Rob Kemps (Snollebollekes) begrijpt wel dat mensen dachten: hoe kan híj nou zo slim zijn?

Lichtjes verkreukt komt-ie uit de binnenzak van zijn jas. Een foto: Rob Kemps – blond, amper negen jaar – met zijn grote idool André van Duin, typetje meneer de Bok. Niet in levenden lijve, het is het wassen beeld in Madame Tussauds, maar de trotse blik is er niet minder om. Entertainer en televisiemaker Rob Kemps strijkt de hoekjes van de foto glad. „Ik vond die bij mijn vader. Zit altijd in mijn zak.” Kemps kan de videobanden met Van Duin-revues wel dromen. Hij ziet zichzelf nog staan, voor de spiegel thuis en bij playbackshows. Dat hoedje, zo’n brilletje. Dat gevoel als iedereen om hem lacht.

Twee maanden terug stond hij ineens oog in oog met zijn idool. Een cover shoot voor tijdschrift Linda. Slik. „Als je het nou hebt over hoogtepunten van het jaar”, zegt Rob Kemps. „André van Duin… hij is mijn hele jeugd. Zegt hij ‘heeee’, geeft me een hand alsof-ie me al langer kent en begint over het tv-programma Chansons! Nou, ik kon aan de zuurstof.”

En dat overkomt Rob Kemps (36) uit Best niet snel, zomaar stil vallen. Meestal stromen de woorden, loopt de Brabander in al zijn enthousiasme leeg. Komt hij in een breed vertakt verhaal over Toon Hermans ineens uit bij een bijzondere steen die thuis op de piano ligt. Want die vond hij in het mosselpannetje dat hij at voor een concert van weer een andere held, Charles Aznavour.

Of er is gewoon zijn verbazing over de deze middag voorbijzoevende serveerrobot, genaamd Henny, in het restaurant in Eindhoven waar we zitten. „Weet hij dan dat er zo niks meer op zijn dienblad staat? Voelt Henny dat aan z’n water dan? Kei-bedankt jongen!”

Er viel, voor wie televisie kijkt, dit jaar niet aan Rob Kemps te ontkomen. Hij was al mateloos populair als de Brabantse cartooneske feestact Snollebollekes: rood jasje, zwart hemd en felgele das. Een breder publiek leerde hem begin 2021 kennen als onverwachte winnaar van tv-quiz De Slimste Mens (KRO-NCRV), en dit najaar als chanson-specialist die met Matthijs van Nieuwkerk mocht mijmeren in en over Parijs in de reportageserie Chansons! (BNNVARA) én als overenthousiaste spelshowhost (The Wheel) bij SBS6. In oktober liet hij dertigduizend mensen in het Gelredome maar liefst vier avonden „van links! naar rechts!” hossen op stuiterhouse; diezelfde week won hij de Televizier-Ster Talent in Carré.

Underdog

En dat na een lange, stille periode waarin zijn werk als feestartiest – sinds 2014 ‘sfeertje makend’ bij carnaval, in discotheken, op festivals en op kermissen – door lockdowns behoorlijk opdroogde. Dág shows in het Gelredome in maart 2020. Dág eerste eigen festival Total Loss in augustus 2020 (veertigduizend bezoekers) in Best. Thuis zat hij, als ieder ander in de pandemie, met jeugdliefde Miriam, hun tweejarige zoontje en zijn twee bonusdochters.

Zijn deelname aan tv-quiz De Slimste Mens doorbreekt de sleur. Kemps is de door ieder onderschatte underdog die onvermoed leuk met Philip Freriks over Parijs kletst – en de show wint in januari 2021. Sociale media ontploffen. Hoe kon dat feestnummer…

„…nou zo slim zijn?”, vult hij zelf goeiig aan. Brede lach. Snapt hij wel. „Wie mij bezig ziet als Snollebollekes denkt: díe is toch niet goed! De mensen denken simpel: die gast wordt wakker, trekt een fles bier open en er ligt overal confetti in zijn huis. Maar als je zo achterlijk was, kon je ook niet vier avonden in het Gelredome organiseren hè. Dat zijn shows van drie uur met twee ton aan vuurwerk. Bij ons moeten de mensen nergens meer aan denken. Van links naar rechts met dertigduizend man. Maar een kwartier later laat ik ze ook Piaf zingen, ‘Non, Je Ne Regrette Rien’.” Terwijl hij zijn telefoon pakt: „Heb je dat filmpje gezien?”

O, hij zag die schuine blikken in het begin wel van, laten we zeggen, échte artiesten. Nauwelijks kunnen zingen, een usb-stickje vol effectieve house van kompaan Jurjen Gofers (radio-dj/producer) inpluggen, maar intussen wel „de hele tent afbreken”. Droogjes: „Nogal een contrast als je op zolder werkt aan een mooi liedje en nog geen telefooncel uitverkoopt.” Het werden twee- tot driehonderd boekingen per jaar. En heus niet alleen onder de rivieren – wat de cultuursnob er ook van mag vinden. „Dans de vellen van oe voeten en doe oe enkels maar de groeten”, stoomt Kemps in ‘Non Stop Vol D’r Op!’ (richting twee miljoen streams op Spotify). ‘Springen Nondenju’: elf miljoen. Tophit ‘Links Rechts’: ruim dertig miljoen. Maar neem dit allemaal niet te serieus, maant Kemps. „Je moet het zien als iets ánders. Snap je? Ik ben geen zanger. Snollebollekes is een gimmick.”

Chansons in Parijs

Een ontmoeting met Matthijs van Nieuwkerk in de kleedkamer bij talkshow Op1, begin dit jaar, verandert alles voor de entertainer. De twee blijken bondgenoten. Er is liefde voor Parijs. Jacques Brel. Charles Aznavour. „Een teder gevoel voor het chanson in het algemeen.” Niet lang daarna mag hij komen vertellen over chansons in Matthijs Gaat Door. Van Nieuwkerk, die ’m wel kan opvreten, appt hem vrij snel. „Rob, we gaan naar Parijs, Twitter en de kranten willen het.”

Eerst een week, daarna bijna „dríe héule weken” slenteren ze quasi-achteloos genietend langs thema’s als ‘l’amour’ of ‘joie de vivre’, smeuïge verhalen vertellend van talloze chansonniers. „Soms wel tien keer opnieuw voor het beste camerashot of het juiste zonlicht op de Pont Neuf”, merkt Kemps „Maar hee”, knipoog, „het zag eruit of we eventjes vier dagen in Parijs waren. Da’s mooi.”

En dat vindt de kijker ook. Het vierdelige Chansons! wordt een kijkcijferhit. Onverwacht op twee punten: het Franse levenslied valt in de smaak en de bromance Kemps-Van Nieuwkerk, met een kwart eeuw leeftijdsverschil, vonkt.

Niks grotesk typetje. Niks platte deuntjes met opjuttende kreten. Rob Kemps is er ‘gewoon’ die kerel van thuis die rap pratend met een vleug Oost-Brabants de ene na de andere anekdote over Franse zanggoden uit zijn mouw schudt.

Uit alles blijkt een diepe band met Parijs. Hij woonde er een tijdje, op zijn 24ste. En er gaat nog steeds geen dag voorbij dat hij géén Franse muziek luistert. „Wat ik zo leuk vond: het ging in dit programma over artiesten als Brel, Brassens, Renaud”, zegt Kemps. Bij elke naam slaat hij even op tafel. „Kijk. We hadden het ook simpeler kunnen doen. Dat we Les Poppys (‘Non, Non Rien n’a Changé’) pakten. Iedereen kent dat. Of Plastic Betrand. En hoe heet-ie, hij van ‘Aline’, Christophe.” Hij begint te zingen: „Et j’ai pleuré, pleuré!” Nee, stopt hij zichzelf weer. „Het is echt wat wij leuk vinden. En dát is het succes. ”

Het is een associatief vertellen, het ene onderwerp roept het volgende op. De gedachten gaan snel. Als kind al, in Best. Van zijn vader krijgt hij niet alleen mee hoe PvdA-leider Joop den Uyl bewonderd werd door opa Kemps, maar ook weetjes over de oliecrisis in 1973, de tv-satire van Farce Majeure, Wim T. Schippers, Van Kooten en De Bie. „Ik zocht alles op, wilde alles weten. Nu zie ik tieners en denk soms: wat futloos allemaal.”

Als ik aankom, zie ik ze denken: daar is Rob, nu gaan we lachen

Een dolgelukkige jeugd – „schrijf dat maar op” – met een oudere zus. Wel gaan zijn ouders, zijn vader is belastingambtenaar en zijn moeder huisvrouw, uit elkaar. Beter voor ze, voelt hij als kind aan. „Toen het hoge woord er thuis uit was, was de druk eraf.” Op school is Kemps een ingetogen jongen, behalve als hij grappig kan zijn op een podium. Nog steeds trouwens. „Als ik nu aankom, zie je ze denken: o, daar is Rob, nu gaan we lachen. Nah, ben maar nie bang hoor. Werkmatig ja. Maar ik ben heus niet overal de getapte gast.” Hij volgt een horeca-opleiding, hij weet even niets anders. Maar met een geheugen dat functioneert als een jukebox – hij kent liedjes vrijwel metéén – maakt hij als barman en deejay rond zijn twintigste de blits.

„Waar ik iets om geef, dat onthoud ik. Ik ben een spons. Chansons, het Nederlandse lied. Als het écht is, blijft het hangen.” Eigenlijk, zegt hij, heeft hij altijd terug in de tijd geleefd. Luisterend naar vertolkers van toen. Van Frans Halsema tot Rob de Nijs. Van Brel tot Toon Hermans. Of een tekstdichter als Jaap Fischer. Maar ook van impressionistische kunst en negentiende-eeuwse literatuur weet hij af. Serieus gezicht: „Ik heb, denk ik, een beetje een oude ziel.”

Wat zocht hij als twintiger in Parijs? Och, haalt hij terug. Hij had geen hoge missie. De taal. Die Franse liedjes beter begrijpen. „Da’s soms echt wel zware kost.” Graag hing hij rond bij gepensioneerde petanquers in Jardin du Luxembourg. Vaak, echt vaak, slenterde hij over het grote kerkhof van Père-Lachaise. Bordjes lezen. Muziek luisteren bij graven. „Zag ik er mensen verdwalen, wees ik ze de weg. Dat werden rondleidingen. Want ik wist gewoon waarom Chopin daar ligt zonder hart. Of waar de veel door Van Gogh geschilderde dokter Gauchet lag, zo’n vergeten graf.”

Geluksvogel

Onlangs verscheen het boek Chansons!, dat voortborduurt op het succes van de tv-serie. Met Oudjaar is het duo Van Nieuwkerk en Kemps weer te zien, in een speciale chansons-uitzending. Die valt buiten het contract dat hij voor drie jaar bij Talpa Network tekende. Hij krijgt er ‘ruim baan’ voor zijn talent. Al is hij de eerste die toegeeft: die spelshow The Wheel kon beter.

Hij is een geluksvogel, zie hoe zijn leven veranderd is, zegt hij. De Televizierster voor Talent? Weer die grijns. Nee, die had-ie ook effe niet zien aankomen. Lekker wel ja, op je 36e. Op het podium van Carré refereerde hij aan zijn held Jacques Brel: ,,Talent is zin hebben iets te doen.”

Zou hij nu dan nog wel zin hebben in Snollebollekes? „Tuurlijk! Snollebollekes is een uitvergroting, maar ik trek dat jasje rustig weer aan.” Maar weet je, zegt hij, „als je tegen mij zegt: Rob, je hebt je laatste optreden gegeven, dan ben ik geen gebroken man. Maar ik wil wel één keer alles gaan verbinden.”

Wat dan? „Optreden in Parijs, in L’Olympia. Grote letters: Snollebolleques, let op de q, op de gevel. ‘Live in Parijs’, mooi man.”

Is dat geen cultuurclash? „Ah joh, chansonnier Dave zei deze zomer dat het best kan. Met respect natuurlijk. À gauche, à droite, haha! Het zal ons alleen maar geld kosten, maar we bezorgen de mensen wel weer een leuke avond.”

