van andersheid ooit zal verdwijnen. Eerst heb ik ermee leren leven dat ik een vrouw was die op vrouwen viel. Later begon het tot me door te dringen dat ik me geen vrouw voel.”

Vijf ballen

Thee in De Plantage, woensdag 22 oktober. „Mijn boek verscheen begin februari en de weken ervoor was ik wel gespannen. Anderhalf jaar eerder had Das Mag” – de uitgever – „een bundel verhalen uitgebracht waar een soort demoversie van De geschiedenis van mijn seksualiteit in stond en dat vond ik al waanzinnig stressvol. Ik wilde dat mijn verhaal eruit zou springen, dat het als beste beoordeeld zou worden. En toen liep ik tegen het feit aan dat de bundel helemaal niet zo veel besproken werd als ik had gedacht. Daar was mijn ego niet op voorbereid, haha. Dus in januari dacht ik: mijn god, als mijn boek er straks is, lig ik er gewoon af. Gelukkig was ik bezig met een verhaal voor de NRC over Viktor Fischer, de Deense voetballer die ooit een Ajax-talent was en de top niet haalde omdat hij te veel nadacht. Net als ik, ja. Ik ben ook een voetballer die te veel nadenkt. Vlak voor Kerst was ik ongelooflijk verliefd geworden, dat hielp ook. Ik was zo verliefd dat ik uit pure bevlogenheid een tijdlang alleen maar pannenkoeken at. Helaas is het weer uitgegaan.”

De recensies waren zo positief dat ik ervan moest huilen. Shit, waarom is mijn moeder er nu niet?

En toen kwamen de recensies.

„De eerste in Het Parool. Ik hield mijn hart vast, want werd hier nou een boek besproken of een genderqueer? Daarna begonnen de besprekingen gelukkig de literaire kant uit te vallen. En ze waren zodanig positief van aard dat ik ervan moest huilen. Shit, waarom is mijn moeder er nu niet. Op dat moment hoopte ik wel even dat ze een hiernamaalsabonnement op de toonaangevende kranten had.”

En je vader?

„Hij stuurde een berichtje: 5 ballen in NRC. Hij had de recensie al gelezen voor ik die überhaupt gezien had.”

Geen uitroepteken?

„Niet dat ik me herinner.”

Sssjt

Thee in De Plantage, woensdag 22 oktober. „Ik was op een literair avondje in de bieb van Amersfoort, samen met de schrijvers Tommy Wieringa en Auke Hulst. Een zaal vol keurige mensen, heel stijfjes, en wij op het podium met een vrouw die ons interviewde. Het viel me op dat Tommy Wieringa en Auke Hulst vragen over hun werk kregen en ik over mijn lichaam, welke operaties ik al dan niet gehad had en of ik hormonen zou gaan slikken. Zo werd het publiek bevestigd in het beeld dat zij schrijvers zijn en ik een transgender. Ik beet wel van me af, maar alsnog had ik een kutavond. En zo gaat het in interviews met journalisten ook vaak, de hele tijd eigenlijk. Het is jullie blik op genderqueers die prevaleert en hoe ik me daarbij voel is van ondergeschikt belang. Mijn uitgever zei: de oplossing is dat je alleen over het boek praat, daar en daar mag níét naar gevraagd worden.”

Je boek gaat over je seksualiteit.

„Het is één van de thema’s. Doodzonde dat je er niet over kunt praten zonder het risico dat het alleen nog maar daarover gaat.”

Je wilt graag de controle houden?

„Tommy en Auke deden dat heel goed. Al denk ik wel: zij hoeven nooit bang te zijn om tot hun lichaam gereduceerd te worden. Tommy zei gewoon ‘sssjt’ als die vrouw hem in de rede viel. Bij een man had hij dat denk ik nooit gedurfd.”

Haar foto

Thee in De Plantage, woensdag 22 oktober. „O, sorry, ik heb een vrij vies shirt aan, zie ik nu. Ik heb twaalf van die shirts en ’s morgens grijp ik er gewoon een. Hier zitten toevallig vlekken op. Dit kettinkje heb ik altijd om. Het hangertje was van mijn moeder, ik heb het min of meer van haar gejat. Ik vond het cool staan en ze zei: prima, hou maar. Toen werd ze ziek en almaar zieker en op een gegeven moment deed ik het kettinkje nooit meer af. Dit medaillon was ook van haar, ze droeg het vrij vaak. Mijn opa zit erin en ik zit erin, maar mijn gezicht is beschadigd slash uitgekrast, ik denk doordat het glas eruit was gevallen. Ik lijk wel een soort van verdachte, vind je niet? Toen ik het medaillon van haar had overgenomen dacht ik: raar om mezelf bij me te dragen. Maar inmiddels eh…”

Is het gewoon zo?

„Ja. Misschien dat ik het nog eens vervang door haar foto. Misschien doe ik haar erbij. Het heeft wel iets gezelligs.”

Foto Daniel Niessen

De pizza’s branden aan

Thee in De Plantage, woensdag 22 oktober. „In mijn tweede boek wil ik meer met voetbal doen en dan vanuit het perspectief van iemand die wat jonger is dan Sofie Lakmaker in De geschiedenis van mijn seksualiteit. Ik wil ook een master filosofie gaan doen. Daarna kan ik mezelf hopelijk eens als intellectueel beschouwen en schrijf ik een bijpassend Moeilijk Boek. Dat is mijn vijfjarenplanning. Op de korte termijn ben ik nog bezig met een verhaal voor Das Mag. Ze willen een bundel uitbrengen over de keuken en ik heb twee jaar in de keuken van een pizzeria gewerkt. Maar ik heb de moeilijkheidsgraad van dat verhaal wel een beetje onderschat. Ik durf ook niet zo roekeloos te zijn als in De geschiedenis van mijn seksualiteit.”

Waarom niet?

„De pizzeria is zo’n dankbare plek voor mij. Hoe de bazin er altijd voor me was. Hoe ze van mij een enigszins productieve keukenmedewerker heeft gemaakt, dat is echt knap. Ik begon aan de koude kant, pizza’s afmaken, basilicumblaadje erop doen en zo, de laagste in de hiërarchie. Maar het vraagt al aardig wat overzicht, want díe pizza moet daarheen en díe daar. Dan heb je het stadium waarin jij de tickets met de bestellingen onder je krijgt. Jij bepaalt dan: hoeveel pizza’s gaan we nu doen en wanneer zijn ze klaar. Dat vond ik het uitdagendst. Wat ik het leukst vond en het meeste aanzien geeft: oven staan. Ik was altijd traag door mijn getreuzel en mijn perfectionistische gedoe, maar bij de oven kan dat niet, want dan branden de pizza’s aan. In mijn verhaal wil ik het over perfectionisme hebben. En over nog een paar thema’s. En dat is dus het probleem. Het is te veel.”

Tinder

Lunch in De Plantage, donderdag 25 november. „Het was een armoedig gedoe, hoor, die Boekenbon-prijsuitreiking. Een lunch met natte broodjes en een speech waarbij alles misging wat er technisch mis kon gaan. Maar we mochten wel in Hotel Des Indes slapen en dat was leuk. Beneden was een zwembad en daar ben ik met Esther gaan zwemmen.” Esther Gerritsen, een van de andere genomineerden. „We hebben nog geprobeerd om voor mij op Tinder een partner voor het avondeten te vinden. Je mocht namelijk je partner meenemen en die heb ik dus niet meer. Niet dat ik die nu snel even op de kop wilde tikken. Het ging me enkel om het eten.”

En?

„Weinig soeps. Ik hoor vaak over leuke eindresultaten, maar voor mij was het een deprimerend halfuur. Je wordt een beetje akelig van jezelf. Als je iemand er niet goed uit vindt zien, is het meteen” – swipet in de lucht – „weg ermee. En als je ook maar enigszins taalgevoelig bent zijn die chatgesprekken die je in het begin hebt niet goed te verdragen.”

Was het de eerste keer?

„Nee. Toen ik net met meisjes ging heb ik het ook weleens gedaan. En in de lockdown. Ik ben er nog een keer vanaf gegooid omdat ze op basis van mijn foto niet geloofden dat ik ouder dan achttien was.”

Ik was zo verliefd dat ik alleen maar pannenkoeken at

Je presenteert je als jongen?

„Ze zijn op Tinder wel zo ver dat je ook op ‘iets anders’ dan jongen of meisje kunt klikken en dat doe ik meestal. Die middag in Des Indes had ik dat ook gedaan. En daarna op ‘jongen’, om te kijken wat het verschil was in wat ik aangeboden kreeg. Het beviel me allebei niet. Ik werd er hoe dan ook verdrietig van.”

Een deftige stem

„Carice van Houten en Halina Reijn gaan mijn boek verfilmen en ik zou graag willen dat Elsie de Brauw een rol krijgt. Ken je haar? Een geweldige actrice. Wat ze ook doet, ze is altijd goed. Het zal er dan op uitlopen dat ze mijn moeder speelt, al vind ik het wel een beetje beledigend voor haar. Ongeveer alle keren dat ik haar zag spelen was ze een moeder die moest sterven. En dan moet ze in die film wéér het loodje leggen.”

Lijkt ze op je moeder?

„Eh, ze hebben allebei iets deftigs.”

Je moeder had een deftige stem.

„Hoe weet jij dat?”

Je schreef in De Groene dat je nog geregeld je moeders voicemail belt.

„O, ja, ja. En dan hoor ik haar stem, ja.” Pauze. „Maar Elsie de Brauw heeft rood haar en dat had mijn moeder niet.” Pauze. „Nogmaals, ik zou haar graag iets anders aanbieden dan een terminale moeder.”

De portretten voor ‘De verhalen van 2021’ zijn gemaakt door Daniel Niessen. Hij zocht daarvoor rustige, verstilde omgevingen, bij voorkeur buiten. Voor nrc.nl maakte Niessen een soort ‘bewegende’ portretten, die het midden houden tussen een foto en een kort filmpje.