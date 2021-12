Franse presidentskandidaat Zemmour neemt afstand van omstreden video’s

De Franse radicaal-rechtse presidentskandidaat Éric Zemmour heeft woensdag afstand genomen van controversiële video’s die door zijn sympathisanten zijn gemaakt. Op de beelden was te zien dat zij ‘trainen’ in het schieten op politieke figuren, onder wie president Emmanuel Macron. Dat melden Franse media, na een onthulling eerder deze week door de antifascistische groep Jeune Garde en het online onderzoeksjournalistieke platform Mediapart.

Op een van de video’s is een man te zien met een sluipschuttersgeweer en een petje op met daarop ben voyons (‘nou, eens kijken’ in het Nederlands), een leus die tijdens de campagne van Zemmour is ontstaan. „Nou, eens kijken wie we zullen afschieten”, zegt de man lachend in de camera, waarna hij suggereert: jonge linkse activisten, jonge communisten of Fransen met een Arabische achtergrond (die hij met een zeer racistisch woord aanduidt). „Ah, Emmanuel Macron”, zegt hij uiteindelijk.

In een andere video, die op dezelfde plek is gefilmd, vertelt een andere jonge man dat hij traint om te jagen op een „wilde Garrido”, verwijzend naar Raquel Garrido, ex-woordvoerder van de linkse politieke partij LFI. Daarna stelt hij zich hardop voor hoe hij zal zich haasten om „antifa’s en linksen” neer te schieten, evenals mensen van Noord-Afrikaanse afkomst.

‘Handjevol idioten’

In een reactie noemde Zemmour de video’s een „zielig spektakel” gepleegd door „een ellendig handjevol idioten”. „Ik veroordeel bij voorbaat alles wat je in mijn naam doet tijdens mijn campagne. Ik wil je steun of hulp niet”, schreef Zemmour naar de sympathisanten. Voormalig LFI-woordvoerder Garrido en haar man, die ook LFI-lid is, hebben aangifte gedaan van doodsbedreigingen en van het uitlokken tot het plegen van een misdrijf.

De extreem-rechtse Zemmour staat voor totale assimilatie van Fransen met een migratieachtergrond. Zijn partij Reconquête! (herovering) bestaat pas sinds dit najaar, en toch staat hij hoog in de peilingen. Zemmour komt niet uit de traditionele politiek en heeft zich als columnist vaak negatief uitgelaten over vrouwen en de LHBTI-gemeenschap. De Franse verkiezingen zijn in april volgend jaar.