‘Hallo Boppers’, zei Rutte, ‘daar zijn we’

VVD’er Klaas Dijkhoff had met Kerst ook graag aan de hazenpeper gezeten met zijn gezin, zijn ouders, zijn broers en schoonzussen, een tante. Zoals altijd. Hij snapte wel, zei hij in de Tweede Kamer, dat mensen zich afvroegen of het kabinet niet veel eerder méér had kunnen doen tegen de oplopende coronabesmettingen. Daar moest je als kabinet van leren, dat vond híj ook. „Maar je moet niet denken dat het verleden zich herhaalt.”

Het was december 2020. De zwaarste lockdown van dat jaar was net begonnen en zo’n beetje alle Europese landen stonden op het punt om te gaan vaccineren. Maar Nederland niet. Hugo de Jonge van Volksgezondheid noemde het „echt heel snel” als de eerste prikken half januari werden gezet.

De lockdown van nu is net zo zwaar, zo’n beetje alle Europese landen hebben al veel meer boosterprikken gezet dan Nederland en volgens Hugo de Jonge doet Nederland het toch weer héél snel.

Het verleden herhaalt zich wél.

Al was het coronadebat van deze dinsdag helemaal anders dan in december vorig jaar. Toen was het verkiezingscampagne en in de grote debatzaal stonden álle fractievoorzitters tegenover Mark Rutte en Hugo de Jonge. De Jonge, uitgeput en verongelijkt, leek zich geen raad te weten met Geert Wilders en Lodewijk Asscher, en al helemaal niet met de scherpe vasthoudendheid van Jesse Klaver.

Wilders en sommige andere fractievoorzitters waren na de verkiezingen nog wel een tijdje zelf de coronadebatten blijven doen, Klaver liet het meteen over aan iemand uit zijn fractie. De Haagse ophef draaide daarna om Rutte en de ‘functie elders’-notitie, en over de formatie. Wat er ook misging bij De Jonge – ‘dansen met Janssen’, te snelle versoepelingen, trage boosters – in de Tweede Kamer had hij het niet meer heel moeilijk.

Op dinsdag waren er wel Kamerleden, ook van de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie, die wilden weten of er niets werd geléérd van fouten, waarom het kabinet bij corona nooit eens vooruit keek. De Jonge maakte een ontspannen indruk. Alsof het niet al vaak verkeerd was gegaan met zijn beloftes, zei hij dat „echt iedereen met een paar weken aan de beurt komt” voor de boosterprik.

Als het anders loopt: bij hém hoeft de Tweede Kamer niet meer te zijn. Rutte versprak zich en begon al over „de nieuwe minister” van Volksgezondheid. Níet De Jonge. Die moest lachen.

Rutte zelf, met bijna zijn vierde kabinet op het bordes, leek ook ontspannen. Na een pauze riep hij door de gang, alsof hij Paul de Leeuw was: „Hallo Boppers, daar zijn we weer!” Hij was niet gekomen om fouten toe te geven. Duitsland nam dinsdagmiddag óók extra maatregelen. „Ab sofort”, zei Rutte een paar keer. Hij vond: wat zijn kabinet ook had kunnen leren of hoe er ook vooruitgekeken was, door de Omikronvariant was de lockdown er toch wel gekomen. Dijkhoffs gelijk?