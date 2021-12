Hongkongse universiteit verwijdert Tiananmenbeeld van campus

Een Hongkongse universiteit heeft een standbeeld ter nagedachtenis aan het bloedbad op het Tiananmenplein in de nacht van woensdag op donderdag stilletjes van de campus verwijderd. Volgens de universiteit is het beeld, genaamd Pillar of Shame (Pilaar van Schaamte), weggehaald op basis van „extern juridisch advies en risicobeoordeling”, zo schrijft de Engelstalige Honkongse krant South China Morning Post. Critici vrezen dat de verwijdering van het beeld een uiting is van toenemende macht van China over de speciale bestuurlijke regio Hongkong.

Het beeld staat sinds 1997 op de universiteitscampus en was een van de laatste publieke gedenktekens in Hongkong voor het bloedbad op het Plein van Hemelse Vrede in 1989. De Universiteit van Hongkong zegt juridisch advies te hebben hebben gekregen dat het laten staan van de pilaar „juridische risico’s voor de universiteit” met zich meebrengt, maar specificeert daarbij niet om welke risico’s het zou gaan. Daarnaast zegt de universiteit dat de autoriteiten nooit toestemming hebben verleend voor het plaatsen van het standbeeld.

De maker van het beeld, de Deen Jens Galschiot, werd zich er naar eigen zeggen pas woensdag van bewust dat het beeld werd verwijderd, toen hij posts op sociale media zag die erover berichtten. Hij noemde het werk zijn „persoonlijke eigendom”. „Ik zal een vergoeding eisen voor eventuele schade aan het beeld”, aldus Galschiot. „Het is een schande die laat zien dat Hongkong een meedogenloze plek is geworden zonder wetten en regels, zoals voor het beschermen van de bevolking, de kunsten en privé-eigendommen.”

Chinese druk

De acht meter hoge Pillar of Shame bestaat uit op elkaar gestapelde lichamen met schreeuwende gezichten. Het herdenkt de honderden doden die vielen toen militairen van het Chinese leger op 4 juni 1989 het vuur openden op studenten die op het Tiananmenplein in Beijing demonstreerden tegen de overheid. Tiananmenherdenkingen van iedere soort zijn taboe in China en worden zonder uitzondering de kop in gedrukt. Hongkong was daar, vanwege zijn speciale status als speciale administratieve regio in China, lange tijd een uitzondering op. Zo organiseerden Hongkongers jaarlijks op 4 juni een mars door de stad ter nagedachtenis aan de overleden studenten.

Maar de laatste jaren probeert China zijn macht over Hongkong te verstevigen en zo ook de Tiananmenherdenkingen uit te bannen. In 2020 nam China een omstreden veiligheidswet aan die opstandigheid in Hongkong strafbaar stelt en de autonomie van de regio flink inperkt. Ook werden de Tiananmenherdenkingen van 2020 en 2021 afgelast - officieel vanwege het coronavirus, volgens critici om hen de mond te snoeren.

