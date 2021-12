‘Ik heb erbij gestaan, ik heb het gezien.’ Hoe de burgemeester van Valkenburg de watersnood beleefde

Het had al weken geregend en het hield niet op. Het water in de Maas bleef stijgen, de beken klotsten en klaterden en de tientallen waterbuffers op de hellingen van het Zuid-Limburgse Heuvelland waren tot de rand toe gevuld. Het was 13 juli. Burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg aan de Geul zette zich thuis aan het schrijven van een beschouwing over de eerste honderd dagen van zijn burgemeesterschap, die vooral waren getekend door de coronacrisis. „Honderd dagen is een magisch moment en mensen verwachten dan dat je er iets van vindt”, zegt hij. Toen ging, om half tien ’s avonds, zijn telefoon. De officier van dienst, een ambtenaar die piket draait tijdens een incident, deelde mee dat in Schin op Geul, een van de kernen van de gemeente Valkenburg, een hotel was overstroomd. Prevoo: „Ik heb twee minuten achterover geleund. Ik concludeerde dat dit zo’n crisismoment was dat in het handboek voor burgemeester staat beschreven. Ik heb teruggebeld en gezegd dat ik eraan kwam.” Bij aankomst zag hij zwaailichten en brandweerslangen en wegafzettingen en hij hoorde het gebrom van de dieselmotoren van de pompen. Hij zag de eigenaar van hotel Op de Beek met hulp van anderen dweilen en sprak met omwonenden bij wie het water de tuinen en kelders in was gestroomd. Om twee uur ’s nachts was hij weer thuis. „Het had indruk gemaakt.”

Het bezoek aan Schin op Geul was voor Daan Prevoo (58) het begin van een reeks dramatische dagen die niet alleen het leven van inwoners van Valkenburg voorgoed hebben getekend, maar ook dat van hemzelf. We ontmoetten de burgemeester daags na de watersnood voor het eerst, toen hij in winkelstraten de schade kwam opnemen, een dag later in een droog gebleven hotel, en weer enkele dagen later toen hij op een plein in Valkenburg gratis ter beschikking gestelde schoonmaakspullen dankbaar in ontvangst nam.

Enkele maanden later spreken we hem een paar keer in het gemeentehuis van Valkenburg. Prevoo: „Ik ben sinds de ramp onrustig. Ik zie en ik weet dat veel gedupeerden in de ellende zitten. Ze hebben schade. Ze hebben zorgen. Ze worstelen. Ik trek me dat aan. Ik kan niet altijd iets doen en dat maakt me onrustig. Ik ben de afgelopen maanden bovendien gaan beseffen wat ik gemist heb: de diploma-uitreiking van mijn zoon, de verjaardag van mijn dochter. Ik heb vrienden lang niet gezien en ik heb geen vakantie gehad. Mijn onderbewustzijn blijft ermee bezig.”

De gevolgen van de watersnood zijn groot. De schade in Valkenburg bedraagt vierhonderd miljoen euro. Nog altijd wordt er verbouwd en zijn in getroffen panden de herstelwerkzaamheden gaande. Prevoo: „We hebben nog geen totaal overzicht wat deze ramp gaat betekenen voor het Geuldal. Veel mensen denken: laten we terug gaan naar het normaal van vroeger. Ze beseffen nog niet dat de wereld is veranderd. Valkenburg is ongenadig hard geraakt. We zijn hier nog lang niet klaar.” De riolering moet worden hersteld, net als de kades van de Geul. Niet zeker is of en hoe de ingestorte Emmabrug moet worden herbouwd. Wat moet er gebeuren met het verzorgingshuis, het hospice en de aanleunwoningen van zorginstelling Valkenheim? Herbouwen op dezelfde plaats? Wat te doen met de zwaar beschadigde gebouwen van zorginstelling Adelante, met driehonderd tijdelijk elders geplaatste gehandicapte kinderen?

Foto Daniel Niessen

De instellingen hebben vijf maanden na de ramp nog altijd geen zekerheid over financiële steun, vertelt Prevoo verontwaardigd. „Hoe grootmoedig het kabinet ook de watersnood tot nationale ramp verklaarde en bewindslieden zeiden dat de schade zou worden vergoed, ik heb nog niemand horen juichen over een voorschot. Ik proef bij juristen een houding die we eerder hebben bespeurd bij de Toeslagenaffaire: uitgaan van wantrouwen: ‘Stel dat iemand die er geen recht op heeft er een slaatje uit probeert te slaan’.” Wat Prevoo hoog zit, zijn verzekeraars die zogenoemde beurspolissen hebben verkocht maar bij het uitkeren van schadebedragen niet thuis geven. „Daar ben ik langzamerhand specialist in geworden. Dat zijn producten die niet deugen.” Beurspolissen zijn bedoeld voor het afdekken van grote risico’s zoals het vergaan van schepen, maar ze zijn ook verkocht aan de Limburgse zorginstellingen, hotels en cafés. Prevoo: „Er wordt niet uitgekeerd. De verzekeraars redeneren dat de overheid de schade maar moet vergoeden, via de WTS, de Wet tegemoetkoming schade bij rampen. Terwijl de overheid wil weten of de verzekerde toch niet krijgt uitbetaald. Dat kan lang duren. Die tijd hebben veel ondernemers niet. De bakker en de kroegeigenaar hebben ook niet het geld om jarenlang te procederen. Iedereen wacht. Ik zeg: keer voorschotten uit en verreken die later met verzekeringsgelden.”

De nacht na het eerste bezoek aan Schin op Geul, na het eerste telefoontje, kon Prevoo de slaap niet vatten. „Er klopte iets niet. Ik vroeg mij af waar dat water vandaan was gekomen. Ik ben om vier uur opgestaan.” Uiteindelijk vertrok de burgemeester om een uur of zes naar het gemeentehuis in Valkenburg. „Ik besefte dat als de waterbuffers zouden breken, het water naar hier zou stromen, het diepste punt. Dat zat me niet lekker.” Het was woensdag 14 juli. Al snel druppelden de eerste medewerkers binnen, met wie hij de daaropvolgende dagen een crisisteam zou vormen. „Sommige ambtenaren zouden met vakantie gaan. Ze zijn toch gekomen. Waar ik erg trots op ben, is de onderlinge loyaliteit, betrokkenheid en flexibiliteit. Onze juristen hebben de telefoon bemand. Ik heb hier iedereen van alles en nog wat zien doen.”

Prevoo heeft de crisisdagen als een soort oorlog beleefd. Hij vertelt over zijn eigen vader, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet had gezeten, gevangen was genomen en gemarteld, later werd onderscheiden met het verzetsherdenkingskruis, en die over wat hij had meegemaakt niet kon praten, behalve met zijn „gezworen kameraden” die dezelfde ervaringen hadden gehad. „Hij sliep niet. Hij was getraumatiseerd. Als ik daar verhalen over vertel, hou ik het niet droog. Hij is na de oorlog een paar jaar spoorloos geweest. Twee keer per jaar was mijn vader een paar dagen weg. Het duurde lang voordat ik erachter kwam wat hij dan deed. Hij ging met die kameraden naar Polen om daar mensen die hij nog kende uit het kamp eten te brengen. Die mensen hadden daar niks. Mijn vader organiseerde dat. Dat was mijn vader ten voeten uit. De goedheid zelve.”

Prevoo ziet overeenkomsten met de watersnood in Valkenburg. „Wij zijn de gezworen kameraden van Valkenburg. Sinds de ramp hebben wij een verbondenheid voor het leven. We begrijpen elkaar. We hebben dezelfde dingen gezien. We hebben hetzelfde gevoeld. En anders dan mijn vader kan ik er over praten, maar het heeft me wel diep geraakt. Het geluid van het stijgende water, met schreeuwende en kermende mensen. Daar heb ik bij gestaan. Ik heb het gezien. En ik ben ook maar een mens. Dus toen ik daags na de ramp in de badkamer thuis een keer de kraan wat te heftig opendraaide, schrok ik van het geluid en de kracht van het water.”

Niet alles is goed gegaan tijdens de rampenbestrijding. Dat kan ook niet, zegt Prevoo, want welk draaiboek je ook maakt of oefent, „de praktijk is altijd weerbarstiger”. Achteraf kun je zeggen dat het goed is geweest dat er veertigduizend zandzakken klaar lagen, die op die woensdag in juli aan de inwoners ter beschikking werden gesteld. In alle evaluaties komt naar voren dat in Valkenburg de camerasystemen uitvielen en dat de inzinkbare palen die het centrum autoluw houden niet meer werkten. Ook de kasten voor de noodstroomvoorziening vielen uit. Dat alles zou voortaan waterbestendig moeten worden gefabriceerd. Daarnaast had veel ellende kunnen worden voorkomen als iedereen z’n verwarmingsketel of andere kwetsbare apparaten niet in een kelder maar op zolder had staan.

De watersnood heeft verder geleerd dat er niet alleen meer ruimte moet worden gemaakt voor de Maas, maar ook voor de beken en kleine rivieren in het Heuvelland. „Ik denk dat het mogelijk is zo’n overstroming te voorkomen”, zegt Prevoo. Hij memoreert dat in Valkenburg in enkele dagen tijd achttien volle emmers water per vierkante meter gevallen zijn. „Met die extremiteit kunnen de waterbeheerders voortaan rekenen. We kunnen de beken bedijken of meer ruimte geven; we kunnen obstakels weghalen. Dat vergt ruimtelijke ordening en dat is een ingewikkeld spel van samenwerken. Je moet in gesprek met natuurbeheerders en met gemeenten met buitengewoon interessante vragen: laten we de veiligheid ten koste gaan van de gebouwde omgeving of van de natuur, of van landbouw? Dat zijn vragen waar je me voor wakker kunt maken.”

En rigoureuze maatregelen in Valkenburg zelf? „Je moet geen schijnveiligheid oproepen, dan ga je absurde maatregelen nemen. Als we in de stad kades en dijken van twee meter hoog gaan bouwen, als een Berlijnse Muur, dan maak je de Geul onzichtbaar. Misschien ben je dan veilig. Maar de regen kan ook aan de andere kant van die muur vallen en dan houdt de muur het water niet buiten maar binnen. Laten we dus verstandige maatregelen nemen.”

Prevoo heeft het magische gevoel dat hij de juiste man op de juiste plaats op het juiste moment is geweest – een gevoel dat wellicht wordt versterkt door de vele complimenten die hij tijdens de overstromingen kreeg van de inwoners van Valkenburg. „Ik heb wel eens eerder gezegd dat het misschien zo heeft moeten zijn, dat ik hier net honderd dagen burgemeester was om deze crisis te leiden. Je leven kan op bepaalde momenten een wending nemen die je op dat moment niet precies doorgrondt. Dat weet je pas achteraf. Je gaat ergens naartoe, je treft daar iemand, en drie jaar later is dat je vrouw. Dan zou je kunnen denken: als ik daar niet naartoe was gegaan, had ik mijn vrouw niet leren kennen. Ik had nooit de ambitie om burgemeester te worden. Tot iemand uit Valkenburg mij een appje stuurde met de tekst: ‘Heb je de brief al op de bus gedaan, we kunnen iemand als jou hier wel gebruiken’. Dat bleef in mijn hoofd hangen.

Ik heb de profielschets gelezen, en het leek wel of het over mij ging. Opeens kwamen alle herinneringen aan Valkenburg in mij boven. Mijn roots liggen in het Heuvelland. Ik ben geboren en opgegroeid in Munstergeleen, een noordelijker gelegen dorp. Eind jaren tachtig stond ik in de afwaskeuken van de horeca in Valkenburg, van negen uur ’s morgens tot één uur ’s nachts. Als kind ging ik elke woensdag met mijn moeder naar mijn opa en oma in Gulpen. In Valkenburg moesten we op het busstation overstappen. Mijn stamvader heette Daniel Prevoo en die was in de zestiende eeuw poortwachter in Valkenburg. Daar kwam ik achter, vlak voordat ik mijn sollicitatiebrief ging schrijven. Daar ben ik mijn brief mee begonnen. Vervolgens word je uit dertig kandidaten benoemd, en dan gebeurt na honderd dagen dit. Dan ontkom je niet aan de gedachte dat door een reeks toevalligheden jij de juiste man op het juiste moment op de juiste plek bent geweest. Deze gebeurtenissen pasten mij, het was een match.”

Foto Daniel Niessen

Daan Prevoo is nooit een carrièreburgemeester geweest. Hij was eerder gedeputeerde van de provincie Limburg namens de SP, met toevallig ook waterveiligheid in zijn portefeuille, maar bijna vier jaar geleden vertrok hij na onenigheid met zijn partij. „Ik ben al jaren geen lid meer van een politieke partij. De top van de SP was niet blij met uitspraken die ik had gedaan over de toenemende intolerantie in Limburg. Bijvoorbeeld van gemeenten die geen statushouders wilden huisvesten. Of die zich tegen de komst van windmolens verzetten. Die uitspraken kwamen de SP niet goed uit. De partij wilde verrechtsen en electoraal scoren bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2019 door te wijzen naar arbeidsmigranten die zorgden voor arbeidsverdringing en daarmee het beeld opriepen de banen van Nederlanders in te pikken. Dat was het begin van het conflict. De partijvoorzitter en nog een paar mastodonten vroegen mij uiteindelijk besluiten terug te draaien. Dat zou de SP goed uitkomen om in Venlo na de verkiezingen de macht over te kunnen nemen. Toen zei ik: ‘Ik heb een eed afgelegd, ik kom niet terug op genomen besluiten omdat de partijtop dat vraagt want ik zit hier namens een miljoen Limburgers en niet alleen namens de SP.’ Ik voelde me aangetast in mijn persoonlijke integriteit. Daarom ben ik opgestapt.”

Ook in Valkenburg lijkt Prevoo niet gehecht aan de macht. „Ik zit hier niet om burgemeester te zijn. Ik zit hier om burgervader te zijn. Ik zie dat als een privilege. Ik twijfel vaak of ik het goed doe. Ik sta niet boven de mensen. Ik haal energie uit het feit dat ik mensen kan helpen. Ik haal energie uit het delen met mensen. De innerlijke mens krijgt energie als je iets goeds hebt gedaan. Dat voelt goed. Ik geef graag. Ik deel graag. Ik heb moeite met nemen.”

Prevoo heeft de meeste jaren van zijn leven als welzijnswerker doorgebracht. Die ervaringen komen hem nu van pas, zegt hij. „Ik heb de ellende van de wereld gezien. Ik ben randgroepjongerenwerker geweest. Ik heb gewerkt met alcohol- en drugsverslaafden in de dak- en thuislozenwereld. Ik weet wat het betekent als je op straat leeft en zo gek bent als een deur. Ik weet wat mensen door tegenslag kan overkomen. Ik heb geleerd dat niet iedereen bestand is tegen tegenslag. Financiële of psychische of relationele problemen. Ontslag. Echtscheiding. Een auto-ongeluk. Of iets zien. Zelf heb ik ook eens lang last gehad van iets wat ik had gezien: een zware mishandeling. Ik woonde in het centrum van Geleen en zag hoe een oud echtpaar in elkaar werd geslagen. Daar heb ik heel lang nachtmerries van gehad. Ik droomde dat ik Zorro werd, dat ik de daders zou gaan martelen. Als ik kijk naar mijn levenspad – carrière wil ik het niet eens noemen – dan zie ik een rode draad en die is maatschappelijke betrokkenheid. Daar voelde ik me goed bij.”

Wat hem tijdens die dagen in juli ook van pas is gekomen, vertelt hij, is zijn drang om bij moeilijkheden in actie te komen. „Ik hou van acute problemen. Ik hou van hard werken.”

Hij vertelt over zijn belevenissen in de muziekwereld. Hij speelt saxofoon en mondharmonica, hij zingt en treedt graag op. „Anderen halen energie uit een gewonnen wedstrijd of een hoog inkomen. Ik haal ook energie uit muziek maken. Ik ben vrij fysiek ingesteld. Twee uur naar een podium rijden, daar vier uur optreden en twee uur terugrijden? Dat kost veel energie, maar ik krijg er ook veel energie van.” Hij organiseerde festivals, was organisator en promotor van concerten en heeft ooit een poptijdschrift uitgegeven. Hij werkte mee aan concerten in Maastricht van Gloria Estefan en Prince, Rod Stewart en UB40 en Joe Cocker. „Dat zijn prachtige ervaringen.”

Hij herinnert zich een optreden van Van Morrison. „Dat is een fantastische, maatschappelijk betrokken muzikant, maar ook een onmogelijke kerel. Als iets hem niet bevalt, moet je als een speer zorgen dat je hem in een goede stemming krijgt want anders gaat het concert niet door. Hij liet zijn publiek zitten als het niet ging zoals hij wilde. Ik was stagemanager bij een concert van hem in Maastricht. Bij de soundcheck, vlak voor zijn optreden, scheen een spot hem te zeer in zijn oog. Hij zei: als dat niet binnen tien seconden is opgelost, dan speel ik niet. Ik heb een heel lange stok gepakt en een klap tegen die spot gegeven. Kijk, dat is trouble shooten. Daar hou ik van.”

De portretten voor ‘De verhalen van 2021’ zijn gemaakt door Daniel Niessen. Hij zocht daarvoor rustige, verstilde omgevingen, bij voorkeur buiten. Voor nrc.nl maakte Niessen een soort ‘bewegende’ portretten, die het midden houden tussen een foto en een kort filmpje.