Hoopgevende cijfers over Omikron

De Omikron-variant van het coronavirus lijkt minder ernstige ziekte te veroorzaken dan de Deltavariant. Uit voorlopige cijfers uit het Verenigd Koninkrijk blijkt dat het risico voor Covid-patiënten om langer dan een dag in het ziekenhuis te moeten worden opgenomen 40 tot 45 procent minder is na een Omikronbesmetting dan na een Deltabesmetting. Dat schrijft het Imperial College London in een woensdag verschenen rapport.

De nieuwe informatie heeft klinisch epidemioloog Frits Rosendaal van het LUMC in Leiden „een lichte mate van blijdschap” gegeven, omdat Omikron nu toch milder lijkt te zijn. „Een week geleden rapporteerde dezelfde groep uit Londen nog het tegenovergestelde”, merkt hij op.

Dat laat zien dat het nog vroeg dag is om de ernst van de ziektelast van Omikron goed te kunnen inschatten. „Maar over het algemeen benaderen onderzoeken met het verstrijken van de tijd dichter de werkelijkheid”, zegt Rosendaal. „Het lijkt er nu op dat ernstig ziekteverloop minder vaak voorkomt – en dat is goed nieuws.”

Grote steden

Toch betekent het niet automatisch dat Omikron van zichzelf minder ziekmakend is. Want, schrijft bijvoorbeeld epidemioloog Deepti Gurdasani van de Queen Mary University in Londen op Twitter, de mensen die nu geïnfecteerd raken door Omikron zijn een andere groep dan die door Delta besmet raken. Omikron treft veel vaker mensen die volledig gevaccineerd zijn of die eerder Covid hebben doorgemaakt. De immuniteit die zij daarvan hebben, beschermt hen wellicht nog altijd tegen ernstiger ziekte.

Vroege data kunnen ook nog vertekening geven, zegt Rosendaal: „Grote steden lopen voorop in de Omikrongolf, dat zien we in Londen en Amsterdam. Die hebben een andere bevolkingssamenstelling dan de rest van het land. Daardoor is lastig te voorspellen hoe het verder gaat uitpakken.”

Dat is ook zichtbaar in Denemarken. Uit Deense cijfers blijkt dat het risico op ziekenhuisopname 0,5 procent is met Omikron tegenover 1,4 procent voor andere virusvarianten. Dat lijkt dus een stuk milder, maar pas op, waarschuwde Kåre Mølbak van het Deense Statens Serum Institute woensdag tijdens een webinar. „De epidemie van Omikron woedt nu nog hoofdzakelijk onder jongeren, met name in de groep van twintigers, en is nog niet op grote schaal doorgedrongen tot de groep van ouderen en kwetsbaren.”

Pijlsnelle exponentiële groei

In een berekening op basis van vroege data met correcties voor leeftijd en vaccinatiestatus komen de Denen uit op een vergelijkbaar risico op ziekenhuisopname voor Omikron en Delta. „Mogelijk zien we wel een kortere opnameduur, minder ernstige longontsteking en een verminderde behoefte aan zuurstof”, zei Mølbak voorzichtig. „Maar het is nog veel te vroeg voor definitieve conclusies. We moeten er daarom voorlopig vanuit gaan dat de ernst van Omikron niet minder is.”

En dan nog, de pijlsnelle exponentiële groei van het aantal Omikronbesmettingen zal al gauw een verminderde ernst van de ziekte teniet doen, zegt Gurdasani: „Een variant die half zo ernstig is als Delta maar die zich elke twee dagen verdubbelt, zal in slechts twee dagen hetzelfde aantal ziekenhuisopnames veroorzaken door de grote aantallen besmettingen.”

Ja, zegt ook Rosendaal: „De kans om ernstig ziek te worden door Covid wordt ook bepaald door de besmettingskans. Dus omdat Omikron zo veel besmettelijker is, is dat risico voor het individu ook niet afgenomen.”

Omikron is in feite de snelst verspreidende infectieziekte onder mensen ooit, zeggen wetenschappers. Het reproductiegetal van 5 lijkt bescheiden ten opzichte van dat van 15 van mazelen, maar dat zegt alleen iets over aan hoeveel anderen één besmet persoon de infectie doorgeeft. Het venijn van Omikron zit hem in de zeer korte tijd die het virus nodig heeft nieuwe slachtoffers te bereiken – minder dan vijf dagen, mazelen doet er vijftien dagen over. Daardoor kunnen ongekend snel heel veel mensen besmet raken, en verspreidt Omikron zich stukken sneller dan mazelen. Ongeremd breidt één geval van mazelen zich in zestig dagen uit tot 50.600 nieuwe infecties, één geval van Omikron kan zich in die tijd verspreiden naar 244 miljoen anderen.

