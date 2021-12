Eerste onderzoeksresultaten Philips over slaapapneu-apparaten gunstig

Hoe gevaarlijk zijn de miljoenen slaapapneu-apparaten die Philips over de hele wereld heeft verkocht? Uit eerste resultaten van onderzoek in opdracht van het bedrijf zelf – na tal van klachten en dreigende schadeclaims over de apparaten – blijkt dat gassen die eruit vrijkomen vermoedelijk geen gezondheidsschade geven.

Maar veel is nog onduidelijk. De problemen betreffen namelijk niet alleen gassen die vrijkomen, maar ook deeltjes die in de longen kunnen komen. De onderzoeksresultaten over het gevaar daarvan moeten nog komen. Bovendien omvat dit onderzoek niet alle typen slaapapneu-apparaat van Philips die vallen onder een inmiddels ingezette terugroepactie.

Begin dit jaar waarschuwde Philips voor problemen met de apparaten van zijn Dreamstation-lijn. Die blazen via een masker zuurstof in de longen van apneupatiënten, die daardoor minder last hebben van ademstops tijdens hun slaap. Van het geluiddempende polyester-polyurethaanschuim in de machine kunnen deeltjes loskomen, of gassen.

Over de gassen is nu duidelijk dat de stoffen die vrijkomen binnen geldende veiligheidsnormen blijven. Daarmee verwacht het bedrijf geen gezondheidsschade.

Rampzalig

De affaire heeft ingrijpende gevolgen voor Philips. Het verloor afgelopen jaar een kwart van zijn beurswaarde en heeft een half miljard euro gereserveerd voor de terugroepactie. Daar komen nog juridische kosten bij vanwege de talrijke schadeclaims. Bovendien is de Amerikaanse gezondheidstoezichthouder FDA kritisch op de informatievoorziening door het bedrijf en plaatst eveneens vraagtekens bij de veiligheid van de vervangende slaapapneu-apparaten.

Ook in Nederland is Philips aansprakelijk gesteld voor de problemen. Gebruikers met klachten uiteenlopend van duizeligheid tot longkanker willen weten of zij die aan de machines te wijten hebben. Zo’n vijftigduizend Nederlanders gebruiken de machines.

Grote vraag is of Philips genoeg aanwijzingen had over problemen met de machines en op tijd gehandeld heeft. Het bedrijf zelf wijst op de snelle toename van klachten vorig jaar. De FDA vindt dat er vanaf 2015 al sterke signalen waren dat de machines mogelijk niet veilig zijn.