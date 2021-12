Erik ten Hag: ‘Ik kan enorm genieten. Al die mannekes met hun dromen’

Zijn moeder vertelde dat hij als zevenjarige eens thuiskwam na een lange dag voetballen. Hij kon nauwelijks op zijn benen staan, gaf over van vermoeidheid. Wat bleek? Hij had drie wedstrijden achter elkaar gespeeld omdat ze steeds een speler tekortkwamen. Erik ten Hag stak elke keer zijn vinger op. „Bezeten”, „maniakaal”. Zo kwalificeren kenners de Ajax-coach die dit seizoen in de Champions League alle groepswedstrijden won en vorig seizoen de landstitel en de beker won. Iemand die van zijn spelers ook het uiterste vergt. Ten Hag (51), eerder trainer bij FC Utrecht, spreekt zelf liever van het ‘totale mens-principe’, al vindt hij het pretentieus die door collega Louis van Gaal bedachte term over te nemen. Maar toch, zegt hij in een Amsterdamse sportkantine, dát is hoe hij het vak benadert. Hij verdiept zich in het functioneren van zijn spelers op basis van talent en karakter.

Wat vindt u zelf dat die anekdote van uw moeder over u zegt?

„Dat ik gedreven ben. Als je niet gedreven bent, kun je nooit succesvol worden in deze sport – noch in de rest van het hele leven.”

Daar was u zich als zevenjarige al van bewust?

„Nee. Ik voetbalde als jongen omdat ik dat het mooiste vond wat er is. Die onbezorgdheid… heerlijk. Ik kan de trainers en spelers uit mijn kindertijd zo uittekenen – en hoe we in de kleedkamer zaten, op het trainingsveld stonden, ons in wedstrijden gedroegen. Ik heb vele gelukkige momenten gekend, maar gelukkiger dan in mijn kindertijd ben ik nooit geworden.”

Denkt u daaraan terug als u die jonge Ajacieden hier rond ziet lopen?

„Ik kan enorm genieten. Al die mannekes met hun dromen. Je ziet het in hun ogen. De glinstering, het plezier. Hoe ze in het leven staan. Dat ze avonturen beleven met elkaar. Als je ouder wordt, groeien je vrijheden, maar ook je verantwoordelijkheden. Hoe groter de club, hoe groter je verantwoordelijkheden als coach.”

Ervaart u dat ook als een last?

„Dat niet. Ik focus mij op de zaken die ik kan beïnvloeden, de rest laat ik vrij makkelijk los. Voetbal is een complexe sport. Het gaat niet alleen om tactiek en techniek, maar ook om fysiologische en sociaal-emotionele processen. Een enorm pakket. Gelukkig kan ik zaken delegeren aan mensen die ik vertrouw. Aan hen vraag ik feedback: doe ik het wel goed? Ik verzamel geen jaknikkers om mij heen.”

Als een speler niet eerlijk is, grijp ik hard in. Ook van verheven gedrag of egotripperij moet ik niets hebben

Uw vader zei: alleen met canaval gaat Erik los.

„Er zijn meer momenten. Als ik feest, vier ik feest. Ook dát doe ik optimaal en maximaal. Alleen vrienden kennen die kant van mij. Ik heb een aantal heel lange en hechte vriendschappen. Mensen op wie ik altijd terug kan vallen.”

Hoe ziet dat eruit: Erik ten Hag die maximaal feest viert?

Hij grinnikt. „Dat is privé, hè. Maar het mooiste is als het spontaan gebeurt in de stad. Vroeger. Nu kan dat niet meer. Ieder mens zal z’n momenten hebben dat-ie buiten zichzelf treedt, maar in deze tijd van social media brengt dat risico’s mee.”

Mensen oordelen?

„ Ze veroordelen.”

Het klinkt alsof u daar ervaring mee heeft.

Hij slaat zijn armen over elkaar. „Om je maximaal te kunnen geven moet je je hart laten spreken. Maar uiteindelijk moet je terug naar de ratio. Ik moet mijn autoriteit als coach bewaken. Als mijn autoriteit weg is, is alles weg.”

Daar bent u zich te allen tijde van bewust?

Hij knikt.

Op wat voor manier ontspant u zich nog meer?

„Ik golf, loop hard, fiets, wandel. En ik krijg heel veel energie van mijn gezin. Mijn vrouw en kinderen zijn het allerbelangrijkste voor mij. Twee van onze drie kinderen zijn uit huis, maar ze komen nog heel vaak langs. We zitten met z’n allen op een familieapp. Gaat het goed met hen, dan gaat het goed met mij.”

Uw broer Rico vertelde dat uw vrouw een van de weinigen is met wie u vertrouwelijke zaken bespreekt.

„Mijn vrouw kan goed luisteren en is voor mij een uitlaatklep. Ze heeft niets met voetbal, kijkt alleen mijn wedstrijden, maar kan bepaalde aspecten goed doorgronden. Als het even kan laat ik met haar de hond uit. Niet vaak genoeg helaas.”

Want u werkt zeventig uur per week.

„Dat zou kunnen, ik tel de uren nooit. Ik vind het leuk wat ik doe. Vooral om het maximale uit spelers te halen. Naast hun kwaliteiten kijk ik vooral naar hun karakter, gedrag. Maar ook: zijn ze getrouwd, hebben ze kinderen, hoe is het met de gezondheid van hun naasten? Voetbal is belangrijk, maar er zijn belangrijker zaken: de geboorte van je kind, de ziekte van een ouder, een vriend die hulp nodig heeft. Ik verwacht volledige overgave van spelers, maar vind het normaal dat ze op belangrijke momenten alles laten vallen. Ik meng me niet onnodig in hun privéleven, maar als dat invloed heeft op hun spel, informeer ik daar zeker naar.”

Dit jaar ging het Ten Hag sportief voor de wind, maar buiten het veld kreeg hij te maken met tegenslag. Spits Quincy Promes is verdachte van een steekpartij en wordt vervolgd voor poging tot doodslag. Keeper André Onana werd geschorst na een positieve dopingtest. En de duurste aankoop van Ajax ooit, Sébastien Haller, werd door geblunder niet ingeschreven voor Europees voetbal.

Foto Daniel Niessen

De faux pas met Haller daargelaten: hoe kan het dat een coach die zich zó in zijn spelers verdiept, werd overvallen door de misstappen van Promes en Onana?

„Wat er met hen is gebeurd, lag buiten mijn macht. Je hebt met mensen te maken, niet met robots. Mensen maken fouten en hebben onvolkomenheden. Je probeert dingen voor te zijn als coach, maar dat lukt niet altijd.”

U rekent zichzelf niets aan?

„Nee. Quincy ken ik al langer, die is onder mijn ogen volwassen geworden. Zijn verantwoordelijkheden werden groter, hij kreeg een vrouw en kinderen. Natuurlijk praat ik met hem over allerlei aspecten van het leven, maar uiteindelijk maakt hij zijn eigen afwegingen en keuzes.”

Keuzes met grote gevolgen, ook voor het team.

„Zeker. Zijn vervolging doet het imago van het team geen goed, de schuldvraag even daargelaten. En het team moet ik beschermen. Hetzelfde geldt voor Onana, al is zijn fout van een totaal andere orde. Ik hoop dat beide spelers hebben geleerd van hun fouten en die lessen meenemen in hun verdere carrière en leven.”

Wat heeft ú ervan geleerd?

Hij denkt even na. „Hoe belangrijk transparantie is. Ik vind dat we beide kwesties goed hebben aangepakt.” Onana werd bij de Europese voetbalbond en sporttribunaal CAS ondersteund door een juridisch team van Ajax, Promes bleef hangende zijn zaak volwaardig lid van de selectie. „Maar ik moet toegeven dat het mij verdriet heeft gedaan. André en Quincy moeten de consequenties aanvaarden, maar ik had beiden een grotere bijdrage aan Ajax gegund.”

U klinkt soms wat vaderlijk als u over uw spelers praat.

„Soms bén ik ook een vader voor het team. Sommige spelers zijn heel jong, die moeten keuzes maken met grote impact. Ik kan alleen de norm aangeven en die bewaken. Als een speler niet eerlijk is grijp ik hard in. Ook van verheven gedrag of egotripperij moet ik niets hebben.” Voorbeelden geeft hij niet, zegt Ten Hag, want dan beschadigt hij imago’s. Ook spelers die zich aan dit soort dingen bezondigen verdienen elders een tweede kans.

Over imago’s gesproken: in uw beginjaar bij Ajax werd u bespot om uw Twentse accent en uw uiterlijk – voetbalcommentator Johan Derksen noemde u eens een „tuinkabouter”. Nu geldt u als meesterbrein. Wat doet dat met een mens?

„Om je tegen dit soort ‘aanslagen’ te verweren heb je verdomd veel eelt nodig op je ziel. En dat geldt ook voor mijn directe omgeving, de mensen die mij lief hebben. Wie daar niet tegen kan, is niet geschikt voor deze job. Ik probeer altijd te bedenken waarom iemand iets zegt, wat zijn belangen zijn. Voetbalanalisten geven geen kwalificatie van mij, het gaat om hun broodwinning. En je moet je ook inleven in de Nederlandse cultuur. Nederlanders zijn heel goed in afzeiken.”

Dat gezegd hebbende: wordt het niet eens tijd voor een overstap naar het buitenland? Er wordt volgens internationale media behoorlijk aan u getrokken.

„Ik kan en wil niet bezig zijn met mijn toekomst als ik er bij Ajax alles uit wil halen. De club verdient mijn volledige aandacht.”

Een mens mag toch dromen?

„Zeker. Er komt een tijd dat Ajax en ik uit elkaar gaan. Dat kan een tijd duren, maar ook snel gaan, want je bent zo goed als je laatste wedstrijd. In Duitsland zeggen ze: Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt. Daarom leef ik van duel naar duel.”

Wie of wat bepaalt uw volgende stap?

„Ik wil werken bij een organisatie met een duidelijke filosofie, haalbare ambities en integere mensen. Als ik dat idee niet heb, begin ik er niet aan. Het laatste wat ik wil is over mijn schouder kijken of ze niet in mijn rug schieten.”