Een beetje nederigheid zou de topsport sieren

Het was wederom geen makkelijk jaar voor de topsport. Kampioenschappen dreigden steeds te worden afgelast of werden zonder publiek gespeeld. Zelfs de Olympische Spelen, het vierjaarlijkse wereldbal voor de koningen en koninginnen van de fysieke mogelijkheden, moesten zonder toeschouwers worden afgewerkt. Dit legde wel bloot dat topsporters het allemaal in ieder geval niet doen om het aanwezige publiek in vervoering te brengen. Als dat zo was hadden ze gezegd: ‘laat maar zitten, zonder live publiek heeft het geen zin, cancel die hap, we gaan wel iets anders doen’. Dat gebeurde niet. Er werd zelfs gestreden om ook zonder publiek aan de andere kant van de wereld tienden van seconden onder tijden te mogen duiken.

Topsporters doen het kennelijk voor zichzelf en wat ze doen is vrij nutteloos. Begrijp me niet verkeerd, met de activiteiten waarmee ik mijn brood verdien, boekjes schrijven en cartoontjes tekenen, kun je ook geen bloedingen stelpen. Maar bij ons, en dan heb ik het over de creatieve sector, is altijd meer dan duidelijk dat we nietsnutten zijn. We worden subsidietrekkers, hobbyisten – al dan niet links – en luxepaardjes genoemd. Een van onze ministers liet ons zelfs weten dat het live werk van de sector te vervangen was door een dvd’tje op te zetten. Tegen de voetballiefhebber die de wedstrijd van zijn club moest missen, werd niet gezegd dan maar naar het EK van ’88 te kijken.

Topsporters worden vaak helden genoemd, regeringsleiders behangen hen met edelmetaal, commentatoren gillen primetime dat ze uniek zijn, onverslaanbaar en magnifiek. Fans hijsen ze op schilden en varen ze door grachten, maar in de supersandwich van crises waar we ons in bevinden corona-, woning-, stikstof-, vertrouwens- en klimaat-, heeft niemand wat aan een topsportprestatie. De samenleving heeft dokters nodig en verplegers, handen aan bedden, onderwijzers, kinderopvangers, vakkenvullers, wetenschappers, chauffeurs en mensen die voetafdrukken verkleinen. Topsport redde geen mensenlevens, maakte niemand beter en oogstte geen granen. Wel zorgde het voor meer uitstoot, meer vluchten en meer besmettingen. In de spiegel van de lockdown moet topsport haar nutteloosheid zijn tegengekomen.

De technisch directeur van NOC*NSF overschreeuwde die waarheid aan het begin van de pandemie door het maatschappelijk belang van topsport te bezingen. Hij roemde de YouTube-filmpjes met nuttige oefeningen die onze topsporters hadden opgenomen en de koelvesten die de sector aan ziekenhuizen had aangeboden. Dat was dan zo’n 54 miljoen euro, ruwweg het bedrag dat de topsport in Nederland jaarlijks toegeschoven krijgt, exclusief de hele infrastructuur met centra als Papendal en sporthallen waar woningzoekenden en vluchtelingen alleen van kunnen dromen.

De teruggekeerde Olympiërs kregen in tijden van corona alsnog een huldiging, ze werden behangen met ridderordes en gingen eten bij de koning. De beste landgenoten uit andere sectoren, welke ook, krijgen al die aandacht niet. Van hen worden de prestaties ook niet op zenders tot aan de horizon uitgezonden en paginabreed in kranten gedrukt. Op de coronaregels werd voor topsport geregeld een uitzondering gemaakt. Topsporters werden met voorrang gevaccineerd, mochten nog steeds vliegen en behielden toegang tot sportfaciliteiten.

Afgunst, zult u nu wel zeggen. Vind ik best, maar dat neemt niet weg dat de topsport wel een toontje lager mag zingen. Topsport brengt plezier en saamhorigheid, krijg ik vaak te horen als argumenten tegen dit betoog. Ik had veel plezier van mijn drie wietplanten en toch heeft oom agent mij gesommeerd ze te verwijderen, waarmee ik wil zeggen dat ergens plezier aan beleven geen argument is waar je ver mee komt in dit leven. De saamhorigheid was ver te zoeken in dit jaar van tweespalt en stadsrellen. Saamhorigheid waar we van zouden moeten barsten gezien onze dure topsportsector en ons onbetaalbare koningshuis dat zogenaamd diezelfde functie vervult.

In tijden van crisis, waarin zwakkeren vechten voor hun leven en sterkeren vechten voor die zwakkeren en anderen die strijd saboteren en weer anderen die saboteurs tot rede moeten brengen, kun je een bal nog zo virtuoos raken of een baan nog zo magistraal snel afleggen, je hoeft niet te denken dat je echt iets kan. Toch maakt de samenleving de topsport wijs dat ze een alleskunner is en valt het applaus dat zorgmedewerkers in het begin kregen in het niet bij de lof die we permanent voor topsporters overhebben.

Zelfs als het belangrijk is om mensen plezier te brengen of negentig minuten lang een gevoel van saamhorigheid te geven, dan nog zou topsport zich niet moeten laten wijsmaken, ook niet wanneer allerlei hoogwaardigheidsbekleders haar met medailles volhangen, dat haar kunstje belangrijker is dan een weerloos lichaam in een bed omdraaien, een oma haar boodschappen brengen of over een kind waken. Topsporters zijn – net als kunstenaars – decoraties op een schip dat brandend vaart.

Carolina Trujillo schrijft wekelijks over sport

Ik wacht op de atleet die ‘ho eens even’ zegt wanneer een hoogwaardigheidsbekleder selfies met hem komt nemen met een huldiging als excuus. ‘Ho eens even. Waarom al deze poeha voor ons, en niet voor de mensen die de boel echt bij elkaar houden. Waarom geen medaille voor de beste docent, met een sponsordeal, een sponsorauto en een gratis parkeerplek erbij? Waarom slepen we dit podium waar ik op moet staan niet naar een bejaardentehuis? Waarom zetten we het niet naast een bushalte waar werkende mensen elke dag vertrekken, waardoor wij, de spelende mensen, door kunnen blijven spelen?’ Ik wacht op de atleet die zijn president een medaille teruggeeft en zegt: ‘Doe effe normaal man.’ Ik wacht op de topsportheld die topsport met de grond gelijk relativeert, die gepikeerd zegt: ‘Til een paar bakkers op dat podium, of een paar van die virologen die de mafklapperbevolking waartoe we behoren al ruim een jaar proberen uit te leggen dat het verstandig is een vaccin te nemen als er een virus rondwaart.’ Een jaar lang zoiets simpels uitleggen, dan heb je ballen van goud – excuus, maar zo zeg je dat in Uruguay, waar ik vandaan kom, als iemand buitengewoon geduldig is. ‘Geef hun medailles, vaar hen door de grachten, verkoop shirts met hun namen erop.’ Die topsporter, daar wacht ik op.

In een land waar het als deugd wordt gezien om niet met je kop boven het maaiveld uit te steken, zou topsport, en vooral haar fans, enige nederigheid sieren. Niet de nederigheid van topsporters onderling, daarmee zit het wel goed, maar nederigheid tegenover de rest van de samenleving. Terwijl van alles dicht moest, bleek er steeds een opening te vinden voor grote topsportevenementen. Toen het de amateurs tegen het einde van het jaar onmogelijk werd gemaakt ’s avonds te sporten, is de topsport niet voor hen opgekomen. In tijden van crisis komt de ware aard boven en als topsport ons het afgelopen jaar een ding liet zien, is het dat zij de verwende dochter van de mensheid is.