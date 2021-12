Na zestien uur uur duisternis was de langste nacht van het jaar eindelijk voorbij. Snakkend naar licht ging ik de deur uit. Helaas was er in de familieappgroep van de koude kant net de zoveelste coronadiscussie losgebarsten, dit keer naar aanleiding van het woord van het jaar: prikspijt. Of dat nou sloeg op iemand die van zijn vaccinatie baalde, of juist een vaccinweigeraar betrof die door Covid op de IC was beland. Zoals altijd ontspoorde het debat binnen enkele berichten en ging het algauw niet meer om de feiten maar om de eigen mening, iets waarvan mijn familie op school immers had geleerd dat je daar ook punten voor kan krijgen.

Eigenlijk, dacht ik, terwijl mijn mobiel rammelde van de argumenten, zijn ze heel selectief in waar ze over kibbelen. Het gaat bij hen bijna altijd over corona, het zou verfrissend zijn om ze eens te horen bekvechten over iets anders. Bijvoorbeeld waarom iedereen maar klakkeloos aanneemt dat de aarde na de winterzonnewende niet gewoon nog verder noordwaarts kantelt waardoor het tegen februari hier opeens min vierendertig is.

Ondertussen had het gesprek een andere wending genomen, want een ongevaccineerde achterneef had zich laten ontvallen dat hij een tijdje geleden naar een besmettingsfeestje was geweest om zo een herstelbewijs voor zichzelf te regelen. Termen als zelfbeschikking en solidariteit spatten tegen het scherm, evenals de nodige scheldwoorden.

Vervolgens sloeg de discussie over naar het recente voorstel van het demissionaire kabinet om speciale coronaklinieken op te richten om zo de reguliere zorg te ontlasten. Een nichtje dat verpleegkundige is en op haar tandvlees loopt, zei dat ze dat een heel goed idee vond, waarna ze de halve groep over zich heen kreeg. Dat het onzin was om vanwege een griepje zulke maatregelen te nemen.

„Jullie kunnen vinden wat je wil”, schreef ze ten slotte, „maar dit soort gebagatelliseer zorgt ervoor dat het virus makkelijker om zich heen grijpt en die klinieken nog veel harder nodig zijn.”

„Iedereen heeft recht op zijn standpunt!” zei de achterneef van het besmettingsfeestje, waarop mijn nichtje de appgroep verliet. Ik belde haar op om haar een hart onder de riem te steken.

„Dank je”, zei ze. „Ik hou van ze hoor, maar soms lijkt het alsof het enige wat we delen, genen zijn. Ik was even helemaal klaar met al die ongefundeerde meningen.”

„Nou ja, iedereen zijn opvatting”, mompelde ik lafjes.

„Iedereen moet zelf weten wat hij vindt”, zei ze, „het is alleen wel jammer dat we daarom nu wel extra ziekenhuizen moeten gaan bouwen.”

