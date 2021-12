Gemeenteraad Maastricht stemde anderhalf jaar op foutieve wijze

De stemmingen bij digitale vergaderingen van de gemeenteraad van Maastricht zijn anderhalf jaar lang niet volgens de wet gegaan. De besluiten zijn daarom niet rechtsgeldig.

De gemeente Maastricht interpreteerde de Tijdelijke wet digitale beraadslaging – ingesteld vanwege de coronapandemie – verkeerd. Die wet bepaalt dat stemmingen alleen achteraf kunnen plaatsvinden via bij alle raadsleden bezorgde stembriefjes. Maastricht dacht deze alleen naar raadsleden gestuurd hoefden te worden die aan de digitale vergadering deelnamen.

De fout kwam aan het licht toen de gemeente Maastricht zich onlangs met vragen over de procedure bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties meldde. Volgens een woordvoerder van het ministerie zijn er geen signalen binnengekomen dat het ook in andere gemeenten mis is gegaan.

De gemeente zoekt nog naar de juiste manier om de vergissing te herstellen. Burgemeester Annemarie Penn-ter Strake: „Het ministerie zegt dat de stemmingen met het aannemen van besluitenlijsten van de bewuste vergaderingen rechtsgeldig zijn geworden. Maar andere deskundigen beweren dat dit onvoldoende is. We willen die partijen nu bij elkaar zetten om te bepalen wat de beste handelwijze is, want wij weten het nu even ook niet meer.”

Ramblas van Maastricht

Over één voorstel was na een digitale raadsvergadering in november al wel gestemd, maar de uitslag was nog niet officieel vastgesteld. Dat leidde tot een herstemming. Het ging daarbij om het in de stad controversiële plan om op de ruimte tussen de twee rijbanen van de Stationsstraat terrassen toe te staan en zo ‘de Ramblas van Maastricht’ te creëren. Van de destijds aanwezige volksvertegenwoordigers stemden er veertien voor en dertien tegen. Bij een stemming afgelopen dinsdag wonnen de voorstanders opnieuw nipt, met negentien tegen achttien.

Correctie (23 december 2021): In een eerdere versie stond dat de besluiten inmiddels rechtsgeldig zijn, maar dat is nog niet duidelijk.