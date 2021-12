Ik loop op donderdag met mijn oppashondje, een ruwharige teckel met de naam Funs, mijn gebruikelijke ochtendrondje. In de verte zie ik een jonge moeder met haar zoontje op een loopfietsje mijn kant opkomen. Het jongetje stopt plotseling. De moeder zegt tegen hem: „Loop maar door. Hij doet niks. En het hondje ook niet.”

