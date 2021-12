Het Antwerpse boosteren gaat zo snel dat het een ‘internationaal voorbeeld’ zou moeten zijn

Wie last heeft van ‘knaldrang’ – deze week verkozen tot woord van het jaar in Vlaanderen – kan dezer dagen goed terecht in de evenementenhallen van Antwerp Expo. Alles doet er (heel even) denken aan een feest: dranghekken, volle fietsenrekken, mensen die de stroom de goede kant op leiden, blije gezichten, een enkeling die selfies voor de ingang maakt. Een massa-evenement zoals dat tegenwoordig nergens meer kan. Met dat verschil dat er geen muziek is, en dat je na hooguit 17 minuten weer buiten staat. Zo lang duurt het in Antwerpen om je boosterprik, inclusief de verplichte wachttijd van een kwartier, binnen te halen.

Sinds eind september wordt er in België ‘geboosterd’. Nederland begon hier pas half november mee. En hoewel Nederland en België inmiddels ongeveer op gelijke snelheid vaccineren, heeft al bijna een derde van de Belgen zijn boosterprik ontvangen, waarmee het land in de top-7 van Europese landen staat. Een lockdown zoals in Nederland, waar rond de 11 procent een booster heeft gehad, werd (voorlopig) afgewend. Afgelopen week kwam de vaccinatiecampagne in een stroomversnelling: door een verkorting van de interval na de laatste prik van zes naar vier maanden zijn in één klap 3,25 miljoen extra Belgen voor een volgende prik in aanmerking gekomen.

Lees ook deze reportage over Nederlanders die de lockdown verruilen voor een dagje België

In de rest van het land wordt die groep nog per leeftijdscategorie en met ingeplande vaccinatiedagen aangepakt, maar in Antwerpen hebben ze besloten, ook met het oog op de oprukkende Omikronvariant, „tegen de sterren op te prikken”, zegt wethouder van Gezondheidszorg Els van Doesburg. In de Antwerp Expo is een grootschalige campagne opgezet, waarbij alles erop gericht is zo veel mogelijk mensen zo snel mogelijk hun boosterprik te geven. „Wat ons betreft is de campagne vanuit de overheid te traag op gang gekomen. Het interval had al eerder verkort kunnen worden. Dat willen we nu goedmaken. We hopen iedereen voor het einde van de kerstvakantie te hebben gevaccineerd.”

De stad deed in een paar dagen tijd 140.000 uitnodigingen de deur uit – bijna de helft van alle boosterprikken die de stad moet uitdelen. Iedereen kon zelf een afspraak inplannen op een tijdslot deze week. Pas als alle dagen vol zitten, worden er extra bijgeboekt. Zo voorkomt de stad lege gaten in de agenda.

Allemaal komen ze naar de Antwerp Expo: oude vrouwtjes aan de arm van hun zoon, zakenmensen tijdens hun pauze, ouders die hun kinderen door de extra week kerstvakantie noodgedwongen hebben meegenomen, grote orthodox-joodse families.

Om tijd te besparen zitten de bezoekers in rijen van vier, met voor elke rij een ‘vaccinator’. „Zo kan een ander in de rij al gevaccineerd worden in de tijd die normaal opgaat aan bijvoorbeeld het uitdoen van kleding.” De hokjes waarin men eerder plaats kon nemen zijn geschrapt, tenzij een bezoeker graag meer privacy heeft. Het ‘optrekken’ van het vaccin in de naalden gebeurt in een aparte afdeling, ook met het oog op tijdbesparing. Buiten het ‘vaccinatiedorp’ zijn de verkeerslichten aangepast op de toestroom van al het verkeer. Het record tijdens de eerste vaccinatiegolf lag op 10.000 op een dag, nu zit Antwerpen op 23.000 prikken per dag.

Pop-upmodel

Fabriekswerk? De bezoekers vinden het geen probleem. „Ik vind het ongelofelijk hoe goed dit loopt”, zegt Catherine Roels (51) net na haar prik. Ook de 22-jarige Jelle Kruijtzer is enthousiast: „Ik ben nog geen twee minuten binnen en ik ben al geprikt, het gaat echt extreem snel.” En dat terwijl hij gisteren zijn oproep ontving.

Het record tijdens de eerste vaccinatiegolf lag op 10.000 op een dag, nu zit Antwerpen op 23.000 prikken per dag

Het ‘pop-upmodel’ in Antwerpen zou een „internationaal voorbeeld” moeten zijn, vindt vaccinoloog Pierre Van Damme, die toevallig op hetzelfde moment een kijkje is komen nemen. De Vlaamse overheid kwam ook al langs om inspiratie op te doen. En het zou zelfs nog sneller kunnen, zegt spoedarts Jan Stroobants. „We zouden heel Antwerpen in minder dan twee weken kunnen boosteren, maar dan loopt het verkeer hier vast.” Hij maakte het plan voor de Antwerpse boostercampagne met onder meer de evenementensector, met als belangrijkste component volgens hem niet zozeer de efficiënte inrichting of speciaal ontworpen software voor de planning, maar de vrijwilligers. „Die zijn key.”

Net als in de rest van het land draait de campagne voor het grootste deel op hen. Iedereen kan zich aanmelden voor administratieve en organisatorische zaken. Onder andere gepensioneerde apothekers, artsen en verpleegkundigen springen bij voor medische taken. Voor studenten geneeskunde en verpleging werd een noodwet aangenomen waardoor ook zij prikken mogen zetten. „Ik was bang dat we te weinig mensen zouden hebben of dat ze langzamer zouden zijn”, zegt Stroobants. „Maar daar heb ik me behoorlijk in vergist. We hebben duizenden kandidaten gehad en ze hadden het binnen de kortste keren in de vingers.” Ze kunnen aanspraak maken op een vergoeding van 35 euro per dag, al doet lang niet iedereen dat, en voor studenten gelden de prikdagen als stagedagen.

Zo ook voor Nomi Moris, een 23-jarige studente verpleegkunde die op haar verjaardag de hele dag staat te vaccineren. „We werden vorige week opgeroepen te helpen. Iedereen is enthousiast en het loopt supergoed.” En ondanks het fabrieksmatige werk houdt ze oog voor wie misschien bang is voor een prik en wat meer tijd nodig heeft. „We moeten wel menselijk blijven.”

Nieuwsbrief NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven